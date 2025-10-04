Po sečtení poloviny hlasů ve středních Čechách vede ANO, v okolí Prahy SPOLU

Marek Kočovský
  16:36aktualizováno  17:01
Po zpracování hlasů z více než poloviny středočeských okrsků má nejblíže k vítězství v kraji hnutí ANO, kterému dalo hlas 33,8 procenta voličů před koalicí SPOLU s prozatímním ziskem 22,1 procenta. Třetí jsou Starostové a nezávislí (STAN), doposud přesvědčili 13,1 procenta Středočechů.
Ve všech okresech aktuálně dominuje právě ANO, s výjimkou okresů Prahy-západ a východ, kde triumfuje SPOLU. I tak by ale křesla ve Sněmovně obhájila většina představitelů dosavadní vládní koalice, z nichž mnozí stojí v čele středočeských kandidátek.

Výsledky - Hlavní město Praha

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

33,46 %
strana získala 140 161 hlasů
6
-5

ANO 2011

20,61 %
strana získala 86 331 hlasů
4
-1

Česká pirátská strana

16,54 %
strana získala 69 308 hlasů
3
-3

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

13,19 %
strana získala 55 259 hlasů
2
-4

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

5,36 %
strana získala 22 457 hlasů
1
0

Motoristé sobě

5,2 %
strana získala 21 800 hlasů
1
+1

Stačilo!

2,84 %
strana získala 11 929 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

0,76 %
strana získala 3 188 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,39 %
strana získala 1 673 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,2 %
strana získala 850 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,18 %
strana získala 757 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,14 %
strana získala 605 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,13 %
strana získala 552 hlasů
0
0

Hnutí Kruh

0,11 %
strana získala 488 hlasů
0
0

Levice

0,11 %
strana získala 481 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,11 %
strana získala 463 hlasů
0
0

"Rebelové web: re3elove.cz program-hash: 3wtBw2bAJ621 vWSxxgJHFG…."

0,1 %
strana získala 455 hlasů
0
0

Volt Česko

0,09 %
strana získala 396 hlasů
0
0

Balbínova poetická strana

0,09 %
strana získala 396 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,08 %
strana získala 348 hlasů
0
0

Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT. polit., NÍZKÉ daně, VYROVN. rozp., MIN. byrokr., SPRAV.just., PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET

0,06 %
strana získala 277 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,05 %
strana získala 229 hlasů
0
0

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit… Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz

0,04 %
strana získala 179 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,03 %
strana získala 150 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,02 %
strana získala 111 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Je tomu tak v případě jedničky SPOLU Martina Kupky i lídra STAN Víta Rakušana, který oznámil, že za úspěch bude považovat celostátní zisk nad 10 procent. V kraji tak nyní Starostové a nezávislí mohou hovořit o dobrém výsledku.

ONLINE: ANO jasně vítězí. SPD i Motoristé naznačili, jak se postaví k možné vládě

Do Sněmovny míří dle krajských výsledků také Piráti, v závěsu za nimi pak ještě Motoristé a SPD. Mimo hru naopak zůstává Stačilo! a Přísaha.
Zatím jsou ovšem sečtené především hlasy menších obcích a částí některých měst, což do značné míry zkresluje konečný výsledek.

Jako první tak trochu kuriozně dorazily hlasy pro středočeské kandidáty ze zahraničí. Konkrétně z Brazílie. Český statistický úřad je dostal ve 14.22 hodin. Z kandidátů centrálního regionu pak vybírali rovněž voliči v USA a Kanadě.

Volby táhly, zopakují rekordmani rok 2021?

O letošní sněmovní volby byl každopádně v kraji od pátečního otevření volebních místností vysoký zájem. Už po prvním dnu například na Berounsku dorazilo přes polovinu oprávněných voličů, nakonec jich tam hlasovalo 72 procent.

V okolí Prahy a třeba také v Benešově odvolilo rovněž zhruba 70 procent lidí, v Mělníku 64,7 procenta, a přes 60 procent to bylo v Příbrami. Pro srovnání, před čtyřmi lety přišlo vybírat nové poslance 67,91 procent středočeských voličů. Letošní číslo tak může být ještě vyšší.

Na podzim 2021 ovládla v kraji hlasování koalice SPOLU se ziskem 28,74 procenta. Druhé bylo těsně hnutí ANO před třetími Piráty a Starosty. Vítěznou koalici SPOLU tehdy vedl do voleb jako krajský lídr Jan Skopeček. Díky kroužkování se před něj dostal nynější ministr dopravy a dlouholetý starosta Líbeznic Martin Kupka.

Ten ve své domovské obci získal 521 preferenčních hlasů, SPOLU tam volilo 53,88 procenta voličů. Hlasování v regionu přineslo ještě jeden primát, lídr STAN Vít Rakušan získal suverénně nejvíc preferenčních hlasů v republice, a to 59 792.

Velkou roli patrně stejně jako v předchozích parlamentních volbách sehrají preferenční hlasy. Z dosavadních výsledků se zdá, že třeba za koalici SPOLU by poslanecký mandát neobhájili Helena Langšádlová (TOP 09), bývalý středočeský hejtman Petr Bendl (ODS), Nina Nováková z KDU-ČSL, Jan Hofmann či starosta Votic Jiří Slavík (oba ODS).

Ze STAN kvůli kroužkování vypadne Věra Kovářová. Mandát neobhájí ani poslanec a krajský zastupitel Jiří Kobza (za Stačilo!, dříve SPD), který letos převlékl politický dres. V parlamentu byl dvě volební období. V červenci 2025 vystoupil z hnutí SPD kvůli nesouhlasu se směřováním hnutí.

Mandáty a zvolení poslanci

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

