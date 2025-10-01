První velký televizní střet Fialy a Babiše. Sledujte ho online na iDNES.cz

Josef Kopecký
  11:19
Dva hlavní volební rivalové, premiér, předseda ODS a lídr koalice SPOLU Petr Fiala a předseda opozičního hnutí ANO, bývalý premiér Andrej Babiš, se utkají v předvolební debatě CNN Prima News, první ze dvou v tomto složení, která je před volbami do Sněmovny čeká. Začíná ve 20:15. Portál iDNES.cz ji pro čtenáře bude sledovat online.

Prezident Petr Pavel přijal předsedu vlády Petra Fialu (ODS), předsedu hnutí ANO Andreje Babiše a místopředsedu ANO Karla Havlíčka. (25. června 2024) | foto: Radek Vebr, MAFRA

„Bude to velice důležitý duel, který může ovlivnit nerozhodnuté voliče,“ řekl Andrej Babiš v rozhovoru pro CNN Prima News. „Premiér říká, že přijedou ruské tanky, tak se ho zeptám, jestli přijdou z Rakouska nebo z Německa, nebo Polska,“ prohlásil Babiš.

Preferuje jednobarevnou vládu ANO. „Pro naši zemi je nejlepší mít jednobarevnou vládu, kterou řídí premiér, který má jasné představy, jak bojovat za české zájmy v EU a ve světě,“ říká Babiš.

Premiér Petr Fiala v rozhovoru pro iDNES.cz vyzval občany k účasti ve volbách, aby nevznikla vláda národní zrady s podporou stran, pro které je horší Brusel než Moskva.

„Má za politický vzor Viktora Orbána, jako politického přítele Roberta Fica, tak je vidět, jakou politiku by dělal, to je pro Českou republiku nebezpečné,“ charakterizoval Fiala šéfa ANO.

Chápu obavy lidí z války, říká Fiala. Varuje před vládou národní zrady

„Pro nás jediný úspěch je, aby mohla pokračovat tato vláda nebo vláda v nějakém podobném půdorysu. Prozápadní, demokratická, starající se o bezpečnost, myslící na prosperitu. A jediná záruka toho je, že SPOLU bude nejsilnější a budeme moct sestavovat vládu se Starosty, popřípadě s Piráty, když tak voliči rozdají karty,“ řekl iDNES.cz Fiala.

Podruhé se Fiala s Babišem střetnou ještě ve čtvrtek večer v televizi Nova, necelých čtyřiadvacet hodin před otevřením volebních místností.

Vstoupit do diskuse (21 příspěvků)

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Zemědělský fond začal vymáhat dotace po dvou firmách Agrofertu, oznámil Výborný

Státní zemědělský intervenční fond začal v minulém týdnu podnikat první kroky k zpětnému získání dotací vyplacených firmám z Agrofertu, řekl ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL. Zatím jde...

1. října 2025  11:09,  aktualizováno  11:59

Polovina kandidujících stran nepřiznala sponzory. Hrozí jim statisícové pokuty

Je to povinností všech kandidujících uskupení při každých volbách. Přesto ani letos všechny strany nebo hnutí nezveřejnily svoje dárce a sponzory. Počet „hříšníků“ je vyšší než před čtyřmi lety....

1. října 2025  11:55

Španělské dovolenkové ostrovy zasáhly povodně. Lidé se báli opakování tragédie

Zaplavení ulic i domů způsobily lijáky na španělských Baleárských ostrovech. Řádění živlů vyvolalo obavy z opakování tragických povodní i v regionu Valencie. Stupeň varování pro tuto oblast byl...

1. října 2025  11:53

Policie uzavřela Vysočanskou ulici v Praze 9, zřejmě se tam našla mina

Policisté obousměrně uzavřeli Vysočanskou ulici v Praze 9. Učinila tak kvůli nálezu podezřelého předmětu, pravděpodobně miny, oznámili na síti X. Na místo jede pyrotechnik.

1. října 2025  11:43

Nakažených žloutenkou přibývá, někteří čelí selhání jater. Nejhorší stav je v Praze

Praha čelí lokální epidemii žloutenky typu A. Zatímco v minulém roce onemocnělo pouze 47 lidí, za uplynulý týden bylo případů 75, celkově letos hygienici evidují v hlavním městě již 700 nakažených...

1. října 2025  11:39

Bitva o nejstarší bratwurst se přenesla do ringu. A Durynsko bylo lepší

Německé spolkové země Bavorsko a Durynsko se rozhodly svůj spor o nejstarší bratwurst vyřešit „ručně a stručně“. Jejich vyvolení kandidáti se utkali v boxerském ringu. Bavoři vyslali...

1. října 2025  11:38

Mladík v Brně výrazně překročil rychlost, strážníkům diktoval údaje svého bratra

Ošálit brněnské strážníky se snažil dvacetiletý řidič, kterému na území města naměřili rychlost 76 kilometrů v hodině. Hlídce nahlásil, že u sebe nemá doklady, a nadiktoval jí údaje svého bratra....

1. října 2025  11:37

Ostravskou zkrachovalou huť převzala firma exministra. Plánuje výrobu i propouštění

Zkrachovalou huť Liberty Ostrava ve středu převzala společnost Nová huť Martina Peciny. Hodlá pokračovat ve výrobě, nevyhne se ale dalšímu propouštění. Zároveň nový majitel huti a odbory dohodli...

1. října 2025  10:48,  aktualizováno  11:19

První velký televizní střet Fialy a Babiše. Sledujte ho online na iDNES.cz

Dva hlavní volební rivalové, premiér, předseda ODS a lídr koalice SPOLU Petr Fiala a předseda opozičního hnutí ANO, bývalý premiér Andrej Babiš, se utkají v předvolební debatě CNN Prima News, první...

1. října 2025  11:19

Policie obžalovala manažera Imoby z křivé výpovědi v kauze Čapí hnízdo

Státní zástupkyně obžalovala kvůli křivé výpovědi a nepravdivému znaleckému posudku v kauze Čapí hnízdo člena představenstva společnosti Imoba Františka Šlingra. Podle obchodního rejstříku firmu...

1. října 2025  10:32,  aktualizováno  11:14

Bujará a oranžová. Očekávanou desku Taylor Swift předchází nebývalý rozruch

Zpěvačka Taylor Swift vydá v pátek 3. října nové album The Life Of A Showgirl a nebyla by to ona, kdyby kolem jeho oznámení neudělala náležitý mediální rozruch a nepokořila několik rekordů včetně...

1. října 2025  11:10

Do letadla s dvoulitrovou petkou. Ruzyně mírní podmínky pro přepravu tekutin

Ruzyňské letiště od října uvolňuje pravidla pro přepravu tekutin na palubě letadel. Nově je povoleno vzít si s sebou na palubu až dva litry tekutin na osobu. Nezáleží při tom na tom, zda jde o nápoje...

1. října 2025  11:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.