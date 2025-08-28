Jedna kandidátka, dva přístupy. Kampaň Maláčové a komunistů se výrazně liší

Adam Hejduk
  17:30
Marta Semelová, Ivan Hrůza nebo Petr Šimůnek. Hnutí Stačilo! nasadilo v Praze řadu zkušených komunistických tváří. Přesto nikdo z nich není lídrem kandidátky. V jejím čele totiž stojí předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová. Sociální demokracie si na spolupráci se Stačilo! plácla v červenci a přidala se tak ke spojení KSČM, České strany národně sociální a strany Spojení demokraté – Sdružení nezávislých.
Zleva: Petra Prokšanová, Jana Maláčová

Zleva: Petra Prokšanová, Jana Maláčová | foto: Koláž iDNES.cz

Šéfka SOCDEM Jana Maláčová a předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik na začátku...
Šéfka SOCDEM Jana Maláčová a předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik na začátku...
Šéfka SOCDEM Jana Maláčová a předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik na začátku...
Šéfka SOCDEM Jana Maláčová a předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik na začátku...
21 fotografií

Zdaleka ne všichni komunisté přijali posily s nadšením. Naopak, na kandidátce to spíše vře. A to především mezi Maláčovou a na druhou pozici odsunutou Petrou Prokšanovou.

Motoristé a Přísaha v Praze sázejí na byznys, kandidují podnikatelé a ekonomové

„Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se s tím dá dělat,“ okomentovala Prokšanová už v červenci angažmá Maláčové. Současně s tím nepřímo vyzvala ke kroužkování. „Praha potřebuje autentickou radikálně levicovou poslankyni. A je jedno, z jakého místa kandidátky si jí zvolí,“ prohlásila.

Kalkulačka k volbám

Podle Maláčové jsou ale obě političky na průběhu kampaně domluvené. Jejich přístup je nicméně velmi rozdílný. Maláčová mluví o drahých potravinách a rozdává koláče nebo jablka před Úřadem práce v Praze 4. „V Praze žijí statisíce lidí od výplaty k výplatě a mají problém zvládat stále rostoucí životní náklady.

Tihle lidé poctivě pracují ve službách i ve výrobě, bez nich by Praha nefungovala, nežila, a oni po výplatě zaplatí složenky a do konce měsíce jim zbude sotva pár tisícovek. Pro ně chci vyšší mzdy, levnější bydlení a kontrolu nad cenami potravin, protože i ty jsou nesmírně drahé,“ popisuje Maláčová své priority.

Maláčová rozdávala před úřadem práce koláče. Zájem nebyl, bude dávat jablka

Prokšanová zase vyzývá k nastolení socialismu a se svým stranickým kolegou Milanem Krajčou chodí na předvolební setkání ministra zahraničí Jana Lipavského protestovat s palestinskou vlajkou.

Popíračka války na Ukrajině

„Kdyby nebyly na společné kandidátce Stačilo!, tak bych řekl, že bude úspěšnější Jana Maláčová se svým klasickým levicovým přístupem. Za daných okolností a vzhledem k tomu, koho může převážně komunistické Stačilo! oslovit, uslyší podle mě tito voliči spíše na ta radikální levicová hesla,“ míní politolog z CEVRO Institutu Ladislav Mrklas. Na třetím místě kandidátky je bývalá učitelka Martina Bednářová. Ta se minulý týden odvolala proti rozsudku, který jí uložil podmíněný trest a tříletý zákaz učení za popírání ruských zločinů na Ukrajině.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Podle obžaloby češtinářka při výuce na Základní škole Na Dlouhém lánu v Praze krátce po začátku ruské invaze žákům vysvětlovala, že ze strany Rusů jde o omluvitelný způsob řešení situace, že v Kyjevě se nic neděje a ukrajinské nacistické skupiny na Donbase od roku 2014 systematicky likvidovaly Rusy.

Marta Semelová, známá obhajováním procesu s Miladou Horákovou a pravidelným pokládáním květin na hrob bývalého prezidenta Klementa Gottwalda, je na pátém místě.

