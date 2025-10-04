Ve všech okresech aktuálně dominuje právě ANO, s výjimkou okresů Prahy-západ a východ, kde triumfuje SPOLU. I tak by ale křesla ve Sněmovně obhájila většina představitelů dosavadní vládní koalice, z nichž mnozí stojí v čele středočeských kandidátek.
Výsledky - Hlavní město Praha
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
ANO 2011
Česká pirátská strana
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
Česká republika na 1. místě!
Hnutí Kruh
Levice
Volt Česko
Balbínova poetická strana
VÝZVA 2025
Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT. polit., NÍZKÉ daně, VYROVN. rozp., MIN. byrokr., SPRAV.just., PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET
Jasný Signál Nezávislých
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit… Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz
SMS – Stát Má Sloužit
Hnutí občanů a podnikatelů
Je tomu tak v případě jedničky SPOLU Martina Kupky i lídra STAN Víta Rakušana, který oznámil, že za úspěch bude považovat celostátní zisk nad 10 procent. V kraji tak nyní Starostové a nezávislí mohou hovořit o dobrém výsledku.
ONLINE: ANO jasně vítězí. SPD i Motoristé naznačili, jak se postaví k možné vládě
Do Sněmovny míří dle krajských výsledků také Piráti, v závěsu za nimi pak ještě Motoristé a SPD. Mimo hru naopak zůstává Stačilo! a Přísaha.
Zatím jsou ovšem sečtené především hlasy menších obcích a částí některých měst, což do značné míry zkresluje konečný výsledek.
Jako první tak trochu kuriozně dorazily hlasy pro středočeské kandidáty ze zahraničí. Konkrétně z Brazílie. Český statistický úřad je dostal ve 14.22 hodin. Z kandidátů centrálního regionu pak vybírali rovněž voliči v USA a Kanadě.
Volby táhly, zopakují rekordmani rok 2021?
O letošní sněmovní volby byl každopádně v kraji od pátečního otevření volebních místností vysoký zájem. Už po prvním dnu například na Berounsku dorazilo přes polovinu oprávněných voličů, nakonec jich tam hlasovalo 72 procent.
V okolí Prahy a třeba také v Benešově odvolilo rovněž zhruba 70 procent lidí, v Mělníku 64,7 procenta, a přes 60 procent to bylo v Příbrami. Pro srovnání, před čtyřmi lety přišlo vybírat nové poslance 67,91 procent středočeských voličů. Letošní číslo tak může být ještě vyšší.
Na podzim 2021 ovládla v kraji hlasování koalice SPOLU se ziskem 28,74 procenta. Druhé bylo těsně hnutí ANO před třetími Piráty a Starosty. Vítěznou koalici SPOLU tehdy vedl do voleb jako krajský lídr Jan Skopeček. Díky kroužkování se před něj dostal nynější ministr dopravy a dlouholetý starosta Líbeznic Martin Kupka.
Ten ve své domovské obci získal 521 preferenčních hlasů, SPOLU tam volilo 53,88 procenta voličů. Hlasování v regionu přineslo ještě jeden primát, lídr STAN Vít Rakušan získal suverénně nejvíc preferenčních hlasů v republice, a to 59 792.
Velkou roli patrně stejně jako v předchozích parlamentních volbách sehrají preferenční hlasy. Z dosavadních výsledků se zdá, že třeba za koalici SPOLU by poslanecký mandát neobhájili Helena Langšádlová (TOP 09), bývalý středočeský hejtman Petr Bendl (ODS), Nina Nováková z KDU-ČSL, Jan Hofmann či starosta Votic Jiří Slavík (oba ODS).
Ze STAN kvůli kroužkování vypadne Věra Kovářová. Mandát neobhájí ani poslanec a krajský zastupitel Jiří Kobza (za Stačilo!, dříve SPD), který letos převlékl politický dres. V parlamentu byl dvě volební období. V červenci 2025 vystoupil z hnutí SPD kvůli nesouhlasu se směřováním hnutí.