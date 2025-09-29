„Kdo je pro právo veta, respektive pro jeho zrušení, prosím, ruku nahoru,“ vyzvala lídry Augustová. Znění otázky však vyvolalo nepochopení.
„Tak pro právo veta, nebo pro jeho zrušení?“ nechápal premiér Petr Fiala. „Vy jste dala nesrozumitelnou otázku,“ opáčil moderátorce lídr SPD Tomio Okamura.
|
Havlíček vyčetl vládě inflaci 33 procent. Mzdy i penze rostou, opáčil mu Fiala
Právo veta v EU
V některých klíčových oblastech (například v zahraniční a bezpečnostní politice či v daňových otázkách) je pro přijetí rozhodnutí nutný jednomyslný souhlas všech členských států.
Tento princip má zaručovat rovnost mezi velkými a malými státy a chránit jejich národní zájmy, zároveň ale zpomaluje rozhodovací proces a činí EU zranitelnou vůči obstrukcím jednotlivých vlád.
Po dovysvětlení se nakonec pro zrušení tohoto principu vyslovili pouze Hřib a Rakušan. Zbytek lídrů byl proti.
„Měli bychom usilovat, aby se zrušilo veto v zahraničněpolitických otázkách na úrovni EU. Abychom nebyli vydíratelní lidmi jako je pan Fico nebo pan Orbán,“ uvedl Hřib. Podle něj jednomyslný souhlas všech 27 členských států činí EU vydíratelnou.
Narážel tím na slovenského premiéra Roberta Fica a maďarského ministerského předsedu Viktora Orbána, kteří tohoto práva často využívají k zablokování jednání EU o sankcích pro Rusko či pomoci Ukrajině.
Premiér Fiala zdůraznil hodnotu jednomyslnosti. „Když se domluvíme všichni, je to mnohem cennější, než kdyby některé státy odjely a řekly, že je ostatní přehlasovali. Proto nejsem pro rušení práva veta. Jednota je zbraň proti Vladimíru Putinovi,“ řekl s tím, že u všech osmnácti sankčních balíčků proti Rusku se dosud podařilo dohody dosáhnout.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS
Volby do Sněmovny by podle v neděli zveřejněného volebního modelu STEM pro CNN Prima News vyhrálo hnutí ANO, ale k většině v dolní komoře parlamentu a ke složení vlády by potřebovalo dohodu s SPD a dalším opozičním uskupením, nebo s koalicí SPOLU, která je jejím hlavním soupeřem.
Podle v sobotu zveřejněného průzkumu společnosti Kantar pro Českou televizi by volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO se ziskem 33 procent hlasů a udržuje si náskok před SPOLU s 19,5 procenty. Na třetím místě by skončilo hnutí STAN se 13 procenty. Následují Piráti a SPD, kterým volební model přiznává shodně 9,5 procenta. Do sněmovny by se dostali ještě Motoristé sobě a hnutí Stačilo! se 6 procenty.