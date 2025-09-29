ANO versus SPOLU. V předvolebním duelu budou diskutovat Kupka a Havlíček

Havlíček ve vládě Andreje Babiše vedl jak ministerstvo průmyslu, tak i dopravy. Tam jej v roce 2021 vystřídal právě Kupka.
Hnutí ANO je podle dosavadních průzkumů suverénním favoritem sněmovních voleb. Model společnosti STEM zveřejněný v neděli ve vysílání CNN Prima NEWS hnutí přisuzuje 29,3 procenta hlasů. Oproti tomu průzkum společnosti Kantar pro ČT uvádí, že ANO by v září volilo 33 procent lidí.
Koalice SPOLU se dlouhodobě drží na druhém místě, podle STEM by získala 20,5 procenta hlasů. Do Sněmovny by se podle průzkumů dostalo také SPD, STAN, Piráti, Stačilo! a Motoristé.