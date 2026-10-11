Několik předsedů sněmovních stran kandidovalo také v komunálních volbách. Většina z nich to odůvodňovala tím, že chce podpořit v daném městě svou stranu. Značná část kandidujících předsedů pohořela, avšak ne všichni. Kvůli kandidatuře se také pět z osmi předsedů politických stran nemohlo zúčastnit předvolební Superdebaty na České televizi, ta to zdůvodňovala pravidly předvolebního vysílání. U lídrů stran to vyvolalo kritiku.
ODS Martin Kupka
Šéf ODS Martin Kupka letos kandidoval do zastupitelstva v Líbeznicích na Praha-východ, a to z pátého místa. Mandát tu obhajoval. Jeho strana získala přes 58 procent hlasů. Hlavním soupeřem byla pouze kandidátka Pro naše Líbeznice – sdružení nezávislých kandidátů. Ta od voličů získala 40 procent. Sám Kupka mnoho let působil v Líbeznicích jako starosta.
Volební štáb ODS v Praze. Na snímku Martin Kupka. (10. října 2026)