O pět více než před čtyřmi lety, celkem tedy 23. Takový je součet politických stran a hnutí, které se na středočeském krajském úřadě nominovaly pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ze zákona tak museli jejich představitelé učinit do úterý 29. července.

Členové a příznivci STAN a Mladých Starostů (mSTAN), se 24. července sešli ve Stromovce. Společně si zaběhali, pak následovalo grilování. Vít Rakušan běžel také. Mimo něj na akci dorazili například Věra Kovářová, hejtmanka Petra Pecková či ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček. (24. července 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Přitom ještě začátkem minulého týdne měli na krajském úřadě zaregistrovaný pouze jeden politický subjekt. „Prozatím tak učinili pouze zástupci Švýcarské demokracie, další očekáváme v nadcházejících dnech,“ konstatoval mluvčí středočeského hejtmanství Michal Rapco.

Mezi oficiálně přihlášenými nechybí žádná z hlavních stran a uskupení, tedy těch, které figurují ve stávající vládní koalici a rovněž opozici. Kromě zmiňované Švýcarské demokracie, která usiluje o zavedení švýcarského volebního systému, jsou v seznamu hejtmanství také další, co do počtu podporovatelů „menší“ subjekty.

GEN Vojtěcha Ryvoly letos do voleb nepůjde. Zkusí to za rok v komunálu

Patří k nim například teprve v dubnu loňského roku založené Hnutí Generace. Zajímavou alternativou může být pro voliče Hnutí Kruh, za nímž stojí někteří bývalí členové Pirátské strany.

Registrace na krajském úřadě je nicméně jen jakýmsi prvním kolem procesu. „Nyní úřad posoudí všechny podané kandidátní listiny. Rozhodnout musí nejpozději do 15. srpna. V případě, že některá z listin obsahuje vady, bude příslušný subjekt vyzván k jejich odstranění, nebo doplnění ve stanovené lhůtě,“ vysvětlil Michal Rapco. Do té doby také není možné zveřejnit jmenné seznamy kandidátů.

Pestrá paleta osobností

Pro připomenutí. Před čtyřmi lety se ve sněmovních volbách na politické výsluní díky hlasům voličů dostaly tváře známé z komunální a krajské politiky. Příkladem je nynější ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který má za sebou dlouholeté angažmá v čele Kolína.

V parlamentních volbách 2021 navíc na společné kandidátce STAN a Pirátů získal nejvíc preferenčních hlasů. Letos vede do klání o křesla ve sněmovně STAN samostatně jako jednička kandidátky. Sekundovat mu má poslankyně Věra Kovářová a ze třetího místa pak její o generaci mladší parlamentní kolegyně Barbora Urbanová. Obě ženy navíc opět spojují zkušenosti ze středočeské komunální scény.

Lze říct, že v kraji se do značné míry rozhoduje o výsledku všech voleb.

Ladislav Mrklas, politolog

Volby z podzimu 2021 znamenaly vzestup rovněž pro Martina Kupku (ODS). Stávající šéf resortu dopravy je signovanou jedničkou kandidátky SPOLU, přičemž za sebou má další dva Středočechy, poslance a náměstka středočeské hejtmanky Jana Skopečka z ODS a dalšího poslance Jana Jakoba (TOP 09).

Při pohledu na další již oznámené lídry půjde v kraji o strhující souboj. V předvolebních průzkumech dominující ANO vyrazí do boje o sněmovnu s kandidátem, který není členem hnutí. Bude jím někdejší ministr školství Robert Plaga. Stranou pak nejsou ani šance dalších veřejně dobře známých osobností. Jedničkou SPD bude přímo šéf hnutí Tomio Okamura a vlajku Pirátů pozvedne Ivan Bartoš.

Zajímavé také bude, jak si povede lídr Motoristů Filip Turek a zda byla pro Stačilo! dobrou volbou sázka na Janu Bobošíkovou, která za ně kandiduje jako nestraník.

Kraj může mít zásadní vliv

Přestože lze byť dva měsíce před volbami jen stěží odhadovat náladu voličů, pravidelné průzkumy dávají největší naděje hnutí ANO. Jeho preference oscilují kolem třiceti procent, před SPOLU. Naopak pod pětiprocentní hranicí, která je vstupenkou do dolní komory parlamentu, jsou jak Motoristé, tak rovněž například Přísaha.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

● V kraji si v zákonné lhůtě podalo na hejtmanství kandidátky 23 politických stran a hnutí. Kraj ověří správnost registrace do 15. srpna.

● K parlamentním volbám půjdou občané ČR starší 18 let v pátek 3. a v sobotu 4. října. Volební místnosti budou poslední pracovní den týdne otevřené od 14 do 22 hodin, první víkendový den od 8.00 do 14.00.

● Kromě volby na českém území bude možné hlasovat na Velvyslanectví ČR v Bruselu a nově i formou korespondenční volby. Lhůta pro vydání písemností ke korespondenčnímu hlasování končí 35 dnů před dnem voleb, tedy 29. srpna.

Střední Čechy ale mohou být oproti zbytku republiky v mnohém odlišné. Především v kraji za čtyři roky od posledního hlasování o obsazení sněmovny dorostl nový elektorát. V dynamicky se rozvíjejícím regionu kolem Prahy, kam se stěhuje stále více mladých rodin, půjde o nezanedbatelné procento hlasů.

Pro MF DNES to v souvislosti s několika předchozími volbami potvrdil politolog CEVRO Institutu Ladislav Mrklas. „Už u voleb 2021 a prezidentských voleb se částečně ukázal vliv babyboomové generace. Každým rokem získávají volební právo další osmnáctiletí. Bude to pokračovat několik let.

V kraji nastoupí další tisíce nových voličů, kteří mohou zahýbat už těmi nadcházejícími sněmovními volbami,“ upozornil Ladislav Mrklas s tím, že situaci umocňuje též setrvale rostoucí počet vysokoškoláků a ekonomicky aktivních obyvatel, kteří chodí pravidelně volit.

I proto má centrální region spolu s Prahou mimořádné postavení jak na české hospodářské, tak i pomyslné politické mapě. „Lze říct, že ve středních Čechách se do značné míry rozhoduje o výsledcích všech voleb,“ uvedl politolog.

Kandidáti do voleb 2025: kdo se uchází o hlasy voličů a chce do Sněmovny

Kraj je proto podle jeho slov možné označit za Českou republiku ve zmenšeném formátu. Výsledky krajských a celostátních voleb jsou svým způsobem provázané. Zda tomu tak bude i tentokrát, bude jasné po prvním říjnovém víkendu.

