Poprvé se volí i korespondenčně, krajané v USA budou vybírat Středočechy

Letos je navíc novinkou korespondenční volba. V zahraničí tak nebudou lidé volit jen osobně na zastupitelských úřadech, ale i poštou. Los Státní volební komise určil, že z kandidátek pro Středočeský kraj budou vybírat krajané v Americe.
Potenciál centrálního regionu by měl být mimořádně signifikantní. Už proto, že kraj objímající ze všech stran metropoli, má na svém území vysoce rozvinuté oblasti s nízkou nezaměstnaností stejně jako periferie v mnohém podobné příhraničním oblastem republiky.
„Středočeský kraj je s trochou nadsázky takovou Českou republikou ve zmenšeném formátu. Od tamních volebních výsledků lze poměrně dobře odhadovat ten celkový,“ upozornil politolog CEVRO Univerzity Ladislav Mrklas.
Navíc se podle jeho slov už v loňských krajských volbách projevil jeden zásadní faktor – velké množství prvovoličů. A další čerstvě osmnáctiletí by měli dorazit k urnám také letos v říjnu.
Sázkaři věští úspěch SPOLU
Poslední týdny mají na jejich přesvědčování i lídři stran a uskupení. V kraji jde doslova o přehlídku politických osobností. Zatímco lídr koalice SPOLU, ministr dopravy Martin Kupka (ODS), už nějakou dobu „jezdí“ po městech a obcích, v průzkumech favorizované ANO zahájilo ostrou část kampaně nedávno.
Sněmovní volby
● Volby do Poslanecké sněmovny se budou v Česku konat v pátek 3. a v sobotu 4. října.
● Ve Středočeském kraji v nich kandiduje samostatně devět politických stran, dvanáct politických hnutí a jedna koalice stran.
● Na výběr dávají voličům z 468 kandidátů. Mezi nimi najdeme dva současné a tři bývalé ministry a dalších 22 kandidátů, kteří v tomto volebním období v parlamentu působí. Dále jsou na kandidátkách dva popeláři, tři vědci, jeden zahradník, jeden primátor a dva náměstci primátorů.
Jako jedničku pro kraj vyslalo hnutí do boje o parlamentní křesla exministra školství Roberta Plagu, který je na kandidátce jako nestraník. Pozadu nezůstávají ani Starostové, kteří vsadili na ministra vnitra Víta Rakušana.
Všichni jmenovaní a jejich sekundanti na dalších místech ale musí voličům ukázat, že nejen v rétorice předčí soupeře a možné černé koně voleb. Dobrým preferencím se totiž těší také Svoboda a přímá demokracie (SPD), v kraji vedené předsedou Tomiem Okamurou. Postup do Sněmovny průzkumy přisuzují i Stačilo! v čele s Janou Bobošíkovou.
Na výsledek voleb se dá nahlédnout také očima sázkových kanceláří. Měsíc před volbami sázkaři věří v dominanci hnutí ANO před SPOLU na druhém místě. Ovšem právě koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 by podle nich mohla zvítězit nejen v Praze, ale také ve středních Čechách.
Středočeši budou vybírat ze 467 kandidátů, přičemž je 154 žen a 313 mužů. V kraji se nejvíce uchazečů o dolní komoru parlamentu rekrutuje z věkové kategorie 50 až 59 let, celkem do ní spadá 134 kandidujících. Pouze 22 osobností překonalo hranici 70 let.
Dvěma nejstarším kandidátům je shodně 77 let a jde o muže. Naopak ti nejmladší dosáhli 21 let, jedná se o dvě ženy a dva muže.
V kraji kandidáti zastupují celkem 22 stran a hnutí. Možné změny v počtu kandidujících politických subjektů pomohl v polovině tohoto týdne zažehnat Krajský soud v Praze. Zamítl totiž veškeré návrhy na zrušení registrací kandidátních listin hnutí SPD a Stačilo! ve Středočeském kraji. Návrhy hnutí Česká republika na 1. místě! pak označil jako nedůvodné.
Plebiscit na pěti místech kraje
Část Středočechů musí mít na paměti, že společně s blížícím se výběrem poslanců mají své obci pomoci rozetnout gordický uzel dlouhodobého ožehavého problému, a to v místním referendu. V kraji se jich o prvním říjnovém víkendu uskuteční rovnou pět.
V Benešově rozhodnou o osudu někdejších Táborských kasáren, v Černolicích v Praze–západ má hlasování za cíl zabránit zavezení lokality Cihelna odpadem. Premiérový plebiscit čeká obyvatele Čáslavi, kde je pro mnohé kontroverzní rozšiřování skládky komunálního odpadu.
Ve Mšeně se hlasování týká tamní památkové zóny. Zcela specifická je situace v Kladně, kde už podruhé budou rozhodovat o zákazu hazardu. První referendum z ledna 2023 prohlásil soud za neplatné.