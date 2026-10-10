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Výsledky voleb ve Středočeském kraji: v několika městech propadla ODS, jasně dominoval Kašpar

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  20:23

Raduan Nwelati (vpravo) předal funkci primátora Mladé Boleslavi v roce 2024 Jiřímu Bouškovi (vlevo) | foto: ČTK

Ve středních Čechách voliči místy zcela změnili dosavadní komunální politickou mapu. Týká se to hlavně měst, kde hned na několika místech zaznamenala neúspěch ODS. Komplikovaná povolební vyjednávání pak lze očekávat třeba v Kladně.

Výsledky voleb 2026

Právě v největším středočeském městě ještě není zcela rozhodnuto. Nikterak ale nedominuje stávající primátor Milan Volf v čele Volby pro Kladno. Ten se k dosavadnímu výsledku odmítl vyjádřit, pouze zprostředkovaně vzkázal, že vylučuje povolební spolupráci s Koalicí Kladeňáci vedenou opoziční zastupitelkou Annou Gamanovou.

„Také jednoznačně vylučujeme spolupráci s Volbou pro Kladno. K povolebnímu jednání oslovíme na základě konečných výsledků ANO a ODS. První kontakty pravděpodobně zahájíme ještě v sobotu. Očekávání volebních výsledků jsem neměla žádná, ale s téměř 30 procenty jsem spokojena a jsem přesvědčena, že to je základ do další naší práce, ať už vyjednávání dopadnou jakkoli. S ODS a ANO máme řadu průsečíků v našich programech. Občanští demokraté deklarovali podobně jako my zájem o zvyšování počtu parkovacích míst ve městě a stejně jako my nebyli spokojeni se stavem zadlužení městské kasy. S ANO je to třeba nový domov pro seniory,“ uvedla Anna Gamanová.

Změna pro Kolín beze změny

Za jednoho z hlavních vítězů voleb ve Středočeském kraji je možné považovat starostu Kolína Michaela Kašpara. Nejen že jeho hnutí Změna pro Kolín jednoznačně obhájila neochvějné postavení na radnici a dosáhla na více než 45 procent hlasů, ale současný náměstek středočeské hejtmanky zároveň opanoval s podobným ziskem první kolo senátorských voleb v kolínském obvodu.

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Kašpar zastává funkci starosty města od roku 2019, kdy jí převzal po Vítu Rakušanovi.

Jejich uskupení Změna pro Kolín je u moci v kolínském městě už od roku 2010. Pokud se nestane nic mimořádného, bude zastávat post starosty Kolína i v dalších čtyřech letech. Vaše hnutí Změna pro Kolín totiž získala nadpoloviční většinu mandátů v zastupitelstvu a téměř zopakovala výsledek z před čtyř let, kdy získala 49 procent hlasů

„Zejména po vyhrocené a lživé kampani, kterou proti nám vedlo nové sdružení Budoucnost pro Kolín, a která tu neměla obdoby, je to úžasný výsledek. Jsem rád, že jejich lžím voliči neuvěřili a ocenili naši dlouhodobou práci. Ačkoliv by naše hnutí mohlo vládnout na radnici samotné, budeme chtít vytvořit koalici se současnými partnery z vedení města, tedy Kolíňáky a Volbou pro Kolín. Naše spolupráce je bezproblémová a nevidím důvod, proč v ní nepokračovat.“

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ODS místy vyklízí pozice

Překvapením je propad ODS, která byla roky vítězem voleb a celou sérii volebních období měla v Mladé Boleslavi primátora Raduana Nwelatiho. V minulých komunálních volbách byla druhá a nyní se propadla na čtvrté místo s necelými 15 procenty hlasů.

V Mladé Boleslavi po sečtení velké většiny volebních okrsků zvítězilo uskupení ANO 2011 + Volba pro Mladou Boleslav. Od voličů získalo kolem 28 procent hlasů.

