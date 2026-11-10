Volby ve Vysoké u Příbramě jsou neplatné, nesedí čestná prohlášení

Volby v obci s 360 obyvateli se tak musejí opakovat.
V říjnových volbách ve Vysoké zvítězilo sdružení Naše Vysoká dosavadní starostky Jany Krejčové, získalo všech pět mandátů. Zbylá dvě uskupení Souzvuk Vysoká a Harmonie pro Vysokou se do zastupitelstva nedostala a výsledky voleb napadla.
Soud návrh na neplatnost voleb jako celku zamítl. Manipulaci s volební urnou nebo hlasovacími lístky neprokázal. Zjištěné nesrovnalosti ale považuje za natolik závažné, že je nutné hlasování opakovat.
Soudy v Česku tak po letošních komunálních volbách dosud zasáhly do výsledků ve 13 obcích či městských částech. Ve třech případech se bude hlasování opakovat.