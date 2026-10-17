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Volby do Senátu: Na Kladensku zatím rozhodují desetiny procenta, v Kolíně dominuje Kašpar

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Aktualizujeme   14:26aktualizováno  14:54
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ve třech ze čtyř volebních obvodů, které zcela nebo alespoň částečně zasahují do regionu středních Čech, zvítězili v prvním kole senátních voleb jednoznačně kandidáti hnutí STAN. Pouze Kladensko sebrala v prvním kole zástupkyně Pirátů Adéla Sucharda Šípová. Právě zde byl v kraji také nejnižší rozdíl mezi prvním a druhým, který činil 1,5 procenta. A oba kandidáty v průběžném sčítání dělí setiny procenta i nyní.

Senátní volby 2026: druhé kolo

Cheb | Louny | Plzeň-město | Pelhřimov | Příbram | Praha 5 | Praha 9 | Praha 1 | Kladno | Česká Lípa | Kolín | Hradec Králové | Žďár nad Sázavou | Znojmo | Brno-město | Přerov | Litovel | Frýdek-Místek | Ostrava-město | Karviná | Zlín | Uherské Hradiště

Kladno

Po sečtení poloviny okrsků ve druhém kole je souboj velmi těsný. Adéla Sucharda Šípová (Piráti) posílila na 50,77 procent hlasů, kandidát ODS Petr Paták 49,22.

Volební obvod Kladno nabídl už v prvním kole nejtěsnější rozdíl mezi postupujícími kandidáty.

Současná (a historicky nejmladší) senátorka Adéla Sucharda Šípová zvítězila se ziskem 30,8 procent hlasů, což bylo o pouhého 1,5 procenta více než dostal Paták.

Kolín

Na Kolínsku po sečtení více téměř 70 procent okrsků vede Michael Kašpar (STAN), jehož dosud podpořilo více než 72 procent voličů. Už v prvním kole získal přes 45 procent hlasů.

Starosta Kolína se ve druhém kole utkal s bývalou poslankyní a manažerkou neziskových organizací Andreou Brzobohatou, která na úvod získala necelých 26 procent hlasů.

Senátní volby ve středních Čechách ovládlo hnutí STAN, bitvu slibuje Kladensko

Louny

Na Lounsku, kam spadá spadá i Rakovnicko a severozápadní část Kladenska, o křeslo v jednacím sále Valdštejnského paláce bojovali obhajující senátor Ivo Trešl (STAN) a podnikatel v zemědělství a automobilový závodník Jaroslav Mikoláš (ANO). Po sečtení dvou třetin okrsků vede Trešl se 66 procenty, Mikoláš má 33.

Původní profesí lékař Trešl zatím potvrzuje výsledky z prvního kola, které vyhrál se ziskem 43,3 procenta hlasů, zatímco Mikoláš měl 25,7.

Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku David Smoljak. (17. října 2026)
Volební štáb PRAHA SOBĚ. Na snímku Jan Čižinský. (17. října 2026)
Výsledky druhého kola senátních voleb na Českolipsku sleduje hejtman Martin Půta (SLK) z Villy Hrdlička v České Lípě. Po polovině sečtených hlasů vítězí nad protikandidátkou Jitkou Volfovou. 17. října 2026
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Příbram

V obvodu Příbram vede ve 2. kole obhajující senátor Petr Štěpánek (STAN) se 75 procenty hlasů. Sečteno je přes 60 procent okrsků.

Štěpánek vyhrál už první kolo, kdy obdržel 43,70 procenta hlasů.

Ve druhém kole ho vyzvala primářka rehabilitačního centra v Příbrami Barbora Daňhová, která na úvod dostala 25,21 procent hlasů.

SENÁTNÍ VOLBY
1. KOLO		1. místo %2. místo %
KLADNOAdéla Sucharda Šípová (Piráti) 30,80Petr Paták (ODS)
29,44
KOLÍNMichael Kašpar (STAN)
45,26 		Andrea Brzobohatá (ANO) 25,54
LOUNYIvo Trešl (STAN)
43,50		Jaroslav Mikoláš (ANO)
25,55
PŘÍBRAMPetr Štěpánek (STAN)
43,70		Barbora Daňhová (ANO)
25,21
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