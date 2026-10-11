Volby v pražských městských částech: Čižinský má pohodlnou většinu, stejně jako Vronský

„Praho 3, strašně moc děkujeme,“ napsal stávající starosta Prahy 3 Michal Vronský na Facebooku. Jeho TOP 09 + STAN s podporou Žižkov (nejen) sobě, získalo v městské části 45,18 procenta platných hlasů a 18 mandátů v 35 členném zastupitelstvu. Druhé uskupení Piráti, Praha 3 sobě a Edita Janečková má mandátů 6.
Ještě větší triumf může slavit starosta Prahy 7 Jan Čižinský, který bude rovněž bojovat ve 2. kole senátních voleb. Jeho Praha 7 sobě získala v městské části přes 57 procent hlasů a 18 mandátů v 29členném zastupitelstvu.
„Rád bych ze srdce poděkoval všem voličům, kteří našemu týmu z PRAHA 7 SOBĚ dali neuvěřitelných 57 procent hlasů! Opravdu moc si toho vážím a jsem vděčný a hrdý na to, že budu pro Vás jako starosta Prahy 7 následující čtyři roky usilovně pracovat,“ napsal Čižinský.
Stávající starosta Tomáš Portlík pak triumfoval v Praze 9, kde Spolu pro Prahu 9 získalo 15 z 33 mandátů. „Teď je na nás, abychom našli cestu k vedení města, které bude umět rozhodovat, spolupracovat a hlavně dotahovat věci do konce,“ poděkoval Portlík voličům.
A jak rozhodli voliči v některých dalších velkých městských částech metropole?
Volby 2026 OBRAZEM
Praha 1
Komunální volby v Praze 1 (Staré Město, Malá Strana, Josefov) vyhrála Praha 1 sobě, získala sedm mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druhá skončila ODS s pěti mandáty. Třetí STAN bude mít čtyři zastupitele. Voleb se zúčastnilo 41,83 procenta voličů.
Čtvrtá TOP 09 má čtyři mandáty, tři zastupitele budou mít na pátém místě Piráti. Šesté je ANO se dvěma mandáty. Sedmou příčku obsadí Nezávislí z Jedničky se dvěma zastupiteli.
V roce 2022 vyhrála volby v Praze 1 Praha 1 Sobě, která získala sedm mandátů. Druhá skončila ODS s pěti mandáty, třetí Piráti se čtyřmi zastupiteli a čtvrtá koalice My, co tady žijeme (KDU-ČSL, STAN) obsadila čtyři křesla. Tři zastupitele získala Naše Praha 1 a po dvou TOP 09 a Rezidenti 1.
Na koalici se domluvily ODS, TOP 09, ANO, Rezidenti 1 a Piráti s nezávislými, starostkou se stala Terezie Radoměřská z TOP 09. Klub Pirátů se poté rozpadl, když jeho členy účastnící se koalice strana kvůli nerespektování rozhodnutí stranických orgánů vyloučila.
Praha 2
V Praze 2 (Vinohrady, Nové Město, Vyšehrad) vyhrálo Spolu pro Prahu 2 (ODS, TOP 09), získalo 12 mandátů v zastupitelstvu, které má 35 členů. Druhá skončila Praha 2 sobě s deseti mandáty. Třetí STAN bude mít šest zastupitelů. Voleb se zúčastnilo 43,31 procenta voličů.
Čtvrtí Piráti mají čtyři mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě ANO.
V roce 2022 vyhrála volby v Praze 2 koalice ODS a TOP 09, která získala 14 mandátů. Druhá skončila Praha 2 Sobě se sedmi mandáty, třetí Piráti rovněž se sedmi zastupiteli a čtvrté ANO obsadilo čtyři křesla. Dva zastupitele získalo SPD a jednoho STAN.
Na koalici se před čtyřmi lety domluvily ODS s TOP 09 a ANO a starostkou se stala nejprve Alexandra Udženija z ODS, která následně kvůli souběhu s funkcí náměstkyně primátora rezignovala a vystřídal ji její stranický kolega Jan Korseska.
Praha 3
Na Žižkově vyhrálo seskupení TOP 09 / STAN, získalo 18 mandátů v zastupitelstvu, které má 35 členů. Druzí skončili Piráti se šesti mandáty. Třetí ANO bude mít čtyři zastupitele stejně jako čtvrté Společně pro Prahu 3. Tři zastupitele budou mít na pátém místě Zelení. Voleb se zúčastnilo 41,68 procenta voličů.
