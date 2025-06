Peníze i Jiříkovský jsou fuč, prohlásil Havlíček. Nevypralo se nic, odmítl Kupka

van Kateřina Vaníčková Autor:

21:59 , aktualizováno 22:15

V předvolební debatě, která se konala 100 dnů do sněmovních voleb na CNN Prima NEWS, se střetli zástupci několika stran a hnutí. Stěžejním tématem byla bitcoinová kauza. Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) je na stole jasná osa toho, co se na resortu spravedlnosti dělo. „Peníze jsou fuč, Jiříkovský je fuč,“ nesouhlasil Karel Havlíček (ANO). Kupka odmítl, že by se peníze vypraly.