Zvýšit slevy na jízdné, nebo mít kvalitní školy. Středočeští lídři se střetli v debatě

Helebrant na středočeského hejtmana kandiduje s heslem „Vrátíme vám, co vám vláda vzala“. „Jako hejtman můžu lidem pomoci snížit náklady, ať už se jedná o příspěvky na dopravu, nebo zvyšování platů lidem ve školství, sociálu, zdravotnictví a tak dále,“ slíbil Helebrant. Mezi jeho priority v dopravě patří v kraji zvýraznit slevy na jízdné pro děti, studenty a seniory. Podle něj by takto vynaložené peníze nebyly na úkor jiných projektů. „Tyto peníze přece nejsou dluh, je to investice do vzdělání,“ dodal Helebrant.

Hejtmanka Pecková jeho plán nazvala „projídáním“. „Tak se to tady dělalo dlouhá léta...a mělo to za důsledek, že se absolutně neinvestovalo do středních škol či sociálních věcí. Občané si budou muset vybrat. Možná budou někteří jezdit zadarmo, ale pak třeba nebudou mít zajištěnou dobrou zdravotní péči nebo nebudou moct chodit do kvalitních škol,“ reagovala Pecková.

Středočeský lídr koalice SPOLU Skopeček zase poznamenal, že peníze nerostou na stromě. „Chceme prostředky, které má kraj k dispozici a které jsou omezené, investovat tam, kam je skutečně potřebujeme – do silnic. Nechceme je utrácet za žákovské jízdné třeba i pro děti bohatých rodičů. Myslíme si, že to je plýtvání,“ uvedl Skopeček.

Předsedkyně strany Zelených Davis jako prioritu vidí investice především do železniční dopravy. „Chceme, aby individuální doprava lidem sloužila k tomu, aby se dopravili skutečně jenom na to úplně nejbližší nádraží. V tom spočívá naše koncepce,“ řekla Davis.

Pro Středočeský kraj je také velmi aktuálním tématem nedostatek míst na středních školách. Podle Peckové i Skopečka musí kapacity pro děti ze středních Čech rozšiřovat jak kraj, tak i Praha. Helebrant podporuje zvýšení počtu míst na průmyslových a zdravotnických středních školách, aby v kraji nebyli jen absolventi gymnázií. Davis naopak upozornila, že Středočeský kraj vychází nejhůře v poměru počtu gymnázií a studentů, kteří je chtějí studovat.

Kandidáti se dále shodli na tom, že je v pořádku mít krajský úřad v Praze, a ne v jiném středočeském městě. Rozdílné názory pak měli na vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Lídři odpovídali také na to, s kým by vyloučili povolební spolupráci. „Jsme jedinou, skutečnou zárukou, že nepůjdeme do koalice s hnutím ANO,“ prohlásila Pecková.

„Nedovedu si představit, že jsem v koalici s hnutím, které je až po uši v Dozimetru,“ opáčil jí Helebrant. Pecková mu poté připomněla, že letos v dubnu vyhrála soud proti krajskému zastupiteli Martinu Hermanovi z ANO, který ji obviňoval ze zapojení do kauzy Dozimetr.