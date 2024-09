Neskočíme hned po první nabídce, říká středočeský lídr ODS Jan Skopeček

Už večer po volbách vám spoluvládu nabídli Starostové, nebyla pro vás dostatečně dobrá?

Nechci, jako to dělají někteří jiní, vzkazovat po médiích či sociálních sítích, jestli nabídka, kterou jsme dostali, pro nás byla, či nebyla akceptovatelná. Viděli jsme se poprvé, je normální, že spolu strany jednají a je také normální, že každá strana chce ze situace vytěžit maximum. Prostě se nehodlám nechat zatlačit médii či sociálními sítěmi k nějakému ukvapenému řešení. Jednáme otevřeně, říkáme si, jaké jsou jednotlivé varianty, ale vzkazovat si něco přes třetí stranu nepovažuji za šťastný způsob vyjednávání.

Od STAN padla nabídka pěti křesel v radě, nicméně s tím, že si ponechají post hejtmana. Je právě tohle důvod, že jste se nedohodli hned?

Představa, že nám někdo dá nabídku, která není úplně lukrativní a my po ní hned skočíme, to není náš styl. Rozumím tomu, že každý chce maximalizovat svoji pozici. Ale ani paní Pecková volby v kraji nevyhrála, vyhrálo je hnutí ANO. STAN je druhý, my jsme třetí a nedomnívám se, že by měl mít druhý větší nárok než třetí, zvláště tehdy, když se bez toho třetího neobejde.

Další nabídka je od hnutí ANO, které na postu hejtmana naopak netrvá. Je tedy tato nabídka pro vás zajímavější?

Nabídku od hnutí ANO jsme si vyslechli, je lukrativní. Ale budeme jednat dál a uvidíme, jakým způsobem se to všechno bude vyvíjet. Opravdu nechci činit nějaká unáhlená rozhodnutí. Čas nás nijak netlačí, dáváme přednost rozvaze a rozvážnému jednání. Budeme ve schůzkách s možnými koaličními partnery pokračovat v tomto týdnu. Všechno je nadále otevřené.

Jako první máte v pondělí jednat znovu se STAN, je možné, že na jejich nabídku přistoupíte?

Nabídku jsme dostali, kolegové ze STAN ji pak inzerovali v médiích. Znovu říkám, že to nepovažuji za nejšťastnější, ale to je jejich volba. Zvážíme všechna pro a proti, budeme to dál řešit a jejich nabídku bychom ještě chtěli nějak modifikovat, nastínit jim naše představy.

Jak přesně byste chtěl nabídku STAN modifikovat?

To skutečně nechci nijak konkretizovat, budeme o tom ještě dál diskutovat s našimi vlastními lidmi. Zatím jsme si v rychlosti řekli jen základní směry vyjednávání. Znovu si tedy spolu sedneme a zhodnotíme si, co jsme zatím od našich potenciálních partnerů slyšeli. Podle toho budeme začátkem týdne dál postupovat.