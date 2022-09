Dvě obce ve středních Čechách nevolí, nikdo tam totiž nekandiduje

„Jako zastupitelé jsme se rozhodli skončit, protože jsme ve vedení obce už velmi dlouho a je třeba, aby to převzal někdo nový,“ řekl MF DNES končící starosta Třebska Martin Kazda. Sám je přitom v zastupitelstvu dobrých 20 let. „Tři volební období jsem byl zastupitelem a poslední dvě volební období starostou,“ vypočítává Kazda.

Starosta, místostarosta i další zastupitelé už podle něho potřebovali vystřídat, protože v posledních letech obec silně investovala do svého rozvoje, a to stojí nemalé úsilí. Podařilo se například dokončit kanalizaci a vodovod v obci, což jsou projekty náročné na přípravu, financování, papírování i samotnou stavbu. Zastupitelé předem varovali obyvatele obce, že už nebudou kandidovat.

„Mluvíme o tom déle než půl roku, sdělili jsme to na veřejném zasedání a do všech schránek šel letáček s informací, ať někdo kandiduje do zastupitelstva místo nás,“ podotýká starosta. Chtěl tím vyprovokovat zájem dalších lidí o správu obce, jenže se nepřihlásil nikdo a stávající zastupitelé přihlášku do voleb nepodali.

Obyvatelé Třebska, které MF DNES v pátek na místě oslovila, jsou ze stávající situace rozpačití. „Je škoda, že se nepodařilo sestavit plnohodnotnou kandidátku,“ shodují se. Obávají se hlavně o budoucnost plánovaných a nedokončených projektů.

„Kdo ví, co teď s tím vším bude. Neradi bychom tu měli třeba rozkopané chodníky. Je také potřeba dodělat podlahu na obecním úřadě a další věci,“ říká starší žena vycházející z místního obchodu.

I kvůli obavám lidí se starosta nakonec rozhodl, že v tom obec nenechá. „Když vidíme, jaká nastala situace, tak musíme náš postoj přehodnotit. Rozhodli jsme se, že při příští příležitosti budeme já a zřejmě další dva stávající zastupitelé znovu kandidovat a s námi by mohli jít dva noví zastupitelé. Ti by se do konce volebního období mohli zaučit a vedení obce následně převzít,“ říká Kazda.

Doplňkové volby pro obce bez zastupitelstva by mohl prezident republiky vypsat jako obvykle u příležitosti jiných nejbližších voleb, což budou ty prezidentské v lednu.

Rozjeté investice se nezastaví

Do té doby se budou muset o správu Třebska i Rokytovce postarat ministerstvem vnitra stanovení správci. Ti musí zajistit provoz úřadu, osvětlení, dodávky energií, chod městských zařízení a další povinné výdaje. Nesmějí však rozjíždět nebo schvalovat žádné nové investice, naopak ze zákona musí dokončit připravené a schválené investice.

„Správce u nás čeká dost práce, máme například již plně schválený projekt výstavby chodníků, kde už byla i podepsána smlouva se zhotovitelem. Tato i další rozjeté investice tedy musí být provedeny,“ upozorňuje Martin Kazda.

Podobně bude muset státní správce dokončit již zahájenou pokládku elektrického vedení a instalaci nového osvětlení v Rokytovci na Mladoboleslavsku. I tam se zastupitelé rozhodli nekandidovat.

„Už jsme byli v čele obce moc dlouho a nebyla chuť pokračovat, v zastupitelstvu jsem 16 let, z toho 12 let starostou,“ říká končící starosta Rokytovce Pavel Mrňavý. Důvodem podle něho nebyly žádné hádky nebo spory v obci, byť přiznává, že sladit zájmy stávajících a nových obyvatel není vždy úplně snadné.

„Je to práce s lidmi a ta něco obnáší. Je s podivem, že se nikdo z nových nepřihlásil,“ dodává Mrňavý. Za jeho působení se v obci investovalo například do klubovny na hřišti, nové autobusové zastávky, pravidelně se konala řada sportovních a kulturních akcí.