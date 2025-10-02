Poslední televizní střet Fialy a Babiše před volbami. Sledujte ho online na iDNES.cz

  10:27
Druhý a poslední duel hlavních rivalů před volbami do Sněmovny, premiéra, předsedy ODS a lídra koalice SPOLU Petra Fialy a šéfa ANO, bývalého premiéra Andreje Babiše se uskuteční na Nově. Politici se utkají jen pár hodin před otevřením volebních místností. Jejich duel, který začíná ve 20 hodin, bude sledovat iDNES.cz online.

Premiér Petr Fiala (ODS) a lídr hnutí ANO Andrej Babiš před duelem CNN Prima News (1. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Fiala a Babiš se střetli už ve středu večer v předvolební debatě CNN Prima News. Vzájemně si vyčetli vysokou inflaci v Česku. Neshodli se v názoru na penzijní reformu ani na pomoc Ukrajině. Oba slíbili, že nezavedou v Česku nové emisní povolenky, které by lidem významně zdražily bydlení a dopravu.

První televizní debata byla od začátku ostrá. „Andreji Babišovi nezáleží na českých občanech,“ řekl Fiala. „Pan premiér je trvale nejhorší premiér, teď už druhý nejhorší premiér na světě,“ opáčil mu Babiš. A v podobném duchu se nesl i zbytek diskuse.

Pro Fialu i Babiše jsou televizní duely příležitostí přesvědčit zatím nerozhodnuté voliče, kdo z nich má lepší vizi pro Českou republiku. Zatímco nynější premiér se chce i po volbách pokusit vytvořit současnou koalici a přibrat od ní i Piráty, ideální představa šéfa ANO je jednobarevná vláda jeho hnutí. Fiala i Babiš nyní vylučují, že by SPOLU a ANO mohly po volbách spolupracovat.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

Poslední televizní střet Fialy a Babiše před volbami. Sledujte ho online na iDNES.cz

