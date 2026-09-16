Vláda neplní sliby, začíná se vybarvovat jako probyznysová, říká šéf SOCDEM

Sociální demokracie představila svou petici proti legalizaci švarcsystému nazvanou Žádné zaměstnávání bez zaměstnaneckých práv.
„Žádáme odmítnutí vládou navrhovaného rozvolnění definice závislé práce a zachování ochrany zaměstnanců před švarcsystémem. Nikdo nesmí být nucen vyměnit pracovní smlouvu za IČO a přijít o nárok na placenou dovolenou, náhradu mzdy při nemoci nebo ochranu před svévolným propuštením,“ píše se v petici.
„V parlamentu absentuje levicová strana. Pracující autentické hájení svých zájmů nemají,“ řekl Nedvěd, který sám kandiduje v komunálních volbách v Kutné Hoře.
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Novému šéfovi SOCDEM Nedvědovi přála Maláčová, aby naplnil její sny
Spolupráce s KSČM ve Stačilo! bylo podle šéfa SOCDEM jediné řešení
V čele strany, která na podzim 2021 vypadla ze Sněmovny po působení ve vládě s ANO, kterou tolerovali komunisté, vystřídal Nedvěd bývalou ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. Ta odešla z politiky poté, co zcela zkrachovale její snaha vrátit SOCDEM do vysoké politiky úzkou spoluprací s komunisty pod značkou Stačilo!
„Stojím si za tím, že to bylo jediné řešení, aby levicové hlasy nepropadly,“ hájí spolupráci s komunistickou stranou Nedvěd.
Maláčová podle Nedvěda, který byl jejím spojencem, zůstává členkou SOCDEM, ale dává si od politiky „detox“ a s návratem do ní nepočítá.