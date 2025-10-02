„Naposledy“ proti sobě. Babiš hýřil vtipy a předvedl němčinu, Fiala vsadil na pravdu

Robert Oppelt
  22:17
Jen dvakrát se v jednom studiu v předvolební debatě potkali premiér Petr Fiala a lídr opozice Andrej Babiš. Poprvé ve středu na TV Prima a ve čtvrtek, jen den před parlamentními volbami, na televizi Nova. Jeden z nich se s největší pravděpodobností stane příštím českým premiérem.
Premiér a expremiér České republiky Petr Fiala (SPOLU) a Andrej Babiš (ANO)...

Premiér a expremiér České republiky Petr Fiala (SPOLU) a Andrej Babiš (ANO) před poslední předvolební debatou na TV Nova. (2. října 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Premiér a expremiér České republiky Petr Fiala (SPOLU) a Andrej Babiš (ANO) při...
Premiér a expremiér České republiky Petr Fiala (SPOLU) a Andrej Babiš (ANO) při...
Expremiér České republiky a předseda hnutí ANO Andrej Babiš přichází na...
Premiér a expremiér České republiky Petr Fiala (SPOLU) a Andrej Babiš (ANO) při...
61 fotografií

Dlouho předem čekali televizní štáby a fotografové v chodbách, před studiem, kde v osm večer začala poslední předvolební superdebata. Nejdříve se ve studiu na barrandovském kopci potkala pětice lídrů menších stran, pak došlo i na Babiše s Fialou.

Babišův příjezd byl ohlášen na 19:15. Dorazil v doprovodu mluvčího hnutí ANO Martina Vodičky a marketérky Anety Zicklerová. Na dotaz, jestli se nějak speciálně připravil, odpověděl, že jeho přípravou jsou všechny ty mítinky, které absolvoval. Na večer zvolil tmavý oblek, tmavě červenou kravatu a v klopě mu nechyběla česká vlaječka.

Debata Babiše a Fialy: křečovité pochvaly, hádky o energie i nečekaný dárek

Tu později věnoval i premiérovi. „Vy vlajku nikdy nenosíte, přitom kandidujete na premiéra České republiky,“ řekl mu Babiš. „Starám se o české zájmy, ne o zájmy Maďarska nebo svých firem,“ reagoval na nečekaný dárek lídr koalice SPOLU.

Babiš před duelem postupně odpovídal na dotazy německé a polské televize. Ty zajímalo, jak chce přesvědčit nerozhodnuté voliče nebo jak bude vypadat jeho evropská politika. „Muniční iniciativa není transparentní. Neměla by na ní profitovat soukromá firma,“ řekl Babiš německému novináři. Podle reportéra iDNES.cz plynule přecházel z angličtiny do němčiny, aby vyhověl zahraničním štábům, a rozdával úsměvy.

Jako druhý, chvíli po půl osmé, dorazil na Novu i současný premiér Petr Fiala. „Na debatu se těším, doufám, že budou zaznívat věcné argumenty,“ odvětil na dotaz reportéra TV Nova. Všichni si podle něj musí uvědomit, jak jsou tyto volby důležité.

I on zvolil na debatu tmavý oblek, jen kravatu měl modrou s bílým a červeným proužkem. Také jeho čekali před studiem novináři. Speciálně se na debatu nepřipravoval ani on. „Stačí, když budu říkat pravdu,“ mínil. Otázky novinářů opět míříli na Evropu a bezpečnost. Fiala jim dovolil jen dvě otázky. Dorazil se zhruba deseti minutovým zpožděním, na dotazy mu nezbyl čas.

Babiš a Fiala se pohádali o inflaci, penze, Green Deal i pomoc Ukrajině

Po debatě, která se točila kolem témat energetiky, bydlení i obrany, odešel jako první ze studia Petr Fiala. První odchází ze studia Petr Fiala. Kdo je vítězem, ptali se ho novináři. „To ať posoudí televizní diváci. Ať posoudí kdo lhal a kdo mluví pravdu,“ odpověděl. Jestli poslední debata něco změní, prý nedokáže posoudit.

Babiš na stejnou otázku reagoval slovy, že kdo je vítězem, se ukáže v sobotu večer. Po debatě opět sršil úsměvy i vtipy směrem k novinářům, včetně těch, které obvykle kritizuje „Navštívil jsem čtyři sta míst, teď už mě čeká jen cesta do Ostravy, kde budu volit. Dobrou noc,“ popřál závěrem.