V roce 2022 vyhrála volby v Praze 3 (Žižkov) koalice TOP 09 a STAN , která získala 11 mandátů. Druhá skončila koalice pro Prahu 3 (ODS, KDU-ČSL) se šesti mandáty, třetí ANO rovněž se šesti zastupiteli a čtvrtí Piráti obsadili čtyři křesla. Po dvou zastupitelích získaly Praha 3 Sobě a Zelení, Trikolora a hnutí SPD obsadily dvě křesla a Patrioti pro Prahu 3 mají jeden mandát. Na koalici se domluvili TOP 09 a STAN, Piráti, Praha 3 Sobě a Zelení. Starostou se stal Michal Vronský z TOP 09.
Praha 4
Na Praze 4 (Nusle, Braník, Krč) vyhrálo SPOLU (ODS,TOP 09), získalo 17 mandátů v zastupitelstvu, které má 45 členů. Druhé skončilo Společně pro změnu se 16 mandáty. Třetí ANO bude mít sedm zastupitelů. Čtvrtí Piráti mají pět mandátů. Voleb se zúčastnilo 44,06 procenta voličů.
V roce 2022 vyhrála volby v Praze 4 (Braník, Krč, Podolí, Lhotka) koalice ODS a TOP 09, která získala 13 mandátů. Druhé skončilo ANO s deseti mandáty, třetí Praha 4 sobě - sousedé a nezávislí s osmi zastupiteli a čtvrtí Piráti obsadili rovněž osm křesel. Šest zastupitelů získala na pátém místě koalice Společně - KDU-ČSL + STAN. Na koalici se domluvily ODS, TOP 09 a ANO, starostou se stal Ondřej Kubín (ODS).
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Boj o pražský magistrát: STAN vyhrál, stejný počet mandátů bude mít druhé Spolu pro Prahu
Praha 5
Volby v Praze 5 (Smíchov, Košíře) vyhrála Praha 5 sobě, získala deset mandátů v zastupitelstvu, které má 41 členů. Druhá skončila ODS s osmi mandáty. Třetí STAN bude mít sedm zastupitelů. Voleb se zúčastnilo 45,63 procenta voličů.
Čtvrtý SEN pro Prahu 5 má šest mandátů, pět zastupitelů bude mít na pátém místě ANO. Šestí jsou Piráti se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadí TOP09/KDU-ČSL se dvěma zastupiteli.
V roce 2022 vyhrála volby v Praze 5 (Smíchov, Košíře, Motol, Radlice, Hlubočepy) Praha 5 Sobě, která získala deset mandátů. Druhá skončila koalice Společně - ODS a TOP 09 rovněž s deseti mandáty, třetí ANO se sedmi zastupiteli a čtvrtí Piráti obsadili šest křesel.
Pět zastupitelů získala na pátém místě Koalice SEN 21 a tři křesla obsadilo hnutí STAN. Na koalici se domluvily Praha 5 Sobě, Piráti a SEN 21 a starostou se stal Jaroslav Pašmik, kterého po necelém roce vystřídala Radka Šimková (oba Praha 5 Sobě). V roce 2024 se koalice rozpadla a vznikla nová tvořená z ODS, ANO, TOP 09 a STAN. Starostou se stal Lukáš Herold (ODS).
Praha 6
Volby v Praze 6 (Dejvice, Břevnov) vyhrálo hnutí STAN, získal 12 mandátů v zastupitelstvu, které má 45 členů. Druhá skončila Praha 6 sobě s deseti mandáty. Třetí ODS/KDU-ČSL bude mít deset zastupitelů. Voleb se zúčastnilo 52,06 procenta voličů.
Čtvrté ANO má pět mandátů, čtyři zastupitele budou mít na pátém místě Piráti. Šestá je TOP 09 se čtyřmi mandáty.
V roce 2022 vyhrála volby v Praze 6 (Dejvice, Ruzyně, Střešovice, Bubeneč) koalice ODS a KDU-ČSL, která získala 11 mandátů. Druhá skončila TOP 09 se sedmi mandáty, třetí Piráti rovněž se sedmi zastupiteli a čtvrté STAN obsadilo šest křesel. Po šesti zastupitelích získaly Praha 6 Sobě a ANO a dvě křesla obsadila Trikolora, SPD a NK. Na koalici se domluvily ODS s KDU-ČSL a STAN s podporou Zelených a Prahy 6 Sobě. Starostou se stal Jakub Stárek (ODS).
