Kladno
Po sečtení poloviny okrsků ve druhém kole je souboj velmi těsný. Adéla Sucharda Šípová (Piráti) posílila na 50,77 procent hlasů, kandidát ODS Petr Paták 49,22.
Volební obvod Kladno nabídl už v prvním kole nejtěsnější rozdíl mezi postupujícími kandidáty.
Současná (a historicky nejmladší) senátorka Adéla Sucharda Šípová zvítězila se ziskem 30,8 procent hlasů, což bylo o pouhého 1,5 procenta více než dostal Paták.
Kolín
Na Kolínsku po sečtení více téměř 70 procent okrsků vede Michael Kašpar (STAN), jehož dosud podpořilo více než 72 procent voličů. Už v prvním kole získal přes 45 procent hlasů.
Starosta Kolína se ve druhém kole utkal s bývalou poslankyní a manažerkou neziskových organizací Andreou Brzobohatou, která na úvod získala necelých 26 procent hlasů.
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Louny
Na Lounsku, kam spadá spadá i Rakovnicko a severozápadní část Kladenska, o křeslo v jednacím sále Valdštejnského paláce bojovali obhajující senátor Ivo Trešl (STAN) a podnikatel v zemědělství a automobilový závodník Jaroslav Mikoláš (ANO). Po sečtení dvou třetin okrsků vede Trešl se 66 procenty, Mikoláš má 33.
Původní profesí lékař Trešl zatím potvrzuje výsledky z prvního kola, které vyhrál se ziskem 43,3 procenta hlasů, zatímco Mikoláš měl 25,7.
Příbram
V obvodu Příbram vede ve 2. kole obhajující senátor Petr Štěpánek (STAN) se 75 procenty hlasů. Sečteno je přes 60 procent okrsků.
Štěpánek vyhrál už první kolo, kdy obdržel 43,70 procenta hlasů.
Ve druhém kole ho vyzvala primářka rehabilitačního centra v Příbrami Barbora Daňhová, která na úvod dostala 25,21 procent hlasů.
|SENÁTNÍ VOLBY
1. KOLO
|1. místo %
|2. místo %
|KLADNO
|Adéla Sucharda Šípová (Piráti) 30,80
|Petr Paták (ODS)
29,44
|KOLÍN
|Michael Kašpar (STAN)
45,26
|Andrea Brzobohatá (ANO) 25,54
|LOUNY
|Ivo Trešl (STAN)
43,50
|Jaroslav Mikoláš (ANO)
25,55
|PŘÍBRAM
|Petr Štěpánek (STAN)
43,70
|Barbora Daňhová (ANO)
25,21