Celou debatu iDNES.cz sledoval v online reportáži.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

„Naposledy“ proti sobě. Babiš hýřil vtipy a předvedl němčinu, Fiala vsadil na pravdu

Jen dvakrát se v jednom studiu v předvolební debatě potkali premiér Petr Fiala a lídr opozice Andrej Babiš. Poprvé ve středu na TV Prima a ve čtvrtek, jen den před parlamentními volbami, na televizi...

2. října 2025  22:17

Debata Babiše a Fialy: křečovité pochvaly, hádky o energie i nečekaný dárek

Druhý televizní duel premiéra a lídra koalice SPOLU Petra Fialy a šéfa ANO Andreje Babiše se konal na Nově pouhý den před otevřením volebních místností. Babiš na svém soupeři v závěru na výzvu...

2. října 2025  10:27,  aktualizováno  22:05

Vojáků máme dostatek, na provokace Evropy odpovíme, varoval Putin

Rusko rychle odpoví na případné provokace ze strany Evropy, která se hystericky militarizuje, prohlásil ve čtvrtek ruský prezident Vladimir Putin. Rusko ale nemá podle něj v úmyslu zaútočit na NATO....

2. října 2025  19:42,  aktualizováno  22:01

Volby 2025 ONLINE: Fiala s Babišem se v debatě pohádali, pochválili i obdarovali

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

2. října 2025  21:45

Francie bude soudit kapitána lodi ze zadržené ruské lodi, odmítl výzvu armády

Francouzská justice bude soudit čínského kapitána lodi z takzvané ruské stínové flotily, kterou francouzští vojáci ve středu zadrželi u pobřeží Bretaně. Prokuratura proti němu vznesla obvinění kvůli...

2. října 2025  15:10,  aktualizováno  21:40

AZ Energies nezvládá plnit závazky a končí. Dodává energie do 2800 odběrných míst

Dodavatel energií AZ Energies, který má zhruba 2800 odběrných míst u elektřiny a plynu, končí. Zákazníkům rozesílá e-maily s informací, že jim přestane dodávat elektřinu či plyn během několika dní....

2. října 2025  21:09

Odvolí jako první. V Argentině a Brazílii se pro Čechy otevřely volební místnosti

V Argentině a Brazílii se na českých zastupitelských úřadech ve čtvrtek od 14:00 místního času, tedy sedmé hodiny večerní SELČ, otevřely volební místnosti pro volby do Poslanecké sněmovny. Jsou tak...

2. října 2025  19:35,  aktualizováno  20:53

„Nejlepší lídr pro naši zemi.“ Babiše před volbami podpořila i odloučená manželka

Monika, odloučená manželka šéfa hnutí ANO a kandidáta na post premiéra Andreje Babiše, vyjádřila ve videu podporu svému bývalému manželovi. Příspěvek zveřejnil Babiš na svém instagramovém profilu den...

2. října 2025  20:13

Teror v Manchesteru. Útočník najel do lidí před synagogou, dva zemřeli

Po útoku před synagogou v Manchesteru zemřeli tři lidé včetně pachatele, kterého policisté zastřelili. Útočník, jenž na předměstí Crumpsall najel dopoledne autem do lidí a zaútočil rovněž nožem,...

2. října 2025  12:08,  aktualizováno  20:11

Nechtěl jsem jít bojovat za žádnou cenu, řešením byla jen emigrace, líčí Predrag Bjelac

Premium

Přestože už mu jeho havraní vlasy protkaly šediny, neztratil herec Predrag Bjelac nic ze své uhrančivosti. Díky výrazné tváři a téměř dvoumetrové postavě je na filmovém plátně i v televizi...

2. října 2025

Neumíme ošetřit, aby dítě ze zkumavky nedostalo geny psychopata, říká lékařka

Premium

Díky asistované reprodukci se už v Česku narodí každé desáté dítě. Podle lékařů je hlavní příčinou věk žen, jež mateřství odkládají na později. Na dobu, kdy kvalita jejich vajíček spolu s šancí na...

2. října 2025

Jet do Moskvy? Za Putinem ne, s novým ruským prezidentem by se Zeman setkal

Exprezident Miloš Zeman připustil, že by v budoucnu ještě někdy vyrazil na návštěvu Moskvy. Dodal, že ne za současným prezidentem Vladimirem Putinem, ale za jeho případným novým nástupcem. Uvedl to...

2. října 2025  15:46,  aktualizováno  19:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.