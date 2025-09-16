ANO má v Praze šanci být „na dostřel“ SPOLU. Kandidátku vede druhý muž hnutí

Sám v metropoli před dvanácti lety jako krajský lídr pohořel, letos do boje o pražské voliče Andrej Babiš (ANO) posílá svou pravou ruku Karla Havlíčka (ANO).
„Karel je bůh,“ prohlásil o něm jeho šéf po loňských krajských volbách, kdy Havlíčka ve Středočeském kraji vykroužkovali z posledního, 70. místa na první a hnutí zde se ziskem třetiny všech hlasů zvítězilo.

Kontaktní kampaň v podobném stylu zahrnující setkávání po hospodách nebo hraní ping-pongu Karel Havlíček praktikuje i nyní.

Bývalý ministr a místopředseda hnutí má nicméně především za úkol hnutí lépe rozkročit mezi své současné levicové voliče a pravicově laděné Pražany z podnikatelského prostředí.

Stačilo! se blíží dvojcifernému zisku, ANO dál dominuje, zjistil nový průzkum

Podle politologů to je strategicky dobrý tah. „Havlíček je ze špiček hnutí tím nejliberálnějším politikem. Navíc se dokáže velmi obratně pohybovat ve vysokoškolském i podnikatelském prostředí,“ popisuje politolog Lukáš Jelínek.

Zpátky na druhou příčku

Havlíček nicméně ukončil krátkou „lídrovskou éru“ poslance a pražského zastupitele Patrika Nachera (ANO), který mimo jiné do značné míry řídí kroky hnutí v zastupitelstvu hlavního města.

Nacher se na kandidátkách ANO v Praze objevuje už více než dekádu. Poprvé si pomýšlel na její vedení před komunálními volbami v roce 2018. V červnu jej tehdy ale na postu kandidáta na primátora nahradil byznysmen Petr Stuchlík. V posledních sněmovních i komunálních volbách v letech 2021 a 2022 už ale lídrem byl.

Volební průzkumy 2025: Preference stran před volbami do Sněmovny

Za ním je další místopředseda ANO Robert Králíček, který je stejně jako Havlíček a Nacher členem stínové vlády ANO. První ženou v sestavě je na čtvrtém místě kardioložka z IKEM Věra Adámková.

Jediná z první pětice, která neobhajuje poslanecký mandát je Barbora Rázga (ANO). Z pozice stávajícího poslance ale kandiduje na sedmém místě Lubomír Brož (ANO) a na jedenáctém Milan Wenzl (BEZP), kterému výkon mandátu zkomplikovala leukemie.

Posláním tohoto týmu z ANO je v metropoli pokud možno co nejvíce dotáhnout dosud dominující koalici SPOLU, která v posledních volbách Prahu zcela ovládla.

Zvítězila tehdy se 40 procenty, tedy s více než dvojnásobkem hlasů, jež získalo hnutí ANO. To navíc skončilo až třetí ještě za koalicí Pirátů a Starostů.

Hnutí Česká republika na 1. místě! chce vystoupit z EU či NATO, stojí za ním Vrabel

„Praha není pro ANO přátelské prostředí a téměř zde nejde vyhrát,“ řekl Nacher na konci volebního víkendu v roce 2021. Nyní, o čtyři roky později, ale průzkumy dávají ANO šanci.

Volební model STEM pro CNN Prima News za druhé čtvrtletí letošního roku přiřkl ANO 21,4 procenta, kdežto koalici SPOLU 29,2, což už by samo o sobě byl výrazný rozdíl proti roku 2021. ANO si v Praze může s tímto výsledkem pomýšlet na pět mandátů.

Čerstvý průzkum od agentury NMS pro Novinky ale poukazuje na pokračující odliv pražských voličů SPOLU. To v tomto případě spadlo až na 25,3 procenta, kdežto ANO „popolezlo“ na 21,7 procenta. Predikce politologů o tom, jak to nakonec dopadne, se neshodují.

„Pokud SPOLU bude nadále pokračovat v té „matné“ kampani, tak si dovedu představit, že ty nůžky mezi nimi a ANO už zůstanou takhle přivřené,“ míní politolog z Cevro Univerzity Ladislav Mrklas s tím, že si ANO může ještě polepšit.

Premiér Fiala přijel na Ostravsko. Táhni na Západ, pokřikovali na něj lidé

Podle Jelínka se voliči SPOLU ještě zmobilizují, protože před volbami bude koalice akcentovat téma bezpečnosti a zahraničněpolitických vztahů, na něž slyší. A naopak preference ANO už nijak zvlášť neporostou.

Kompletní obměna voličů

Výsledek přes dvacet procent přitom pro ANO v metropoli není nic dosud nevídaného. Byť v roce 2013 získal Babiš jako lídr v Praze se svým novým hnutím jen 16,46 procenta, už o rok později hnutí zvítězilo v komunálních volbách s více než 22 procenty.

Babiše už ne! skandovala mládež. Stejní fanatici jako ten, co mě praštil, reagoval

V roce 2017 Martin Stropnický dovedl ANO k výhře i ve sněmovních volbách, na což stačilo 20,35 procenta. Tehdy nicméně ještě neexistovala koalice SPOLU a hlasy byly rozdrobené mezi ostatní strany.

„Dnes už ale půjdou ANO v Praze volit úplně jiní voliči než tehdy. Do roku 2017 bylo ANO středopravicovou alternativou pro liberální voliče. Od té doby ale hnutí zakotvilo na opačné straně spektra a lovilo spíše ve vodách sociálnědemokratických voličů na pražských sídlištích,“ říká Mrklas.

16. září 2025