Sovětské vlajky, hymna i tank v centru Prahy. Komunisté slavili konec války

O hlasy voličů se bude ucházet také třeba Ivan Hrůza, bývalý kapitán 11. odboru StB zabývajícího se kontrarozvědnou ochranou mládeže, nebo Petr Šimůnek, který v roce 2015 uspořádal výstavu oslavující bývalého severokorejského diktátora Kim Čong-ila.

Členů SOCDEM je na kandidátce v porovnání s ostatními kraji poměrně hodně, celkem 5 z 35. Na volitelném místě je ale jen Maláčová. Více sociálních demokratů je už jen na kandidátkách v Karlovarském kraji, kde je ale pro Stačilo! zisk mandátu velmi nepravděpodobný. Nejvíce sociálních demokratů je v Ústeckém kraji, kde tvoří skoro čtvrtinu kandidátů.

Volební model STEM pro CNN Prima News za druhé čtvrtletí letošního roku přiřkl Stačilo! v Praze jen 2,8 procenta. Podle Mrklase by ale hnutí mohlo dosáhnout až na čtyři, pokud se podaří celostátní kampaň. Má ale šanci získat spíše jen další radikálně levicové voliče.

Zleva: Petra Prokšanová, Jana Maláčová
Šéfka SOCDEM Jana Maláčová a předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik na začátku volební kampaně. (18. srpna 2025)
Šéfka SOCDEM Jana Maláčová a předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik na začátku volební kampaně. (18. srpna 2025)
Šéfka SOCDEM Jana Maláčová a předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik na začátku volební kampaně. (18. srpna 2025)
21 fotografií

Ti progresivní, hlavně ti mladí, podle Mrklase zamíří k Pirátům, kteří mají navíc na kandidátkách i členy Zelených. „Levice moderního střihu tady chybí, přitom právě standardní voliči sociální demokracie jsou ti, kteří teď nejvíce nemají koho volit,“ upozorňuje Mrklas.

Berlín šel doleva

Že mohou levicové strany uspět i ve velkých městech, se ukázalo letos v Berlíně při německých parlamentních volbách. V hlavním městě Německa překvapivě zvítězila Die Linke. Z postkomunistické strany se před pár lety odtrhlo radikální křídlo, ze kterého Sahra Wagenknechtová vytvořila novou stranu. Ta se do parlamentu jen těsně nedostala. Die Linke ale ano, a to především díky zisku skoro dvaceti procent v Berlíně, kde stranu volili převážně mladí voliči.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.

„Praha má do budoucna našlápnuto k tomu, jít touto berlínskou cestou, tedy volit víc progresivní levici. Buď se takovou stranou stanou Piráti, nebo pokud se opět zapojí do pravicové vlády, tak zde bude prostor pro vznik úplně nové partaje,“ předvídá Mrklas.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání

Nejčtenější

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Policie zasahovala na „Vlasteneckém setkání“, které se věnovalo změně režimu

Policie v sobotu několikrát zasáhla na takzvaném Vlasteneckém setkání na zámku Příčovy u Sedlčan na Příbramsku. Na místě bylo přibližně tisíc příznivců akce a asi 20 odpůrců. „Několikrát jsme museli...

Náraz ho vymrštil z motorky, poté ho přejelo několik aut. D10 byla uzavřena

Dálnici D10 u Benátek nad Jizerou v noci uzavřela na několik hodin nehoda, zemřel při ní motocyklista. Při havárii spadl z motorky, poté jej na silnici přejelo několik aut. Příčinu nehody vyšetřují...

Muzeum otevřelo expozici s prapředky lidstva, vstupenky je nutné rezervovat

Dva měsíce budou v pražském Národním muzeu k vidění jedni z nejstarších známých předků lidstva. Jde o součást nové expozice Lidé a jejich předci. Fosilie 3,2 milionu let starých předků člověka...

Dvorecký most začínají zdobit umělecká díla, hlavu první sochy rozezvučí voda

Na Podolském předpolí u rozestavěného Dvoreckého mostu v Praze v pátek přibyla neokubistická socha „Heavy head“. Umělecké dílo má zvelebit a obohatit tamní veřejný prostor. Umisťování soch podle...

Jedna kandidátka, dva přístupy. Kampaň Maláčové a komunistů se výrazně liší

Marta Semelová, Ivan Hrůza nebo Petr Šimůnek. Hnutí Stačilo! nasadilo v Praze řadu zkušených komunistických tváří. Přesto nikdo z nich není lídrem kandidátky. V jejím čele totiž stojí předsedkyně...

