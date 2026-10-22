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Praha sobě opět ostrouhá. Nová koalice v Praze 1 vznikně bez vítěze voleb

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  10:53
Starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská. (12. června 2024)

Starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská. (12. června 2024) | foto: Radek Vebr, MAFRA

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Slavnostní uvedení Poesiomatu do provozu na Václavském náměstí. Na snímku...
Slavnostní uvedení Poesiomatu do provozu na Václavském náměstí. Na snímku...
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V Praze 1 se na koalici domluvili TOP 09, ODS, ANO, STAN s lidovci a Nezávislí z Jedničky Kateřiny Klasnové a Davida Bodečka. Ve středu večer podepsali koaliční smlouvu.

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Na Facebooku to uvedla dosavadní starostka městské části Terezie Radoměřská, která podle svého vyjádření získala také nominaci stran nové koalice pokračovat ve funkci starostky. Uskupení tak obešla vítěze voleb, Prahu 1 sobě. Ta se k věci zatím nevyjádřila.

Koalici budou tvořit všechny strany, které se dostaly do zastupitelstva, kromě vítězné Prahy 1 sobě a Pirátů. Bude mít většinu 17 hlasů v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu. O koaličním formátu rozhodovala TOP 09, které vítězné uskupení nabídlo společnou koalici s Piráty. Praha 1 sobě vyhrála i minulé volby v roce 2022 a také tehdy skončila v opozici.

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„Děkuji všem za společná jednání, otevřenost a ochotu hledat kompromisy. Každý máme trochu jiný pohled, ale spojuje nás společný zájem o Prahu 1 a její obyvatele,“ uvedla na Facebooku Radoměřská. „Chci, aby Praha 1 byla místem, kde se dobře žije, kde se nezapomíná na potřeby místních a kde se problémy neodkládají,“ dodala.

Praha 1 není jediná pražská městská část, kde další strany sestavují koalici bez vítěze voleb. V Praze 8 vzniká koalice STAN s TOP 09, ODS s lidovci a ANO bez vítězné koalice 8žije, Prahy sobě a Zelených. V Praze 5 chce vládnout pět stran v čele s ODS, která ve volbách skončila druhá, bez vítězné Prahy 5 sobě. V Praze 18 nebude ve vedení radnice vítězné uskupení Zdravé Letňany, povládne tam koalice ANO, ODS s TOP 09 a uskupení Náš Domov Letňany.

Komunální volby v Praze 1 vyhrála Praha 1 sobě, získala sedm mandátů v zastupitelstvu. Druhá skončila ODS s pěti mandáty, třetí STAN s lidovci budou mít čtyři zastupitele, čtvrtá TOP 09 má čtyři mandáty a tři křesla budou mít na pátém místě Piráti. Šesté ANO získalo dva mandáty. Sedmou příčku obsadili Nezávislí z Jedničky Kateřiny Klasnové a Davida Bodečka se dvěma zastupiteli.

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