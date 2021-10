Mezi městským úřadem a Sněmovnou, pražští poslanci řeší dilema

Sedm let byl Ondřej Kolář (SPOLU/TOP 09) starostou Prahy 6. Teď už v čele městské části zůstane jenom rok, do příštích komunálních voleb. Po zvolení do Poslanecké sněmovny se rozhodl do samosprávy dále nekandidovat a naplno se věnovat práci poslance. Podobnou otázku řeší v Praze po víkendových volbách i další členové dolní parlamentní komory. Mnoho z nich drží funkce pražských starostů, radních i zastupitelů.



Z dvaceti tří nových pražských poslanců pracuje v samosprávě jedenáct z nich, což je v podstatě polovina. Někteří znovuzvolení členové Sněmovny v komunálu i vysoké politice působili zároveň již dříve. Zastupiteli na magistrátu a poslanci v minulém volebním období byli Patrik Nacher (ANO) a Bohuslav Svoboda (SPOLU/ODS).

Jako šéfka sněmovního Výboru pro obranu i starostka Prahy 2 pracovala v minulosti také Jana Černochová (SPOLU/ODS). O ní se teď ale mluví jako o možné kandidátce na ministryni obrany za ODS. Na otázku, jestli bude Černochová dál pokračovat ve vedení Prahy 2, zatím starostka nedala jasnou odpověď.

„Volební výsledek hraničil se zázrakem. O dalším působení na Praze 2 i o plánech na komunální volby příští rok v této souvislosti zatím ale nemohu říci nic bližšího. V následujících dnech se o tom budu bavit s kolegy jak v Poslanecké sněmovně, tak v Praze 2,“ uvedla pro MF DNES poslankyně.

Nováčci řeší dilema

O dalším vývoji své kariéry ale musí rozhodnout i politici, kteří z městských úřadů přejdou do Poslanecké sněmovny poprvé. Mezi nimi jsou například starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (SPOLU/ODS).

„Vnímám určitou synergii mezi tím, když je člověk starostou městské části nebo obce a zároveň poslancem. Na kandidátku jsem šla i z toho důvodu, abych hájila zájmy obcí a měst. Na to, abych ale řekla, jestli je to slučitelné, je ještě brzy,“ říká Zajíčková.

Stejné rozhodnutí čeká i radního Prahy 2 Michala Zunu (SPOLU/TOP 09) a skokanku Starostů Miladu Voborskou (PirSTAN/STAN), která je starostkou Satalic.

Zastupitelstvo? Beze změny

Složení zastupitelstva hlavního města se kvůli volbám do Poslanecké sněmovny příliš nezmění. Pravděpodobně jediný, kdo chce z magistrátu odejít, je Lubomír Brož (ANO). Ten je zároveň místostarostou Prahy 5.

„Mám v úmyslu mandát zastupitele hlavního města složit,“ říká Brož. Zároveň ale plánuje zůstat v Praze 5. Práce ve Sněmovně se s jeho funkcí v radě podle něj nevylučuje. Do zastupitelstva na magistrátu by za Brože mohl nastoupit Filip Brückner, který je na kandidátce náhradníků ANO první v pořadí.

Ostatní poslanci, kteří jsou zároveň zastupiteli hlavního města, sedí také v opozici. Na odchod nepomýšlejí. „Nechápu, proč se na tuto otázku ptáte. Tyto dvě funkce se skloubit daly doteď, takže v tom problém nevidím,“ odpovídá Patrik Nacher (ANO) na dotaz, zda ve své práci v Praze bude pokračovat i toto volební období. Odejít nechce ani nově zvolený poslanec a zastupitel Petr Fifka (ODS). MF DNES kontaktovala i zastupitele a poslance Bohuslava Svobodu, ten do uzávěrky neodpověděl.

Zeptali jsme se nově zvolaných poslanců, zda zůstanou v komunální politice, nebo se budou věnovat pouze práci v Poslanecké sněmovně.

Petr Fifka (SPOLU/ODS) zastupitel hlavního města

Jsem přesvědčen, že jako opoziční zastupitel zvládnu bez problému obě funkce. Myslím, že parlamentní volby mohly napovědět leccos i pro komunální volby příští rok. Voliči zřejmě ocenili tříleté vládnutí koalice a vystavili jí určité vysvědčení.

Ondřej Kolář (SPOLU/TOP 09) starosta Prahy 6

Zatím jsme v rámci koalice v Praze 6 domluveni, že ve funkci zůstanu rok, který zbývá do komunálních voleb. Teď není důvod dělat turbulentní změny. V dalších komunálních volbách na starostu již kandidovat nebudu.

Milada Voborská (Piráti a Starostové) starostka Satalic

Na otázku, zda setrvám i v komunální politice, je teď ještě brzy. Své další působení na radnici v Satalicích, kde vykonávám druhé funkční období, zvážím. Mám okolo sebe tým lidí, se kterým se o tom poradím.

Milan Wenzl (ANO) starosta Prahy 15

Po dohodě s předsedou budu vykonávat obě funkce a v komunálních volbách následující rok budu pomáhat, ale jak to bude konkrétně dál, to nevím. Myslím, že voliči ocenili i mou práci na radnici městské části Prahy 15.