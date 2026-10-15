Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Z tramvaje a Boltu pod zámek. Jak převézt volební lístky do radnic, není určené

Jana Sobíšková
  10:00

Fotogalerie4 Premium

Tajemství volební noci. Komisaři míří na radnici Prahy 8, s pytlem sečtených volebních lístků přijeli podle svědků tramvají. Formu přepravy neurčuje zákon, ale městské části, ty však MHD nedoporučily. | foto: Jaroslav Němec

Úředníci po sečtení hlasů převážejí volební lístky k zapečetění a archivaci na radnici různě, třeba i Boltem nebo tramvají. Jenže způsob přepravy žádný předpis neurčuje.

Výsledky voleb 2026
Volby 2 urna

Byla volební sobota, pozdě večer, hlasy sečtené a lístky čekalo uskladnění za zapečetěnými dveřmi na nepřístupném místě radnic. To kdyby je bylo nutné přezkoumat.

Od tramvajové zastávky Libeňský zámek jdou lidé s pytli plnými volebních lístků – nesou je do „bílému domu“, jak místní přezdívají radnici Prahy 8. K té se také sjíždějí auta, včetně Boltu. Svědci pro iDNES.cz popsali, že před úřadem městské části uzbecký řidič Boltu vynášel pytle z kufru svého vozu, aby pomohl volebním komisařkám. I další svědci se podivovali, když viděli úředníky převážející volební lístky tramvají. Vedení radnice nyní způsob přepravy volebních materiálů prověřuje.

Riziko, že komisi někdo přepadne v tramvaji, je obdobné, jako že někdo ukradne urnu z volební místnosti.

Petr Suchomeladvokát

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Už máte předplatné? Přihlaste se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
titulek

Sázkovky mají před druhým kolem voleb jasno, někde se situace otočila

Druhé kolo senát volby Jiří Padevět, Karel Řehka, Martin Půta a Sandra...

VIDEO V prvním kole senátních voleb minulý týden postoupilo hned pět kandidátů přímo do horní komory...

Jsem jen nas**ný, nesnáším ANO, říká Aschenbrenner. Plakát, kde hnutí podporuje, přelepí

Na kontroverzních billboardech je Lumír Aschenbrenner z ODS na fotografii...

VIDEO Boj o místo v senátu se v Plzni zauzlil v nečekaný souboj ODS, STAN a ANO. Ve městě se totiž...

Z gymnázia na radnici. Chci být hlasem své generace, říká nejmladší zastupitel

Davida Schmidta čeká v tomto školním roce maturita na střední škole, současně...

V červnu oslavil osmnáctiny, v říjnu se David Schmidt ze Starostů pro Liberecký kraj stal...

Je jí 86 let a politiku odmítá. Přesto se objevila na kandidátce – a není sama

Volební lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy 2026

Zamotaný politický skandál se rýsuje kolem komunálních voleb v Plasích na Plzeňsku. Místní...

Musíme stavět parkovací domy na okraji. Hušbauer nejen o řešení dopravy v Praze

Jan Hušbauer, pražský lídr hnutí ANO. (21. 9. 2026)

Omezení dostupnosti alkoholu v noční metropoli, důraz na bezpečnost, dopravu či výstavbu dostupného...

Nejčtenější

S uvázlým kamionem pod mostem přijel zápolit už třetí tank, lidé chtějí radit

Vyprošťovací tank hasičů se snaží vytáhnout uvázlý náklad pod mostem ve...

Hasiči se celý čtvrtek pokoušeli vyprostit kamion s vrtnou soupravou uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze 4. První vyprošťovací tank se porouchal a tak ho hasiči odstavili. Náhradní tank s ní...

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin

Přibližně ve 4:30 se dal stroj do pohybu mimo most pomocí hydropohonu na...

Hasiči konečně vyprostili kamion s vrtnou soupravou, který ve středu v noci uvázl pod železničním mostem v pražské Krči. Celá akce od nehody po samotné uvolnění nákladu trvala více než 24 hodin a...

Vídeňská je po vyproštění kamionu volná. Díry opravili, škody jsou za desítky milionů

Technická správa komunikací vozovku pod železničním mostem ve Vídeňské ulici...