28. srpna 2025  17:30

Jágr si zaletěl na Jokiče: Basket je fyzicky náročný! Nesmečuji, mám těžký zadek

Když legenda zatouží vidět legendu… Jaromír Jágr spustil akci Kulový blesk, jen aby mohl pozorovat v akci Nikolu Jokiče. Hokejový génius si půjčil letadlo od majitele kladenského klubu, kde se i v...

28. srpna 2025

Ujíždějící šofér se řítil Prahou více než stovkou, při honičce vozu hořelo kolo

Více než stovkou se ulicemi Prahy řítil šofér se dvěma zákazy řízení, který v polovině srpna ujížděl policejní hlídce. Při honičce projel křižovatku na červenou a dokonce mu začalo hořet kolo....

28. srpna 2025  14:03

Pražský dopravní podnik ruší tendr na klimatizace do tramvají. Přišlo moc dotazů

Pražský dopravní podnik zrušil tendr na doplnění klimatizací do zbylých 123 tramvají typu Škoda 15T. Důvodem je velký počet dotazů od potenciálních dodavatelů, které zadání nijak nekonkretizovalo....

28. srpna 2025  13:50

Policie dopadla muže, který na eskalátoru v metru sahal ženě na intimní partie

Pražští policisté oznámili, že dopadli muže, který na začátku července na eskalátoru ve stanici metra Můstek osahával mladou ženu na intimních partiích. „Díky medializaci případu jsme získali několik...

19. srpna 2025  11:33,  aktualizováno  28.8 13:02

Zloděj v Praze ukradl auto i s řidičovou přítelkyní, žena stihla vyskočit

Kuriózní krádež vyšetřují policisté z Prahy 8. Pětatřicetiletý zloděj tam večer usedl do cizího odemčeného vozu a rozjel se, přestože na místě spolujezdce seděla přítelkyně majitele auta.

28. srpna 2025  12:15

Vysokorychlostní tratě změní poměry, význam Zahradního Města v Praze poroste

Vysokorychlostní tratě promění nejen dálkovou dopravu, ale také regionální vlakové linky v metropoli a okolí. Nejvíce se rozroste stanice Zahradní Město. Stane se z ní jeden z nejfrekventovanějších...

28. srpna 2025  10:01

Ustáli jsme to v hlavě. Na jaře bychom to asi nezvládli, řekl kapitán Haraslín

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku V chodbě u kabin se objal se soupeřovým trenérem a krajanem Adriánem Guľou, pak si kapitán sparťanských fotbalistů Lukáš Haraslín oddechl. „Přijeli jsme pro postup, ten máme. Jen jsme z toho nemuseli...

28. srpna 2025  9:05

Budějovické letiště odklonilo dva lety, kvůli střelbě armády v nedalekém újezdu

Českobudějovické letiště ve středu odklonilo dva lety z rekreačních destinací. Letadlo z Burgasu v Bulharsku přistálo v Praze, letadlo z turecké Antalye ve Vídni. Důvodem je podle ředitele letiště...

27. srpna 2025  17:36,  aktualizováno  19:46

Konstrukce výtoňského mostu se sundá, průjezd vlaků zajistí provizorium

Dva možné scénáře má před sebou osud výtoňského mostu, který spojuje pražský Smíchov s hlavním nádražím. Zatímco Správa železnic preferuje vybudování zcela nového mostu, památkáři se přiklánějí k...

27. srpna 2025  16:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Řidič přejel do protisměru a čelně se střetl s náklaďákem. Na místě zemřel

Po střetu s nákladním autem zemřel ve středu u obce Tuklaty na Kolínsku řidič osobního auta. Řidič nákladního vozu utrpěl lehké zranění. Nehoda uzavřela silnici I/12, řekla krajská policejní mluvčí...

27. srpna 2025  14:30

Únik kyseliny mravenčí v kladenské firmě. Jeden člověk skončil v nemocnici

V areálu jedné z kladenských firem ve středu ráno unikla z barelu kyselina mravenčí. Prorazila ho tříska z palety. Většímu úniku zabránili zaměstnanci firmy, uvedli hasiči na síti X. Jeden člověk se...

27. srpna 2025  12:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.