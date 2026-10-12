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Portlík s Hlaváčkem se v Praze shodnou na zdražení MHD i zástavbě brownfieldů

Jan Bohata
  19:41
První kolo jednání mezi stranami začalo. Petr Hlaváček (STAN) jako první k...

První kolo jednání mezi stranami začalo. Petr Hlaváček (STAN) jako první k jednání přizval lídra SPOLU pro Prahu Tomáše Portlíka. (12. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

První kolo jednání mezi stranami začalo. Petr Hlaváček (STAN) jako první k...
Tomáš Portlík a Alexandra Udženija na tiskové konferenci Spolu pro Prahu
Volební štáb ODS v Praze. Na snímku Tomáš Portlík.. (10. října 2026)
První kolo jednání mezi stranami začalo. Petr Hlaváček (STAN) jako první k...
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Zdražení MHD, proměna brownfieldů v nové rezidenční čtvrti anebo investice do dokončení zásadních dopravních staveb, například městského okruhu. V těchto tématech by týmy STAN a Spolu pro Prahu, nejsilnějších stran vyjednávajících od pondělí o podobě koalice, mohly najít shodu. Primátorem, v jehož gesci bude územní rozvoj, podle svých slov chce být Petr Hlaváček (STAN).

Výsledky voleb 2026

„To už bylo za Tomáše Hudečka, že primátor měl na starosti územní rozvoj,“ uvedl Petr Hlaváček (STAN). Pro STAN by na pražské radnici rád získal i resorty školství a životního prostředí. O financích povede debatu, dopravu by mohlo řídit Spolu pro Prahu. „Osobně mám nejblíže k dopravě a financím,“ řekl k tématu rozdělení gescí Tomáš Portlík.

Jasno o podobě sestavy a počtu partnerů, jimž připadne řízení města na další čtyři roky, chtějí mít oba hlavní aktéři do listopadu. A to též kvůli schválení rozpočtu metropole na příští rok.

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Představu o rozvoji Prahy na desítky let dopředu poskytuje zásadní dokument, Metropolitní plán platný od září. Při jeho mnohaleté přípravě a schvalování letos v květnu nechyběli ani Petr Hlaváček jako náměstek primátora pro územní rozvoj a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. „Přijetí plánu urychlí výstavbu dopravní infrastruktury od pražského okruhu a tramvajových tratí po vysokorychlostní železnici VRT,“ uvedl Hlaváček.

Miliardové vize

Portlík by si podle svého vyjádření dokázal představit ambicióznější přístup například u některých výškových staveb. „Schválení ale považuji za správné a zodpovědné rozhodnutí,“ dodal.

Těsně před volbami na začátku října představil ambiciózní plán výstavby klíčových infrastrukturních staveb v hlavním městě, které jsou v různém stupni příprav a rozpracovaní. Posloužit k jeho uskutečnění mají peníze, které Praha ušetřila.

Na investice do strategických projektů, a to nejen dopravních, v příštím roce by už město mělo podle Tomáše Portlíka dát 38,5 miliardy korun a každý další rok sumu zvyšovat o 20 procent tak, aby do konce volebního období odešlo do strategických akcí 220 miliard korun.

Zásadní úkol pro automobilovou dopravu v Praze představuje dokončení městského okruhu. Jde o jedno z témat, kde ve vyjádřeních lídrů nejsilnějších pražských politických seskupení panovala shoda.

„Teď je na městském okruhu vcelku všeobecná politická shoda, příští rok se bude žádat o společné povolení, městský okruh je ve fázi velkého posunu,“ uvedl Petr Hlaváček. V prosinci podle předpokladu má být k Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu (DESÚ) podána žádost o povolení záměru. Podle harmonogramu jej úřad nepravomocně vydá příští rok.

Metropole chce tlačit také na dobudování vnějšího pražského okruhu. Ten vzniká v režii Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Dělníci v jeho trase nyní staví klíčovou stavbu 511, úsek od Běchovic k dálnici D1. Na pražském okruhu ŘSD příští rok počítá také se zkapacitněním téměř tříkilometrového úseku D0 od Satalic k Běchovicím, s rozšířením mostů u Počernického rybníka i zkapacitněním sedmi kilometrů mezi Slivencem a Třebonicemi.

„Krásná většina,“ smál se Hlaváček. Po Portlíkovi ho čeká Praha sobě i Piráti

Pro výstavbu Pražského okruhu je ovšem důležitá spolupráce se státem. Hlaváček zmiňoval v rámci investic do klíčových dopravních staveb nejen silnice, ale také další rozvoj železnice a metro S – neboli vlaky, provozované v tunelech pod městem.

Nová dominanta města

Vltavská filharmonie představuje jeden z nejvýraznějších stavebních projektů, spojovaných s Petrem Hlaváčkem. Projekt filharmonie aktuálně směřuje ke stavebnímu povolení.

Nejde však o jediný vznikající objekt. Pro rozvoj metropole klíčovou roli hraje rozvoj brownfieldů, kde podle zmiňovaného nového Metropolitního plánu vznikne až 350 tisíc bytů.

„Metropolitní plán rozumně koncentruje výstavbu tam, kde jsou pro ni vhodné podmínky, tedy zejména na brownfieldech a v dosahu kolejové dopravy,“ uvedl Hlaváček. Také v tomto bodu by nemusely existovat vážné rozpory. Portlíkova „mateřská“ Praha 9 ve výstavbě náleží k nejaktivnějším obvodům a nabízí nejvíce bytů v metropoli.

Boj o pražský magistrát: STAN vyhrál, stejný počet mandátů bude mít druhé Spolu pro Prahu

Podle aktuálních dat developerů „devítka“ disponuje 23 procenty pražských jednotek. Ty náleží v Praze k těm levnějším, s průměrnou cenou 171 tisíc korun za metr čtvereční.

Též v otázce zvýšení cen MHD zřejmě oba politici naleznou shodu. „Cena ročního kuponu by se měla vrátit na úroveň z roku 2015, protože míra, jakou se dnes jízdné podílí na nákladech provozu MHD, je výrazně menší než v jiných českých i evropských městech,“ uvedl Portlík.

Podobně se vyjadřoval pravděpodobný nový primátor. „Lístky jsme zdražili nedávno. Naopak jsme čelili kritice, že jsme zdražili pouze ty lístky. Mělo to důvod nějaké politické dohody a zdražení Lítačky bude také nejspíš koaliční,“ upřesnil Petr Hlaváček.

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