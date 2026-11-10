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Volby ve Vysoké u Příbramě jsou neplatné, nesedí čestná prohlášení

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  7:21
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Krajský soud v Praze prohlásil hlasování v komunálních volbách ve Vysoké u Příbramě za neplatné. Důvodem jsou rozpory mezi volební dokumentací a čestnými prohlášeními voličů o tom, jak hlasovali. Vyplývá to z usnesení, které soud zveřejnil na úřední desce.

Volby v obci s 360 obyvateli se tak musejí opakovat.

V říjnových volbách ve Vysoké zvítězilo sdružení Naše Vysoká dosavadní starostky Jany Krejčové, získalo všech pět mandátů. Zbylá dvě uskupení Souzvuk Vysoká a Harmonie pro Vysokou se do zastupitelstva nedostala a výsledky voleb napadla.

Soud návrh na neplatnost voleb jako celku zamítl. Manipulaci s volební urnou nebo hlasovacími lístky neprokázal. Zjištěné nesrovnalosti ale považuje za natolik závažné, že je nutné hlasování opakovat.

Soudy v Česku tak po letošních komunálních volbách dosud zasáhly do výsledků ve 13 obcích či městských částech. Ve třech případech se bude hlasování opakovat.

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