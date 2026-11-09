Zastupitelé podruhé zvolili starostou Prahy 2 Jana Korsesku

Na ustanovujícím zasedání bylo přítomných 34 z 35 zastupitelů, přičemž v tajném hlasování se pro Korsesku vyslovilo 27 z nich.
„Jsem rád, že tady mohu stát jako nově zvolený starosta a slíbit vám, že se budu snažit řídit Prahu 2 tak, aby si udržela svůj vysoký životní standard pro své občany,“ uvedl Korseska po svém zvolení. Poděkoval také všem stranám za korektně vedenou kampaň i povolební chování.
Nová vládnoucí koalice má ve 35členném zastupitelstvu 26 mandátů. Spolu pro Prahu 2 získalo v nedávných komunálních volbách 12 mandátů, Praha 2 Sobě deset a Piráti čtyři mandáty. Do opozice míří ANO s třemi zastupiteli a hnutí STAN se šesti.
První místostarostkou si zastupitelstvo zvolilo Janu Bašusovou (Praha 2 Sobě). Dalšími pěti místostarosty se stali Lucie Pechová (Spolu pro Prahu 2), Magdalena Valdmanová (Piráti), Tomáš Halva (Spolu pro Prahu 2), Jan Recman (Spolu pro Prahu 2) a Michal Tobrman (Praha 2 Sobě).
Devítičlennou radu Prahy 2 doplnili také dva uvolnění radní, kteří funkci ve vedení městské části vykonávají jako své hlavní zaměstnání za plný plat. Stali se jimi Ellen Anna Kovačíková (Piráti) a Jiří Mach (Praha 2 Sobě).
Také v roce 2022 vyhrála volby v Praze 2 koalice ODS a TOP 09, která získala 14 mandátů. Druhá skončila Praha 2 Sobě se sedmi mandáty, třetí skončili Piráti rovněž se sedmi zastupiteli a čtvrté ANO obsadilo čtyři křesla. Dva zastupitele získalo SPD a jednoho STAN. Vítězná koalice pak vytvořila většinu s ANO. Starostkou se po volbách stala nejprve Alexandra Udženija z ODS, která následně kvůli souběhu s funkcí náměstkyně primátora rezignovala.
Praha 2 zahrnuje velkou část centra hlavního města, jsou v ní části Nového Města, Královských Vinohrad, Nuslí a také Vyšehrad. Má rozlohu 418 hektarů a žije v ní zhruba 50 000 obyvatel.