Nejvíce žen v Praze kandiduje za Přísahu, ANO posílá do voleb nejméně mladých

Vládní strany a podle průzkumů favorit voleb hnutí ANO tak skončily pod pomyslnými stupni vítězů. STAN má na své kandidátce 38 procent žen a ANO 36 procent s tím, že první tři místa na kandidátce obsadili muži. Osm žen za SPOLU a STAČILO! se dělí o předposlední příčku. Nejméně žen v Praze se nachází na kandidátce Motoristů a první z nich figuruje na třetím místě.
„Motoristé se prosazují jako výrazně mužská a maskulinní strana. Navíc je v politice podporují muži. Skoro bych si troufnul tvrdit, že jsou to často zastánci konzervativního rozdělení rolí mezi muže a ženy,“ domnívá se politolog Lukáš Jelínek.
Úzké pánské kroužky
Naopak v případě SPD si myslí, že si strana stále častěji uvědomuje, že je potřeba kandidátky otevřít nebo zpestřit. Přísaha podle Jelínka těžko shání kandidáty. Má málo členů a nemůže si tolik vybírat, takže vysoký počet žen nemusí být záměr.
U SPOLU podle politologa nasazení vyššího počtu žen komplikuje, že kandidátku skládají tři strany. Stěžejní je pro ně tedy dohoda a genderová vyváženost jde stranou.
„V minulých volbách to byla šťastná souhra osobností, že v Praze kandidovaly paní Černochová i paní Pekarová Adamová. Ale v okamžiku, kdy TOP 09 už nevysílá tolik žen na kandidátky, tak to samotná ODS už nezachrání. ODS má v Praze viditelné především mužské politiky,“ prohlásil Jelínek.
Kandidátky v číslech: dominují opět muži, nejméně žen mají Motoristé a SPOLU
Od minulých voleb žen na pražských kandidátkách nepřibylo, výjimkou je Přísaha. Počty ale nejde vždy srovnávat, protože některé strany šly do voleb samostatně. Nicméně za ANO a SPOLU kandidovala před čtyřmi lety jedna žena navíc.
„Celkově mám pocit, že se strany strašně málo snaží otevírat ženám jako kandidátkám a že to výrazně podceňují. Strany už od listopadu 89 připomínají úzké pánské kroužky, do kterých jenom výjimečně pronikne nějaká žena. Podobným způsobem fungují je i nově vznikající strany a hnutí,“ řekl Jelínek.
Zároveň mohou ženy od politiky odrazovat dlouhá jednání a obstrukce ve Sněmovně, kvůli kterým se nemohou věnovat rodině.
„Práce ve Sněmovně je v podstatě neslučitelná s nějakým plánováním. Je to kvůli mimořádným schůzím a délce jednání. Vy vlastně nikdy nevíte, kdy let skončíte,“ řekla dříve iDNES.cz poslankyně Marie Jílková (KDU-ČSL), která se proto rozhodla už nekandidovat. Společně s dalšími třemi poslankyněmi předložily návrh zákona o změně jednacího řádu Sněmovny. Opozice ale byla proti.
Nejstarší kandidátce je 90 let
Nejvíce kandidátů a kandidátek pod 30 let, celkem sedm, se uchází o zvolení za SPOLU. O jednoho méně za STAN. Naopak nejméně mladých má v Praze ANO. Zastupuje je pouze třiadvacetiletý předseda organizace Mladé ANO Adam Knedlhans.
Kromě toho kandidáti a kandidátky vykazují nejvyšší věkový průměr, jenž činí 54,8 roku. „ANO přitahuje spíš starší ročníky, ať už voliče, nebo členy a kandidáty. Asi bychom dokázali analýzou zjistit, že jsou to často lidé, kteří v minulosti prošli jinými stranami, takže mají zkušenosti,“ vysvětlil Jelínek.
Kandidáti do voleb 2025: kdo se uchází o hlasy voličů a chce do Sněmovny
Nejmladší uchazeče a uchazečky o poslanecké křeslo mají Piráti. Dosáhli věkového průměru 41,2 roku. Nicméně za Piráty kandidují čtyři lidé pod 30 let, což se zdá být málo u strany, která cílí na mladé voliče a voličky. Zároveň je to o jednoho člověka méně, než mají Motoristé sobě.
„Na mě to u Pirátů často působí jako úmysl, že se snaží stavět starší kandidáty, aby ukázali, že nejsou jenom stranou třicátníků nebo politických začátečníků a že spolupracují i s lidmi, kteří jsou ve středním nebo vyšším věku a mohou třeba přinést zajímavou profesní zkušenost,“ tvrdí Jelínek.
Navíc se podle něj na Prahu soustředí nejvíc ze všech regionů a chtějí zde dosáhnout nejlepšího výsledku v republice, čemuž přizpůsobují kandidátku.
Tři lidi pod třicet let nasazuje Přísaha, dva SPD a STAČILO!. Mezi nejmladší kandidátky patří jednadvacetiletá studentka práv, předsedkyně Mladých starostů a nezávislých v Praze Julie Smejkalová a stejně stará studentka Alice Šmídová (SPOLU). Nejstarší uchazečkou o poslanecký mandát v metropoli je Gisela Rusá.
Devadesátiletá překladatelka v penzi kandiduje za stranu VÝZVA 2025. V Praze se voleb zúčastní celkem 523 kandidátů a kandidátek, nejvíc v republice.