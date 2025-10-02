„Naposledy“ proti sobě. Babiš hýřil vtipy a předvedl němčinu, Fiala vsadil na pravdu

Dlouho předem čekali televizní štáby a fotografové v chodbách, před studiem, kde v osm večer začala poslední předvolební superdebata. Nejdříve se ve studiu na barrandovském kopci potkala pětice lídrů menších stran, pak došlo i na Babiše s Fialou.
Babišův příjezd byl ohlášen na 19:15. Dorazil v doprovodu mluvčího hnutí ANO Martina Vodičky a marketérky Anety Zicklerová. Na dotaz, jestli se nějak speciálně připravil, odpověděl, že jeho přípravou jsou všechny ty mítinky, které absolvoval. Na večer zvolil tmavý oblek, tmavě červenou kravatu a v klopě mu nechyběla česká vlaječka.
Debata Babiše a Fialy: křečovité pochvaly, hádky o energie i nečekaný dárek
Tu později věnoval i premiérovi. „Vy vlajku nikdy nenosíte, přitom kandidujete na premiéra České republiky,“ řekl mu Babiš. „Starám se o české zájmy, ne o zájmy Maďarska nebo svých firem,“ reagoval na nečekaný dárek lídr koalice SPOLU.
Babiš před duelem postupně odpovídal na dotazy německé a polské televize. Ty zajímalo, jak chce přesvědčit nerozhodnuté voliče nebo jak bude vypadat jeho evropská politika. „Muniční iniciativa není transparentní. Neměla by na ní profitovat soukromá firma,“ řekl Babiš německému novináři. Podle reportéra iDNES.cz plynule přecházel z angličtiny do němčiny, aby vyhověl zahraničním štábům, a rozdával úsměvy.
Jako druhý, chvíli po půl osmé, dorazil na Novu i současný premiér Petr Fiala. „Na debatu se těším, doufám, že budou zaznívat věcné argumenty,“ odvětil na dotaz reportéra TV Nova. Všichni si podle něj musí uvědomit, jak jsou tyto volby důležité.
I on zvolil na debatu tmavý oblek, jen kravatu měl modrou s bílým a červeným proužkem. Také jeho čekali před studiem novináři. Speciálně se na debatu nepřipravoval ani on. „Stačí, když budu říkat pravdu,“ mínil. Otázky novinářů opět míříli na Evropu a bezpečnost. Fiala jim dovolil jen dvě otázky. Dorazil se zhruba deseti minutovým zpožděním, na dotazy mu nezbyl čas.
Babiš a Fiala se pohádali o inflaci, penze, Green Deal i pomoc Ukrajině
Po debatě, která se točila kolem témat energetiky, bydlení i obrany, odešel jako první ze studia Petr Fiala. První odchází ze studia Petr Fiala. Kdo je vítězem, ptali se ho novináři. „To ať posoudí televizní diváci. Ať posoudí kdo lhal a kdo mluví pravdu,“ odpověděl. Jestli poslední debata něco změní, prý nedokáže posoudit.
Babiš na stejnou otázku reagoval slovy, že kdo je vítězem, se ukáže v sobotu večer. Po debatě opět sršil úsměvy i vtipy směrem k novinářům, včetně těch, které obvykle kritizuje „Navštívil jsem čtyři sta míst, teď už mě čeká jen cesta do Ostravy, kde budu volit. Dobrou noc,“ popřál závěrem.
Celou debatu iDNES.cz sledoval v online reportáži.