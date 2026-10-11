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Volby v Praze: Hlaváček chce být primátorem, pravděpodobná je koalice s Portlíkem

Jan Bohata
  11:42

Zleva Petr Hlaváček a Tomáš Portlík | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

„Čtyřiatřicítka“ převezme na příští čtyři roky správu metropole? Po 17 mandátech mají po ukončení sčítání hlasů vítězný STAN Petra Hlaváčka i Spolu pro Prahu Tomáše Portlíka. Jde zřejmě o nejpravděpodobnější verzi volební koalice se nevelkou většinou v zastupitelstvu se 65 členy. Hlaváček už prohlásil, že by se mu funkce primátora líbila. „Vítěz má nárok na primátora, to je fér,“ uznal Portlík.

Výsledky voleb 2026

Jde ale o křehkou většinu. Jednat by se o ní mohlo již v průběhu neděle anebo v pondělí. „Chci o případné spolupráci jednat se Spolu pro Prahu, Prahou Sobě a Piráty,“ avizoval Petr Hlaváček.

Už v noci na neděli, když ještě probíhalo sčítání hlasů, s Tomášem Portlíkem telefonoval.

„Oblíbil jsem si funkci primátora,“ komentoval vítězství Petr Hlaváček.

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„Moc jsme si toho říkat nemuseli, spolupracujeme dlouhodobě a máme dobré vztahy. Vítěz má nárok na primátora. To je fér,“ řekl Tomáš Portlík. O tom, jak by si obě formace rozdělili funkce v pražské radě zatím jasno není.

„Jsme univerzální a gesce si vyříkáme,“ sdělil Portlík. Možností by bylo též sestavit vládu v Praze ve formátu STAN, Spolu Prahu a Piráti. V téhle sestavě by většina byla o poznání výraznější, 41 zastupitelů.

Portlík chce jednat s Hlaváčkem, jejich strany dominují volbám v Praze

To však nevypadá moc pravděpodobně. „Myslím, že bychom si s Piráty měli od sebe odpočinout,“ opakoval svá předvolební vyjádření Tomáš Portlík. Pokud by se STAN dohodl se Spolu pro Prahu a Prahu Sobě, v zastupitelstvu by disponovali 47 hlasy.

Pravděpodobné koalice v Praze

65 křesel

  • STAN + SPOLU 34 mandátů
  • STAN + SPOLU + Praha sobě 47 mandátů
  • STAN + SPOLU + Piráti 41 mandátů

Obtížně přestavitelná je varianta, že by Petr Hlaváček Tomáše Portlíka obešel s Piráty a Prahou Sobě. Opřít by se však mohli o většinu 37 hlasů. Pouhou hru u s aritmetikou jsou možně výpočty koalice s účastí ANO.

Mandáty by STAN a ANO k většině nestačily, měly by jich 28. Potřebovali by buď 13 hlasů Prahy Sobě, nebo sedm pirátských. Ti ale s ANO spolupracovat nechtějí. Podobně je na tom obrácená varianta Spolu pro Prahu a ANO.

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I ti by měli 28 hlasů a potřebovali někoho k sobě. Spolupráci s ANO ale i Tomáš Portlík v noci na neděli vyloučil.

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