„Moc děkujeme za každý hlas a důvěru, kterou nám obyvatelé vyjádřili. Naši kampaň jsme postavili čistě na prezentaci naší práce a prezentaci reálných cílů. Neslibovali jsme nemožné. Nebyli jsme agresivní. Nevymezovali jsme se proti zástupcům jiných stran a uskupení, ač nás některé jejich útoky vůči nám během kampaně zklamaly. Nyní nás čekají povolební vyjednávání o skládání budoucí koalice,“ sdělil lídr kandidátky a primátor Jiří Bouška.

Raritou po minulých volbách bylo, že ve vedení města i přes vítězství ANO ještě rok a půl zůstával lídr ODS Raduan Nwelati. Není tak vyloučeno, že to voliči straně nezapomněli.

„Čekali jsme samozřejmě lepší výsledek, je to zklamání. Nicméně bereme to jako restart. Nepodařilo se nám dostatek voličů přesvědčit, že věci chceme dělat jinak,“ řekl iDNES.cz Michal Koliáš, který vystřídal Nwelatiho v čele kandidátky.

Naproti tomu výrazně posílilo koaliční hnutí STAN, které vyšplhalo na druhou příčku a má přes 18 procent hlasů. „Jsme naprosto nadšení, je to pro Starosty v Mladé Boleslavi fantastický úspěch,“ řekl Marek.

Voliči patrně vyšachovali z radnice ODS také v Berouně, kde navíc dochází k velké změně, protože velký úspěch nezaznamenalo ani koaliční ANO. Jarní odchod starostky Soni Chalupové z řad občanských demokratů postavil do jejich čela dvacetiletého studenta Matěje Suchopára. Zjevně nepomohla ani podpora politických matadorů jako třeba místopředsedy Senátu Jiřího Oberfalzera. Neuspěla ani Chalupová jako lídryně Naše Česko Berounu.

Vítězem voleb se tak stalo hnutí Beroun sobě, na druhém místě skončilo uskupení Společně pro Beroun. „Jsme neskutečně rádi, že se občané rozhodli po letech pro změnu. Dnes ještě nebudeme rozjíždět nějaká jednání, pustíme se do toho zítra či spíše na počátku příštího týdne. Logicky je pro nás primárním koaličním partnerem Společně pro Beroun, máme dohromady absolutní většinu,“ říká k výsledku lídryně Beroun sobě Barbora Skálová.

Výjimkou je Kutná Hora, kde se jednoznačným vítězem voleb v Kutné Hoře stalo sdružení Naše Kutná Hora (ODS s podporou nezávislých kandidátů a TOP 09), kterou vedl současný starosta Lukáš Seifert. Druhé bylo s velkým odstupem hnutí ANO a třetí uskupení LIPISTAN.

„Zisk více než 43 procent hlasů je fantastický, ale současně je to obrovský závazek od obyvatel. Ti ocenili práci, kterou jsme s celým týmem dělali po celé čtyři roky. S potenciálními koaličními partnery budeme jednat, ale ten výsledek nás opravdu zaskočil, takže nejdříve úspěch oslavíme a pak teprve budeme plánovat schůzky,“ řekl Seifert.

Opustí náměstek vedení kraje?

Naopak těsné jsou zisky dvou nejsilnějších uskupení v Benešově. Vítězné hnutí Benešov pro život dosavadního místostarosty Jakuba Hostka získalo 23,32 procenta hlasů. Jen o dvě procenta méně má druhá Volba pro Benešov v čele s Tomášem Budilem.

Hejtmanka Pecková opět uspěla v komunálních volbách v Mnichovicích u Prahy

Radovat se ale mohla třeba i hejtmanka Petra Pecková, která uspěla v Mnichovicích, kde byla dlouho starostkou a nyní místostarostkou. Na druhou stranu bude ale muset zřejmě hledat nového náměstka pro finance na kraji, který je zmiňovaný premiant středočeských voleb Michael Kašpar.

„V případě, že obhájím post starosty a zároveň se stanu senátorem, tak se vzdám funkce náměstka hejtmanky pro finance, kterou nyní dělám jako neuvolněný. Předběžně počítám s tím, že – pokud samozřejmě ve druhém kolo uspěji – bych byl na „plný úvazek“ senátorem a starostovský plat mi tím pádem klesne ze zákona na 60 procent,“ řekl Michael Kašpar.

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