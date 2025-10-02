Poslední televizní střet Fialy a Babiše před volbami. Sledujte ho online na iDNES.cz

Fiala a Babiš se střetli už ve středu večer v předvolební debatě CNN Prima News. Vzájemně si vyčetli vysokou inflaci v Česku. Neshodli se v názoru na penzijní reformu ani na pomoc Ukrajině. Oba slíbili, že nezavedou v Česku nové emisní povolenky, které by lidem významně zdražily bydlení a dopravu.
První televizní debata byla od začátku ostrá. „Andreji Babišovi nezáleží na českých občanech,“ řekl Fiala. „Pan premiér je trvale nejhorší premiér, teď už druhý nejhorší premiér na světě,“ opáčil mu Babiš. A v podobném duchu se nesl i zbytek diskuse.
Pro Fialu i Babiše jsou televizní duely příležitostí přesvědčit zatím nerozhodnuté voliče, kdo z nich má lepší vizi pro Českou republiku. Zatímco nynější premiér se chce i po volbách pokusit vytvořit současnou koalici a přibrat od ní i Piráty, ideální představa šéfa ANO je jednobarevná vláda jeho hnutí. Fiala i Babiš nyní vylučují, že by SPOLU a ANO mohly po volbách spolupracovat.