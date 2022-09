Po Praze se na kole bojím jezdit, říká Šabatová a představuje sociální vizi

„Mám osobní zkušenost s tím, jak jsem pečovala o muže. Poslední léta už potřeboval čtyřiadvacetihodinovou péči. Zjistila jsem například, jak je těžké sehnat někoho na večer nebo na víkend,“ říká lídryně Solidarity Anna Šabatová.

Jak se z vás stala kandidátka ČSSD a Zelených na post pražské primátorky?

Dnes už nejsem jen kandidátkou těchto stran. Kandidují s námi také dvě menší uskupení, Budoucnost a Idealisté. Dvě strany, které jste zmínil v otázce, se mi znovu ozvaly letos koncem února. Začátkem března jsem dala souhlas s tím, že budu na kandidátce.

Váhala jste, než jste kandidaturu za Solidaritu definitivně potvrdila?

Řekla jsem si o dva týdny. Měla jsem krátce po smrti manžela, už jsem byla nasměrovaná na trochu jiný způsob žití. Zvažovala jsem spoustu věcí. Co mě zlákalo a nakonec přesvědčilo, byla samostatná myšlenka toho sjednocení ke společnému postupu a hlubší spolupráci sociálních demokratů se Zelenými. Tedy levice, která už není nějak ukotvena před rokem 1989, reaguje na současnou situaci. Považuji za velice důležité, aby společnost měla v zastupitelských orgánech zastoupení všech klasických politických proudů. Máte mnoho lidí, kteří jsou dnes bez reprezentace (hlasy pro ČSSD a Zelené v minulých sněmovních volbách propadly, protože nedosáhly na pětiprocentní hranici - pozn. red.).

Kandidujete jako nestraník…

Nikdy jsem v žádné straně nebyla. Mám ale dobré kontakty se Zelenými i sociálními demokraty. Asi před dvanácti lety jsem také v ČSSD vedla jako nestranička komisi pro lidská práva a za Zelené jsem kandidovala do Senátu.

Co byste chtěla prosadit, pokud byste byla zvolena?

Chtěla bych nasměrovat vývoj města k tomu, aby bylo přátelské pro lidi - všichni by v něm měli dobře žít. Prosazuji významnou adaptaci na klimatickou změnu. Například jde o to, město zazelenit všude, kde to půjde, a ubrat betonu a přidávat vodní prvky.

Současná politická reprezentace na magistrátu přijala Klimatický plán. Ten podle vás není dostatečný?

Je to dobrý začátek, ale teď jde o to, ho naplňovat. Oni v zásadě nezaspali, navíc plán ještě můžete vždycky korigovat a zlepšit. Na to se nikdy žádné meze nekladou. Ale například jde o to, klimatický plán důsledně naplňovat. Pozitivně ale hodnotím založení příspěvkové organizace Pražské společenství obnovitelné energie. Je to poradenská a podpůrná firma, která pomáhá například osadit na střechu solární panely. Je třeba také podporovat energetické úspory. Pokud jde o bydlení, což je jedna z našich priorit, chceme podporovat i neziskové formy bydlení a také se podívat na některé prázdné byty. Například Praha 2 jich má volných 440. Bydlela jsem přes dvůr naproti domu, kde byly asi šest let dva neobsazené byty. K takovým věcem by nemělo docházet. Také by nemělo být provozováno airbnb, v mnoha případech jde o porušování zákona. Město samo by mělo být mnohem častěji investorem bytové výstavby, aby stavělo samo a mohlo rozhodovat, v jakém režimu bude byty pronajímat.

Město ale ve své režii plánuje masivní výstavbu tisíců bytů v rámci projektů Pražské developerské společnosti…

Pokud bude Praha investorem, je to samozřejmě v pořádku.

Budete-li primátorkou nebo radní, co byste si přála, aby bylo ve vaší gesci?

Radní i primátor se musejí orientovat ve všem. Já mám největší expertní zkušenost ze sociální oblasti, chtěli bychom se zaměřit na rozvoj sociálních služeb. Mám osobní zkušenost s tím, jak jsem pečovala o muže. Poslední roky už potřeboval čtyřiadvacetihodinovou péči. Zjistila jsem například, jak je těžké sehnat někoho na večer nebo na víkend. Terénní služby, které docházejí do rodin, je třeba významně posílit.

Současná radní pro sociální oblast Milena Johnová ze strany Praha sobě má pod sebou i zdravotnictví. Tato kombinace by vám nevadila?

Nejde o to, co by mi vadilo, nebo nevadilo. Důležité jsou i potřeby města. Já jsem ale schopná se orientovat ve všech oblastech. Jako ombudsmanka jsem byla nucena se seznamovat i s věcmi, které mě nějak zvlášť nepřitahovaly, jako je například finanční a stavební právo. Za podpory kvalifikovaných expertiz dokážu dělat kvalifikovaná rozhodnutí. Mám velký přehled o tom, jak funguje státní správa.

Potřebovala by Praha podle vás také svého ombudsmana?

Veřejný ochránce práv nemá zmocnění zasahovat do některých sfér v působnosti města, tam a jedině tam by to mělo smysl. Muselo by se to dobře promyslet, aby to nebylo plácnutí do vody. Zatím jsme to nezvažovali.

Co si myslíte o kauze Dozimetr v dopravním podniku?

Domnívám se, že bude nutné zaměřit se na nastavení kontrolních mechanismů. Nejde o první korupční aféru, která kolem dopravního podniku byla. Je také nutné dbát na to, aby tam byli skutečně kvalitní lidé v dozorčích radách. Dopravní podnik je důležitý i z toho důvodu, že má rozpočet ve výši jedné pětiny toho pražského.

V oblasti dopravy je také důležitá silniční infrastruktura. Co si myslíte o dostavbě vnitřního - Městského okruhu?

Prioritou jsou tramvajové tratě a metro D. Městský okruh by se ale dokončit měl, je však nutné zvážit jeho podobu.

Města se v Evropě snaží s automobilovou dopravou vypořádávat různě. Například do Bruselu vůbec nemohou zajíždět auta se staršími dieselovými motory. Byla byste pro podobné opatření v hlavním městě? Zmíněný klimatický plán zase chce regulovat dopravu zavedením mýta…

Myslím si, že mýto je správná cesta. Musí ale být možné se městu vyhnout. Ve chvíli, kdy bude dokončený Městský okruh, je na místě omezení vjezdu do centra. Já jsem nedávno byla v Londýně, který mýto už zavedl, a překvapilo mě, jak slabý je v některých částech automobilový provoz.

Alternativou k individuální dopravě mohou být v některých případech také jízdní kola…

V Praze je důležité, aby cyklodoprava byla hlavně bezpečná.

Vy sama po metropoli na kole jezdíte?

Ano, ale bojím se a nejsem jediná, kdo se bojí. Mám několik osvědčených tras. Moc dál se ale nepouštím. Nedávno zemřel v nemocnici můj kamarád na následky jím nezaviněné nehody, porazila ho opilá řidička.