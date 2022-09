V obci na Mělnicku odstoupili dva kandidáti, lidé šli k urnám zbytečně

Voliči v Želízech přišli k volbám poněkud zbytečně. Nově zvolené zastupitelstvo totiž nebude funkční a při nejbližší příležitosti se tam budou muset konat náhradní volby, pravděpodobně spolu s těmi prezidentskými.

V obci se sedmičlenným zastupitelstvem bylo podáno jen šest jednočlenných kandidátek. Teoreticky by tak měli do zastupitelstva postoupit všichni kandidáti. Dva z nich si to ale v týdnu před volbami rozmysleli, Radek Jelínek a dosavadní místostarostka Jana Brandelová odstoupili.

Důvody místostarostka MF DNES nesdělila. „Budou nové volby, to je vše, co vám k tomu řeknu,“ řekla Brandelová. „Žádné spory v obci za tím nehledejte, určitě ne,“ dodala.

Počet zastupitelů klesl na čtyři a zastupitelstvo tak bude „nefunkční“. „Minimální počet zastupitelů je pět,“ vysvětluje starosta Želíz Milan Zajíček.

Na rozdíl od 11 jiných obcí v Česku, kde před volbami nepostavili lidé vůbec žádné kandidátky, vedení Želíz nepřevezme správce stanovený ministerstvem vnitra, ale spolu s novými zastupiteli by mělo pokračovat i stávající vedení obce.

Sám starosta už přitom nekandidoval, paradoxně si tak funkci prodlouží. „Bylo nám sděleno z ministerstva vnitra, že neexistuje zákonný důvod, proč volby zrušit s ohledem na to, že kandidáti odstoupili až po registraci kandidátek, kdy už byla mašinérie voleb rozjetá. Volby tedy budou platné, ale vzniklé zastupitelstvo nebude plně funkční,“ řekl starosta Zajíček.

Zastupitelé mohou zasedat, ale nemohou například schvalovat nové investiční akce. Nemohou ani zvolit nového starostu a místostarostu. „Z toho důvodu budu jako starosta pokračovat do náhradních voleb,“ doplnil Zajíček.