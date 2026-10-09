Mohla by to být scéna jako z akčního filmu. Okolo památné hory Říp proletí v sobotu vrtulník. U Roudnice nad Labem se otevře speciální podlahový poklop, z něj střelhbitě slaní povědomá postava se šedými vousy, usedne na přistavenou motorku a přesně ve 13.59 vhodí lístek do volební urny v obci Černouček.
Nejspíš se to ale nestane. Prezident Petr Pavel ohlásil, že se kvůli dovolené v Maroku komunálních voleb nezúčastní.
Upřímně řečeno, letošní volební klání o vedení obcí, měst a v některých obvodech také do Senátu vůbec moc akční či dramatickou podívanou neslibují. Především komunální volby jsou totiž značně specifické. Nabízejí totiž přehršel parametrů, podle kterých lze hodnotit vítěze a poražené, čehož představitelé jednotlivých stran a hnutí rádi využívají. Každý politik si zpravidla z celé té plejády dokáže vybrat ten svůj „úspěch“, takže po volbách do obcí a měst hlavy stranických šéfů nepadají.
Právě dohadování vládnoucích koalic po komunálních volbách bývá značně specifická disciplína, zvláště ve velkých městech s většími počty zastupitelů.