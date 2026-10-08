Zástupci stran se střetnou v předvolební debatě. Některé nahněvala pravidla ČT

Zástupci politických uskupení budou v předvečer voleb debatovat o tom, proč se některá města a obce rozvíjejí, zatímco jiná stagnují, jak by si měly stát a samosprávy rozdělit peníze a odpovědnost nebo proč ubývá lidí ochotných kandidovat.
Kvůli interním pravidlům veřejnoprávní televize se předvolebního vysílání nemohou zúčastnit předsedové pěti stran – Martin Kupka (ODS), Zdeněk Hřib (Piráti), Jan Grolich (KDU-ČSL), Matěj Ondřej Havel (TOP 09) a Petr Macinka (Motoristé sobě). Všichni totiž kandidují v komunálních nebo senátních volbách.
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Předsedové ODS, Pirátů, lidovců a TOP 09 Českou televizi dopisem vyzvali, aby jim účast umožnila. Vedení televize ale na rozhodnutí, které plyne z předem daných pravidel veřejnoprávního vysílání, trvá.
Pravidla totiž zakazují, aby v předvolebních pořadech vystupovali kandidující politici, pokud zároveň nejsou zastoupeni jejich volební soupeři. Česká televize uvedla, že podmínky zveřejnila s dostatečným předstihem a že na rozhodnutí trvá. Strany tak do předvolebního souboje vyslali jiné zástupce.
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Předseda Motoristů a ministr zahraničních věcí Petr Macinka na rozhodnutí reagoval bojkotem televize. „Veškeré žádosti o vystoupení expertů ministerstva zahraničí, kteří jsou aktuálně ze strany televize do vysílání poptáváni, jsou tímto zamítnuty,“ uvedl místopředseda vlády.
Volební místnosti se otevřou v pátek 9. října ve 14 hodin a lidé budou moci hlasovat do 22 hodin. V sobotu budou otevřené od 8 do 14 hodin. Vedle obecních zastupitelstev voliči ve 27 obvodech rozhodnou také o třetině Senátu. Případné druhé kolo senátních voleb se uskuteční 16. a 17. října.