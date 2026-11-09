Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zastupitelé podruhé zvolili starostou Prahy 2 Jana Korsesku

Autor: ,
  15:25
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Jan Korseska vede radnici Prahy 2 od roku 2023 | foto: Praha 2

Starostou městské části Praha 2 se stal lídr uskupení Spolu pro Prahu 2 (ODS, TOP 09) Jan Korseska (ODS), který vede tuto část hlavního města od roku 2023. Jeho strana uzavřela koaliční smlouvu s Prahou 2 Sobě a Piráty.

Na ustanovujícím zasedání bylo přítomných 34 z 35 zastupitelů, přičemž v tajném hlasování se pro Korsesku vyslovilo 27 z nich.

„Jsem rád, že tady mohu stát jako nově zvolený starosta a slíbit vám, že se budu snažit řídit Prahu 2 tak, aby si udržela svůj vysoký životní standard pro své občany,“ uvedl Korseska po svém zvolení. Poděkoval také všem stranám za korektně vedenou kampaň i povolební chování.

Nová vládnoucí koalice má ve 35členném zastupitelstvu 26 mandátů. Spolu pro Prahu 2 získalo v nedávných komunálních volbách 12 mandátů, Praha 2 Sobě deset a Piráti čtyři mandáty. Do opozice míří ANO s třemi zastupiteli a hnutí STAN se šesti.

První místostarostkou si zastupitelstvo zvolilo Janu Bašusovou (Praha 2 Sobě). Dalšími pěti místostarosty se stali Lucie Pechová (Spolu pro Prahu 2), Magdalena Valdmanová (Piráti), Tomáš Halva (Spolu pro Prahu 2), Jan Recman (Spolu pro Prahu 2) a Michal Tobrman (Praha 2 Sobě).

Devítičlennou radu Prahy 2 doplnili také dva uvolnění radní, kteří funkci ve vedení městské části vykonávají jako své hlavní zaměstnání za plný plat. Stali se jimi Ellen Anna Kovačíková (Piráti) a Jiří Mach (Praha 2 Sobě).

Také v roce 2022 vyhrála volby v Praze 2 koalice ODS a TOP 09, která získala 14 mandátů. Druhá skončila Praha 2 Sobě se sedmi mandáty, třetí skončili Piráti rovněž se sedmi zastupiteli a čtvrté ANO obsadilo čtyři křesla. Dva zastupitele získalo SPD a jednoho STAN. Vítězná koalice pak vytvořila většinu s ANO. Starostkou se po volbách stala nejprve Alexandra Udženija z ODS, která následně kvůli souběhu s funkcí náměstkyně primátora rezignovala.

Praha 2 zahrnuje velkou část centra hlavního města, jsou v ní části Nového Města, Královských Vinohrad, Nuslí a také Vyšehrad. Má rozlohu 418 hektarů a žije v ní zhruba 50 000 obyvatel.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Nejen zbití řidičky na D6 a šarvátka s další posádkou. Muž byl i u smrtelné nehody

Premium
Agresor vybrzdil a zmlátil řidičku za dodržování rychlosti

Také smrtelnou nehodu má zřejmě za sebou třiačtyřicetiletý muž, který před nedávnem zbil u jesenické křižovatky na D6 řidičku. Zdroj iDNES.cz potvrdil, že tragický střet, při němž zemřela starší...

OBRAZEM: Takto se mění Masarykovo nádraží. K novým nástupištím přijel první vlak

Přestavba Masarykova nádraží v Praze (listopad 2026)

Masarykovo nádraží v Praze vstoupilo do další etapy své rekonstrukce. K novým nástupištím přijel první vlak. Zatím tedy jen ten stavební. V obsáhlé galerii o tom informoval Ropid - Regionální...

Část Prahy postihl výpadek elektřiny. PRE vyloučila kybernetický útok

Nefungující semafor po výpadku proudu v Praze na Knížecí. (6. listopadu 2026)

Část hlavního města postihl rozsáhlý výpadek elektřiny. Omezil městskou dopravu a vyřadil z provozu také semafory na křižovatkách. Jednání musela přerušit i Poslanecká sněmovna. Bez proudu byly i...

Mladík spadl pod metro, když chtěl jet na spřáhle. Děsivou nehodu ukázali strážníci

Dvaadvacetiletý mladík s částečnou amputací nohy poté, co zkusil skočit mezi...

Tvrdou daň zaplatil mladý muž za to, že se chtěl svézt na spřáhle mezi vagóny pražského metra. v Poté, co v noci spadl pod soupravu, ta mu částečně amputovala nohu. Městská policie z hrůzné nehody...

Bohemians - Sparta 0:0, hosté zahodili i nemožné, soupeř dohrával v deseti

Sestřih zápasu
Utočník Ladislav Almási s míčem před Sivertem Mannsverkem ze Sparty

Sparťanští fotbalisté zakončili nevydařený týden a po vyřazení z poháru jen remizovali 0:0 na půdě Bohemians. V zápase 13. kola byli lepší, nedokázali však proměnit šance. Nepomohla jim ani...

