Zdaleka ne všichni komunisté přijali posily s nadšením. Naopak, na kandidátce to spíše vře. A to především mezi Maláčovou a na druhou pozici odsunutou Petrou Prokšanovou.
„Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se s tím dá dělat,“ okomentovala Prokšanová už v červenci angažmá Maláčové. Současně s tím nepřímo vyzvala ke kroužkování. „Praha potřebuje autentickou radikálně levicovou poslankyni. A je jedno, z jakého místa kandidátky si jí zvolí,“ prohlásila.
Podle Maláčové jsou ale obě političky na průběhu kampaně domluvené. Jejich přístup je nicméně velmi rozdílný. Maláčová mluví o drahých potravinách a rozdává koláče nebo jablka před Úřadem práce v Praze 4. „V Praze žijí statisíce lidí od výplaty k výplatě a mají problém zvládat stále rostoucí životní náklady.
Tihle lidé poctivě pracují ve službách i ve výrobě, bez nich by Praha nefungovala, nežila, a oni po výplatě zaplatí složenky a do konce měsíce jim zbude sotva pár tisícovek. Pro ně chci vyšší mzdy, levnější bydlení a kontrolu nad cenami potravin, protože i ty jsou nesmírně drahé,“ popisuje Maláčová své priority.
Prokšanová zase vyzývá k nastolení socialismu a se svým stranickým kolegou Milanem Krajčou chodí na předvolební setkání ministra zahraničí Jana Lipavského protestovat s palestinskou vlajkou.
Popíračka války na Ukrajině
„Kdyby nebyly na společné kandidátce Stačilo!, tak bych řekl, že bude úspěšnější Jana Maláčová se svým klasickým levicovým přístupem. Za daných okolností a vzhledem k tomu, koho může převážně komunistické Stačilo! oslovit, uslyší podle mě tito voliči spíše na ta radikální levicová hesla,“ míní politolog z CEVRO Institutu Ladislav Mrklas. Na třetím místě kandidátky je bývalá učitelka Martina Bednářová. Ta se minulý týden odvolala proti rozsudku, který jí uložil podmíněný trest a tříletý zákaz učení za popírání ruských zločinů na Ukrajině.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS
Podle obžaloby češtinářka při výuce na Základní škole Na Dlouhém lánu v Praze krátce po začátku ruské invaze žákům vysvětlovala, že ze strany Rusů jde o omluvitelný způsob řešení situace, že v Kyjevě se nic neděje a ukrajinské nacistické skupiny na Donbase od roku 2014 systematicky likvidovaly Rusy.
Marta Semelová, známá obhajováním procesu s Miladou Horákovou a pravidelným pokládáním květin na hrob bývalého prezidenta Klementa Gottwalda, je na pátém místě.
O hlasy voličů se bude ucházet také třeba Ivan Hrůza, bývalý kapitán 11. odboru StB zabývajícího se kontrarozvědnou ochranou mládeže, nebo Petr Šimůnek, který v roce 2015 uspořádal výstavu oslavující bývalého severokorejského diktátora Kim Čong-ila.
Členů SOCDEM je na kandidátce v porovnání s ostatními kraji poměrně hodně, celkem 5 z 35. Na volitelném místě je ale jen Maláčová. Více sociálních demokratů je už jen na kandidátkách v Karlovarském kraji, kde je ale pro Stačilo! zisk mandátu velmi nepravděpodobný. Nejvíce sociálních demokratů je v Ústeckém kraji, kde tvoří skoro čtvrtinu kandidátů.
Volební model STEM pro CNN Prima News za druhé čtvrtletí letošního roku přiřkl Stačilo! v Praze jen 2,8 procenta. Podle Mrklase by ale hnutí mohlo dosáhnout až na čtyři, pokud se podaří celostátní kampaň. Má ale šanci získat spíše jen další radikálně levicové voliče.
Ti progresivní, hlavně ti mladí, podle Mrklase zamíří k Pirátům, kteří mají navíc na kandidátkách i členy Zelených. „Levice moderního střihu tady chybí, přitom právě standardní voliči sociální demokracie jsou ti, kteří teď nejvíce nemají koho volit,“ upozorňuje Mrklas.
Berlín šel doleva
Že mohou levicové strany uspět i ve velkých městech, se ukázalo letos v Berlíně při německých parlamentních volbách. V hlavním městě Německa překvapivě zvítězila Die Linke. Z postkomunistické strany se před pár lety odtrhlo radikální křídlo, ze kterého Sahra Wagenknechtová vytvořila novou stranu. Ta se do parlamentu jen těsně nedostala. Die Linke ale ano, a to především díky zisku skoro dvaceti procent v Berlíně, kde stranu volili převážně mladí voliči.
„Praha má do budoucna našlápnuto k tomu, jít touto berlínskou cestou, tedy volit víc progresivní levici. Buď se takovou stranou stanou Piráti, nebo pokud se opět zapojí do pravicové vlády, tak zde bude prostor pro vznik úplně nové partaje,“ předvídá Mrklas.