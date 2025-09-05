Poprvé se volí i korespondenčně, krajané v USA budou vybírat Středočechy

Marek Kočovský
  12:07
Měsíc před volbami soud zamítl vyřazení některých stran a hnutí ve středních Čechách. Voliči z kraje tak budou mít své favority i letos. Volební místnosti se otevřou za čtyři týdny, výsledky budou známé o dva dny později. Středočeský kraj může znovu sehrát klíčovou roli, podobně jako Praha a jižní Morava.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Letos je navíc novinkou korespondenční volba. V zahraničí tak nebudou lidé volit jen osobně na zastupitelských úřadech, ale i poštou. Los Státní volební komise určil, že z kandidátek pro Středočeský kraj budou vybírat krajané v Americe.

Kandidáti do voleb 2025: kdo se uchází o hlasy voličů a chce do Sněmovny

Potenciál centrálního regionu by měl být mimořádně signifikantní. Už proto, že kraj objímající ze všech stran metropoli, má na svém území vysoce rozvinuté oblasti s nízkou nezaměstnaností stejně jako periferie v mnohém podobné příhraničním oblastem republiky.

„Středočeský kraj je s trochou nadsázky takovou Českou republikou ve zmenšeném formátu. Od tamních volebních výsledků lze poměrně dobře odhadovat ten celkový,“ upozornil politolog CEVRO Univerzity Ladislav Mrklas.

Ukrajinci berou Čechům práci, plyn berme i z Ruska, řekl Okamura v Rozstřelu

Navíc se podle jeho slov už v loňských krajských volbách projevil jeden zásadní faktor – velké množství prvovoličů. A další čerstvě osmnáctiletí by měli dorazit k urnám také letos v říjnu.

Sázkaři věští úspěch SPOLU

Poslední týdny mají na jejich přesvědčování i lídři stran a uskupení. V kraji jde doslova o přehlídku politických osobností. Zatímco lídr koalice SPOLU, ministr dopravy Martin Kupka (ODS), už nějakou dobu „jezdí“ po městech a obcích, v průzkumech favorizované ANO zahájilo ostrou část kampaně nedávno.

Sněmovní volby

Volby do Poslanecké sněmovny se budou v Česku konat v pátek 3. a v sobotu 4. října.

Ve Středočeském kraji v nich kandiduje samostatně devět politických stran, dvanáct politických hnutí a jedna koalice stran.

Na výběr dávají voličům z 468 kandidátů. Mezi nimi najdeme dva současné a tři bývalé ministry a dalších 22 kandidátů, kteří v tomto volebním období v parlamentu působí. Dále jsou na kandidátkách dva popeláři, tři vědci, jeden zahradník, jeden primátor a dva náměstci primátorů.

Jako jedničku pro kraj vyslalo hnutí do boje o parlamentní křesla exministra školství Roberta Plagu, který je na kandidátce jako nestraník. Pozadu nezůstávají ani Starostové, kteří vsadili na ministra vnitra Víta Rakušana.

Všichni jmenovaní a jejich sekundanti na dalších místech ale musí voličům ukázat, že nejen v rétorice předčí soupeře a možné černé koně voleb. Dobrým preferencím se totiž těší také Svoboda a přímá demokracie (SPD), v kraji vedené předsedou Tomiem Okamurou. Postup do Sněmovny průzkumy přisuzují i Stačilo! v čele s Janou Bobošíkovou.

Na výsledek voleb se dá nahlédnout také očima sázkových kanceláří. Měsíc před volbami sázkaři věří v dominanci hnutí ANO před SPOLU na druhém místě. Ovšem právě koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 by podle nich mohla zvítězit nejen v Praze, ale také ve středních Čechách.

Fialovi přinesli odpůrci na mítink jeho „parte“, premiér ho odmítl podepsat

Středočeši budou vybírat ze 467 kandidátů, přičemž je 154 žen a 313 mužů. V kraji se nejvíce uchazečů o dolní komoru parlamentu rekrutuje z věkové kategorie 50 až 59 let, celkem do ní spadá 134 kandidujících. Pouze 22 osobností překonalo hranici 70 let.

Kalkulačka k volbám

Dvěma nejstarším kandidátům je shodně 77 let a jde o muže. Naopak ti nejmladší dosáhli 21 let, jedná se o dvě ženy a dva muže.

V kraji kandidáti zastupují celkem 22 stran a hnutí. Možné změny v počtu kandidujících politických subjektů pomohl v polovině tohoto týdne zažehnat Krajský soud v Praze. Zamítl totiž veškeré návrhy na zrušení registrací kandidátních listin hnutí SPD a Stačilo! ve Středočeském kraji. Návrhy hnutí Česká republika na 1. místě! pak označil jako nedůvodné.

Plebiscit na pěti místech kraje

Část Středočechů musí mít na paměti, že společně s blížícím se výběrem poslanců mají své obci pomoci rozetnout gordický uzel dlouhodobého ožehavého problému, a to v místním referendu. V kraji se jich o prvním říjnovém víkendu uskuteční rovnou pět.

V Benešově rozhodnou o osudu někdejších Táborských kasáren, v Černolicích v Praze–západ má hlasování za cíl zabránit zavezení lokality Cihelna odpadem. Premiérový plebiscit čeká obyvatele Čáslavi, kde je pro mnohé kontroverzní rozšiřování skládky komunálního odpadu.

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Ve Mšeně se hlasování týká tamní památkové zóny. Zcela specifická je situace v Kladně, kde už podruhé budou rozhodovat o zákazu hazardu. První referendum z ledna 2023 prohlásil soud za neplatné.

Vstoupit do diskuse

Muž odešel z bytu, nechal tam milovaného psa i mobil. Už týdny se neozval

Policie pátrá po 40letém muži z Kladna. Pohřešovaného naposledy viděli v jeho zaměstnání. Jeho známá, která zmizení nahlásila, uvedla, že od 28. července o sobě muž nepodal žádnou zprávu.

8. září 2025  11:54

VIDEO: Opilý a zdrogovaný muž napadal ostrahu bistra, při zásahu se zranil strážník

Kvůli agresivnímu muži pod vlivem alkoholu a drog zasahovala minulý týden městská policie v centru Prahy. V provozovně rychlého občerstvení napadal ostrahu a později také přivolané strážníky. Při...

8. září 2025  9:32

