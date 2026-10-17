Praha 1
Po sečtení téměř poloviny okrsků vede ve druhém kole Jiří Padevět s více než 71 procenty hlasů.
Kandidát STAN se dlouho držel už minulý týden nad nadpoloviční většinou, nakonec získal 49,64 procenta odevzdaných hlasů.
Jeho vyzyvatelem ve druhém kole byl starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Tomu dalo hlas 27,74 procent voličů.
„Jsem realista. Vím, že šance je minimální, ale naděje umírá poslední. Šel jsem do toho, abych zvítězil, tak uvidíme,“ řekl Čižinský z Pivovaru Kolkovna v areálu pražského Výstaviště, kde ale jinak v sobotu odpoledne panuje podle reportéra iDNES.cz komorní atmosféra.
Praha 5
Po sečtení poloviny hlasů ve druhém kole vede obhajující senátor Václav Láska (SEN21), má přes 52 procent hlasů.
Tento obvod už po výsledcích z prvního kola sliboval napínavou bitvu.
Láska, který zde kandiduje už potřetí, sice první kolo vyhrál (32,54 procenta), na paty mu ale šlapal Radko Sáblík (ODS), ten minulý týden získal 27,10 procenta hlasů.
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Volby do Senátu v Praze: Padevět 50 procent nakonec nepřekonal. Uspěli Smoljak i Láska
Praha 9
Po sečtení více než třetiny okrsků vede s obrovským náskokem obhajující senátor David Smoljak (STAN) s 80 procenty.
Ten byl blízko přímému postupu už minulý týden, ale nadpoloviční hranici nepřekonal, zůstal těsně pod 49 procenty (48,94).
Jeho vyzyvatelkou byla tento volební víkend operní pěvkyně Dagmar Pecková (ODS), jíž na úvod dostala 23,06 procent voličských hlasů.
|SENÁTNÍ VOLBY
1. KOLO
|1. místo %
|2. místo %
|PRAHA 1
|Jiří Padevět (STAN)
49,64
|Jan Čižinský (Praha sobě)
27,74
|PRAHA 5
|Václav Láska (SEN21)
32,54
|Radko Sáblík (ODS)
27,10
|PRAHA 9
|David Smoljak (STAN)
48,92
|Dagmar Pecková (ODS)
23,06