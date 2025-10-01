První velký televizní střet Fialy a Babiše. Sledujte ho online na iDNES.cz

„Bude to velice důležitý duel, který může ovlivnit nerozhodnuté voliče,“ řekl Andrej Babiš v rozhovoru pro CNN Prima News. „Premiér říká, že přijedou ruské tanky, tak se ho zeptám, jestli přijdou z Rakouska nebo z Německa, nebo Polska,“ prohlásil Babiš.
Preferuje jednobarevnou vládu ANO. „Pro naši zemi je nejlepší mít jednobarevnou vládu, kterou řídí premiér, který má jasné představy, jak bojovat za české zájmy v EU a ve světě,“ říká Babiš.
Premiér Petr Fiala v rozhovoru pro iDNES.cz vyzval občany k účasti ve volbách, aby nevznikla vláda národní zrady s podporou stran, pro které je horší Brusel než Moskva.
„Má za politický vzor Viktora Orbána, jako politického přítele Roberta Fica, tak je vidět, jakou politiku by dělal, to je pro Českou republiku nebezpečné,“ charakterizoval Fiala šéfa ANO.
|
Chápu obavy lidí z války, říká Fiala. Varuje před vládou národní zrady
„Pro nás jediný úspěch je, aby mohla pokračovat tato vláda nebo vláda v nějakém podobném půdorysu. Prozápadní, demokratická, starající se o bezpečnost, myslící na prosperitu. A jediná záruka toho je, že SPOLU bude nejsilnější a budeme moct sestavovat vládu se Starosty, popřípadě s Piráty, když tak voliči rozdají karty,“ řekl iDNES.cz Fiala.
Podruhé se Fiala s Babišem střetnou ještě ve čtvrtek večer v televizi Nova, necelých čtyřiadvacet hodin před otevřením volebních místností.