Křižovatku s kritizovanými sloupky lemovaly karikatury místostarosty

„Zřejmě mě chce někdo strašným způsobem pohanět, ale když se na to dívám, tak to není tak úplně nejhorší. Klidně bych to tam nechal, nebojím se toho, je to dobrá reklama,“ řekl Schweigstill MF DNES.

Neznámý autor na zelené balisety, sloupky lemující křižovatku, nasadil trojúhelníkové konstrukce, které byly na každé straně polepené karikaturami politika.

Máme rádi Mělník Upřímně nás to těší a děkujeme, rozvíjení tvořivosti dospělců je příjemný a nečekaný bonus, zároveň neplánovaný vedlejší efekt původních instalací :) Autory prosíme o doplnění údajů a podpisů do darovacích smluv pro případ kontroly UDHPSH. Počká to po volbách, teď máme všichni plné ruce práce. MrM 14 4

Městská policie ale již předvolební „výzdobu“ z křižovatky odstranila, protože zakrývala dopravní značení. Autora podobizny hledá policie, zachytil jej městský kamerový systém.

„Jedná se o podezření z přestupku podle zákona o pozemních komunikacích. Podle toho jsme také jednali, zakrytí balisetů jsme odstranili a probíhá vyšetřování, následně věc bude postoupena správnímu orgánu,“ uvedl ředitel Městské policie Mělník Ladislav Hošmánek.

Balisetům se směje půlka města

Poměrně komplikovaná křižovatka Pražské, Fibichovy a Krombholcovy ulice, kterou neznámý autor využil k předvolební kampani, je předmětem diskuzí už několik let. Radnice tam v roce 2015 nechala instalovat zelené balisety v rámci kompletní rekonstrukce Pražské ulice pro větší bezpečnost motoristů, podle opozice zbytečně.

„Nemáme s karikaturami nic společného, tak šikovný nejsem,“ směje se lídr opoziční ODS a TOP 09 Tomáš Martinec. „Je ale pravda, že ty balisety jsou odporné dílo a už dříve na ně někdo nasadil čepičky, dělá si z toho legraci půlka Mělníka,“ říká.

„Je to hloupé, odporné řešení, které v historickém centru nemá co dělat. Nemá ani odůvodnění, nikdy tam nebyly žádné zásadní dopravní nehody,“ podotýká opoziční politik.

Podle Schweigstilla ale v té době šlo o velmi vytíženou křižovatku, kterou projíždělo 15 tisíc vozidel denně a bylo nutné řešit bezpečnost.

„Celkově je křižovatka řešená dobře, byl to návrh dopravního inženýra, v té době se jednalo o novinku, protože se u nás se balisety v takové míře ještě nepoužívaly, přišly k nám z Francie. Není to úplně vzhledné, ale máme množství pozitivních ohlasů na vyšší bezpečnost křižovatky,“ dodal místostarosta.