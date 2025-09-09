Nejvíce žen v Praze kandiduje za Přísahu, ANO posílá do voleb nejméně mladých

Štěpánka Pavlína Borská
  17:40
Jana Maláčová, Markéta Šichtařová a Jana Černochová. V Praze vedou ženy do voleb tři uskupení z osmi, o kterých se předpokládá, že mohou uspět. Nejvíce žen má však na pražské kandidátce Přísaha. Kandiduje jich 17, tedy 47 procent. O jednu ženu méně nasadili v Praze Piráti a 14 žen se chce dostat do Sněmovny za SPD.
ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Vládní strany a podle průzkumů favorit voleb hnutí ANO tak skončily pod pomyslnými stupni vítězů. STAN má na své kandidátce 38 procent žen a ANO 36 procent s tím, že první tři místa na kandidátce obsadili muži. Osm žen za SPOLU a STAČILO! se dělí o předposlední příčku. Nejméně žen v Praze se nachází na kandidátce Motoristů a první z nich figuruje na třetím místě.

„Motoristé se prosazují jako výrazně mužská a maskulinní strana. Navíc je v politice podporují muži. Skoro bych si troufnul tvrdit, že jsou to často zastánci konzervativního rozdělení rolí mezi muže a ženy,“ domnívá se politolog Lukáš Jelínek.

Úzké pánské kroužky

Naopak v případě SPD si myslí, že si strana stále častěji uvědomuje, že je potřeba kandidátky otevřít nebo zpestřit. Přísaha podle Jelínka těžko shání kandidáty. Má málo členů a nemůže si tolik vybírat, takže vysoký počet žen nemusí být záměr.

U SPOLU podle politologa nasazení vyššího počtu žen komplikuje, že kandidátku skládají tři strany. Stěžejní je pro ně tedy dohoda a genderová vyváženost jde stranou.

„V minulých volbách to byla šťastná souhra osobností, že v Praze kandidovaly paní Černochová i paní Pekarová Adamová. Ale v okamžiku, kdy TOP 09 už nevysílá tolik žen na kandidátky, tak to samotná ODS už nezachrání. ODS má v Praze viditelné především mužské politiky,“ prohlásil Jelínek.

Kandidátky v číslech: dominují opět muži, nejméně žen mají Motoristé a SPOLU

Od minulých voleb žen na pražských kandidátkách nepřibylo, výjimkou je Přísaha. Počty ale nejde vždy srovnávat, protože některé strany šly do voleb samostatně. Nicméně za ANO a SPOLU kandidovala před čtyřmi lety jedna žena navíc.

„Celkově mám pocit, že se strany strašně málo snaží otevírat ženám jako kandidátkám a že to výrazně podceňují. Strany už od listopadu 89 připomínají úzké pánské kroužky, do kterých jenom výjimečně pronikne nějaká žena. Podobným způsobem fungují je i nově vznikající strany a hnutí,“ řekl Jelínek.

Zároveň mohou ženy od politiky odrazovat dlouhá jednání a obstrukce ve Sněmovně, kvůli kterým se nemohou věnovat rodině.

„Práce ve Sněmovně je v podstatě neslučitelná s nějakým plánováním. Je to kvůli mimořádným schůzím a délce jednání. Vy vlastně nikdy nevíte, kdy let skončíte,“ řekla dříve iDNES.cz poslankyně Marie Jílková (KDU-ČSL), která se proto rozhodla už nekandidovat. Společně s dalšími třemi poslankyněmi předložily návrh zákona o změně jednacího řádu Sněmovny. Opozice ale byla proti.

Nejstarší kandidátce je 90 let

Nejvíce kandidátů a kandidátek pod 30 let, celkem sedm, se uchází o zvolení za SPOLU. O jednoho méně za STAN. Naopak nejméně mladých má v Praze ANO. Zastupuje je pouze třiadvacetiletý předseda organizace Mladé ANO Adam Knedlhans.

Kromě toho kandidáti a kandidátky vykazují nejvyšší věkový průměr, jenž činí 54,8 roku. „ANO přitahuje spíš starší ročníky, ať už voliče, nebo členy a kandidáty. Asi bychom dokázali analýzou zjistit, že jsou to často lidé, kteří v minulosti prošli jinými stranami, takže mají zkušenosti,“ vysvětlil Jelínek.

Kandidáti do voleb 2025: kdo se uchází o hlasy voličů a chce do Sněmovny

Nejmladší uchazeče a uchazečky o poslanecké křeslo mají Piráti. Dosáhli věkového průměru 41,2 roku. Nicméně za Piráty kandidují čtyři lidé pod 30 let, což se zdá být málo u strany, která cílí na mladé voliče a voličky. Zároveň je to o jednoho člověka méně, než mají Motoristé sobě.

ilustrační snímek
Jana Černochová (9. dubna 2025)
Markéta Šichtařová, volební lídr Svobodných, kteří chtějí do voleb na kandidátkách SPD
Jana Maláčová
„Na mě to u Pirátů často působí jako úmysl, že se snaží stavět starší kandidáty, aby ukázali, že nejsou jenom stranou třicátníků nebo politických začátečníků a že spolupracují i s lidmi, kteří jsou ve středním nebo vyšším věku a mohou třeba přinést zajímavou profesní zkušenost,“ tvrdí Jelínek.

Navíc se podle něj na Prahu soustředí nejvíc ze všech regionů a chtějí zde dosáhnout nejlepšího výsledku v republice, čemuž přizpůsobují kandidátku.

Tři lidi pod třicet let nasazuje Přísaha, dva SPD a STAČILO!. Mezi nejmladší kandidátky patří jednadvacetiletá studentka práv, předsedkyně Mladých starostů a nezávislých v Praze Julie Smejkalová a stejně stará studentka Alice Šmídová (SPOLU). Nejstarší uchazečkou o poslanecký mandát v metropoli je Gisela Rusá.

Devadesátiletá překladatelka v penzi kandiduje za stranu VÝZVA 2025. V Praze se voleb zúčastní celkem 523 kandidátů a kandidátek, nejvíc v republice.

