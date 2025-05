SPD představí volební lídry, Okamura by se mohl utkat s ministrem Rakušanem

Sám šéf hnutí SPD Tomio Okamura si vybíral mezi tím, zda bude kandidovat ve Středočeském, nebo Moravskoslezském kraji.

„Souboj s proimigračním Rakušanem, který odsouhlasil migrační pakt EU, tak to by mě určitě zajímalo,“ naznačil už dříve pro iDNES.cz Okamura. Ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan povede své hnutí ve středních Čechách.

V Moravskoslezském kraji by mohl změřit síly se soupeři předseda PRO Jindřich Rajchl. Pokud se to potvrdí, čeká Rajchla souboj s šéfem ANO Andrejem Babišem i předsedkyní KSČM Kateřinou Konečnou, která zde povede do voleb hnutí Stačilo!.

V březnu představili politici hnutí SPD, Svobodných, Trikolory a PRO memorandum, v němž deklarují, že půjdou do voleb na jedné společné kandidátce SPD a že pak i ustaví jeden společný klub.

Květnový volební model agentury NMS Market Research naznačuje, že hnutí SPD roste podpora. Do Sněmovny by se dostalo s 13,7 % hlasů. To by znamenalo přibližně 34 mandátů poslanců.

Podle analytičky agentury NMS Market Research Terezy Friedrichové se po podpisu memoranda o spolupráci s dalšími stranami z SPD stává hlavní protestní alternativa. „Posilování SPD znamená zásadní ohrožení pro šance Motoristů a Stačilo!,“ uvedla.