Zastupitelé podruhé zvolili starostou Prahy 2 Jana Korsesku

Jan Korseska vede radnici Prahy 2 od roku 2023

Starostou městské části Praha 2 se stal lídr uskupení Spolu pro Prahu 2 (ODS, TOP 09) Jan Korseska (ODS), který vede tuto část hlavního města od roku 2023. Jeho strana uzavřela koaliční smlouvu s...

9. listopadu 2026  15:25

Chaloupek o repre: Mezi trenéry a hráči to funguje. Za Slavii ho potěšil gól i víc minut

Slávista Chaloupek a jeho střela hlavičkou v zápase s Artisem.

Před týdnem v Jablonci dostal devatenáct minut, pak ve fotbalové Lize mistrů proti Arsenalu devět a o víkendu proti Artisu Brno už přes třicet. „Potřebuju každou minutu, abych byl zpátky. Teď jich...

9. listopadu 2026  15:14

Soud změnil výsledky voleb v Kladně, ODS přišla o jeden mandát

ilustrační snímek

Soud po přepočítání výsledků změnil výsledky komunálních voleb v Kladně. ODS přišla o jeden mandát, naopak Kladeňáci získali jeden navíc. Koalici to neovlivní.

9. listopadu 2026  14:55

Tramvaj mu ujela, byla zima, tak vysklil zastávku. Chytil jsem nerva, popsal vandal

Vztek si vybil na zastávce MHD

Pevnost skla tramvajové zastávky vyzkoušel v neděli v noci vandal v pražské Hostivaři. Naneštěstí sklo jeho řádění nevydrželo a tak muž zaměstnal také strážníky a policisty. Těm řekl, že „chytil...

9. listopadu 2026  14:37

OBRAZEM: Takto se mění Masarykovo nádraží. K novým nástupištím přijel první vlak

Přestavba Masarykova nádraží v Praze (listopad 2026)

Masarykovo nádraží v Praze vstoupilo do další etapy své rekonstrukce. K novým nástupištím přijel první vlak. Zatím tedy jen ten stavební. V obsáhlé galerii o tom informoval Ropid - Regionální...

9. listopadu 2026  13:21

Prahu 6 povede syn hudebníka Michala Prokopa, v čele radnice vystřídal Stárka

Podpis koaliční smlouvy na Praze 6. Zleva Jakub Stárek (ODS), Jan Decker...

Starostou Prahy 6 se stal Petr Prokop (STAN), který ve funkci vystřídal Jakuba Stárka (ODS). Pozici statutární místostarostky obsadila Mariana Čapková (Praha 6 sobě a Zelení), která bude mít na...

9. listopadu 2026  12:56

Zábava školáků na Mělnicku, auto zasáhli z mostu projektilem z kuličkové pistolky

Děti u Vraňan střílely z lávky na projíždějící auta

Nebezpečná zábava školáků na Mělnicku mohla v sobotu skončit vážnou nehodou. Dva chlapci z lávky pro pěší nad silnicí I/16 mezi Spomyšlí a Vraňany zřejmě stříleli z kuličkové pistole na projíždějící...

9. listopadu 2026  11:47

V centru Prahy nemá zásobování kde parkovat, „hodní“ úředníci pokuty nasčítají a srazí

Premium
ilustrační snímek

Zaparkovat, vyložit zboží ve svém podniku a odjet. Obchodníkům z těsné blízkosti Malostranského náměstí se však může běžná zavážka prodražit, chybějí parkovací místa a to i pro zásobování. Strážníci...

9. listopadu 2026

Prosmýkl se dveřmi, Lidlu pak zloděj způsobil škodu 170 tisíc. Na lup si svítil baterkou

Podezřelý z vloupání do prodejny potravin v Seifertově ulici v Praze.

Policie hledá muže, který se před měsícem vloupal do prodejny Lidl v Seifertově ulici na pražském Žižkově. Způsobil škodu přes 170 tisíc. Dovnitř se dostal ze sousedních garáží.

9. listopadu 2026  10:37

Deset bodů na čelo. Co uděláš, Sparto? Po šlágru bez vítěze je nejspokojenější Slavia

Momentka z utkání Viktoria Plzeň vs. Sparta Praha.

Není tak dávno doba, kdy jejich zápasy rozhodovaly o titulu. Nedělní šlágr fotbalové ligy mezi Plzní a Spartou spíš napověděl, kdo na něj může už před polovinou sezony zapomenout.

9. listopadu 2026

ŘSD v prosinci zprovozní nadjezdy přes Pražský okruh mezi Ořechem a Slivencem

Práce na Pražském okruhu (ilustrační snímek).

Ředitelství silnic a dálnic v prosinci otevře nové nadjezdy nad Pražským okruhem mezi Ořechem a Slivencem. V ulici K Austisu bude zprovozněn 18. prosince, v ulici K Zadní Kopanině o dva dny později.

9. listopadu 2026  8:53

Kapitán Sparty: Všichni jsme nasr... Priske ven? K pokřiku se nevyjadřuju

Sparťané slaví gól proti Plzni.

Jeho čelo zdobila velká náplast, která nad pravým okem zakrývala tržnou ránu. „Už se cítím dobře, je to zašité. Bylo to v souboji s Hrošovským,“ popisoval Patrik Vydra, kapitán fotbalové Sparty. Po...

9. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.