Praha 7
Volby v Praze 7 (Holešovice, Letná) vyhrála Praha 7 sobě, získala 18 mandátů v zastupitelstvu, které má 29 členů. Druhé skončilo SPOLU (ODS, TOP 09) se šesti mandáty. Třetí Piráti/STAN budou mít tři zastupitele. Čtvrté ANO má dva mandáty. Voleb se zúčastnilo 49,39 procenta voličů.
V roce 2022 vyhrála volby v Praze 7 Praha 7 Sobě, která získala 18 mandátů. Druhé skončilo Společně - ODS a TOP 09 s pěti mandáty, třetí ANO obsadilo čtyři křesla a čtvrtí Piráti měli dva zastupitele. Radu městské části sestavila sama Praha 7 Sobě bez koaličních partnerů. Starostou se stal potřetí lídr uskupení Jan Čižinský.
Praha 8
Volby v Praze 8 (Karlín, Libeň, Kobylisy, Bohnice) vyhrála 8žije, získala 13 mandátů v zastupitelstvu, které má 45 členů. Druhý skončil STAN/TOP09 s devíti mandáty. Třetí ODS/KDU-ČSL bude mít devět zastupitelů. Voleb se zúčastnilo 43,09 procenta voličů.
Čtvrté ANO má sedm mandátů, čtyři zastupitele budou mít na pátém místě Patrioti pro Prahu 8. Šestí jsou Piráti se třemi mandáty.
V roce 2022 vyhrála volby v Praze 8 ODS, která získala deset mandátů. Druhé skončilo ANO s devíti mandáty, třetí Osmička žije a Praha Sobě obsadily rovněž devět křesel a čtvrtí Piráti měli šest zastupitelů. Pět křesel získala koalice TOP 09 a STAN a po třech zastupitelích měli Patrioti pro Prahu 8 a SPD s Trikolorou. Na koalici se domluvili ODS, TOP 09, hnutí ANO a Patrioti. Starostou se stal Ondřej Gros (ODS).
Praha 9
Volby v Praze 9 (Vysočany, Prosek) vyhrálo SPOLU (ODS, TOP 09), získalo 15 mandátů v zastupitelstvu, které má 33 členů. Druhý skončil STAN s pěti mandáty. Třetí Praha 9 sobě bude mít čtyři zastupitele. Čtvrté ANO má čtyři mandáty, tři zastupitele budou mít na pátém místě Piráti. Šestá je SPD se dvěma mandáty. Voleb se zúčastnilo 43,11 procenta voličů.
V roce 2022 vyhrála volby koalice ODS a TOP 09, která získala 15 mandátů. Druzí skončili ANO + ČSSD se šesti mandáty, třetí Praha 9 Sobě obsadila čtyři křesla, stejně jako čtvrtí Piráti. Po dvou zastupitelích získaly Naše devítka (KDU-ČSL, STAN) a SPD. Na koalici se domluvily ODS, TOP 09, Praha 9 Sobě a STAN. Starostou se stal Tomáš Portlík (ODS).
Praha 10
Volby v Praze 10 vyhrálo Společně pro Prahu 10 (ODS a NK). Sdružení získalo deset mandátů v zastupitelstvu, které má 45 členů. Druhý skončil STAN s osmi mandáty. Třetí ANO bude mít šest zastupitelů. Praha 10 zahrnuje mimo jiné Vršovice, Strašnice či Malešice. Voleb se zúčastnilo 42,77 procenta voličů.
Čtvrtá Praha 10 sobě má šest mandátů, pět zastupitelů budou mít na pátém místě Piráti. Šestí jsou Jsme Praha 10 se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadí TOP 09 se třemi zastupiteli. Na osmém místě skončila SPD se dvěma mandáty. Devátá Naše Praha 10 získala dva mandáty.
V roce 2022 vyhrála volby v Praze 10 koalice ODS a TOP 09, která získala 14 mandátů. Druhá skončila koalice uskupení Vlasta, STAN a lidovců s deseti mandáty, třetí ANO obsadilo devět křesel a čtvrtí Piráti získali osm zastupitelů. Čtyři mandáty obsadilo SPD. Na koalici se domluvily ODS s TOP 09 a koalice Vlasta, STAN a KDU-ČSL. Starostou se stal Martin Valovič (ODS).