Frekventovaná Vídeňská ulice v pražské Krči, kde se ve středu v noci pod železničním mostem zasekl kamion s vrtnou soupravou, je opět průjezdná bez omezení. Opravit se už podařilo i vozovku, která...

Policejní auto prorazilo zábradlí a vlétlo do Vltavy. Pro posádku skočil svědek nehody

V sobotu ráno spadlo policejní auto z Hlávkova mostu v Praze do Vltavy. V autě cestovali muž a žena ve věku přibližně 30 let. Oběma pomohl svědek incidentu, který skočil do řeky. Všichni tři skončili...

U metra Háje přejel autobus muže, nejspíš sebevražda, tvrdí policie

Nehoda autobusu MHD a chodce v Opatovské ulici v Praze (7. října 2026)

Tragická nehoda se odehrála brzy ráno u metra Háje. Kolem 6. hodiny tu podle policie vpadl pod kola autobusu MHD muž, který následně zemřel. Podle nejnovějších informací nejpravděpodobněji vyplývá,...

Z tramvaje a Boltu pod zámek. Jak převézt volební lístky do radnic, není určené

Premium
Tajemství volební noci. Komisaři míří na radnici Prahy 8, s pytlem sečtených...

Úředníci po sečtení hlasů převážejí volební lístky k zapečetění a archivaci na radnici různě, třeba i Boltem nebo tramvají. Jenže způsob přepravy žádný předpis neurčuje.

15. října 2026

Nadšenec chtěl na poslední chvíli zabránit odstřelu vysílače, úřad popsal postup bourání

Liblice nechtějí přijít o vysílač, k záchraně nejvyšší české stavby bude petice.

Na poslední chvíli se snažil zabránit odstřelu dvou věží vysílače Liblice na Českobrodsku jeden z nadšenců. Na ministerstvo kultury doručil podnět a žádost o pozastavení bourání unikátní stavby. Byť...

15. října 2026  9:55

Signal Festival nabídl první ochutnávku světelných projekcí, naplno se rozzáří dnes

Signal Festival 2026. Generální zkouška v pražských Dejvicích. (14. října 2026)

Signal Festival v Praze se ještě před oficiálním začátkem proměnil v kulisy světelné show. Středeční generálka nabídla první ochutnávku barevných projekcí, videomappingu i zářících instalací. Ve...

15. října 2026  8:46

Priske bere roli favorita. Když se vyhrává, nálada se lepší. Ale pozor na norský fotbal

Sparťanský trenér Brian Priske na tiskové konferenci před pohárovým zápasem...

Byl až dojatý, když mu před pohárovým soubojem s norským Lilleströmem novinář připomněl, že ho s trenérským protějškem Hansem Erikem Ödegaardem „spojuje“ skutečnost, že oba vychovali syny pro...

15. října 2026  7:30

Chvíle, na které nezapomene. Talentovaná Kalná po premiéře zářila: Cítím se skvěle!

Kateřina Kalná ze ZVVZ USK Praha po výhře nad Bourges v Eurolize.

Téměř celou druhou čtvrtinu euroligového klání s Bourges se basketbalistky ZVVZ USK Praha hnaly za vyrovnáním. O úspěšnou tečku za stíhací jízdou se postarala trochu nečekaně devatenáctiletá pivotka...

15. října 2026  6:40

Vítězný vstup do Euroligy, posily zaujaly. Basketbalistky USK Praha zdolaly Bourges

Gabriela Andělová ze ZVVZ USK Praha v akci.

Po rozvážnějším začátku se rozehrály k přesvědčivému týmovému výkonu. Basketbalistky ZVVZ USK Praha odšpuntovaly nový euroligový ročník domácí výhrou 76:55 nad Tangem Bourges. Proti francouzským...

14. října 2026  20:48,  aktualizováno  21:54

Bohemians - Boleslav 1:0, podruhé v řadě rozhodl o výhře domácích kapitán Čermák

Sestřih zápasu
Aleš Čermák z Bohemians se raduje ze vstřelené branky do sítě Mladé Boleslavi.

Fotbalisté Bohemians 1905 v dohrávaném utkání 6. kola první ligy porazili Mladou Boleslav 1:0. Jedinou branku vstřelil v prvním poločase z přímého kopu domácí kapitán Aleš Čermák. Pražané se posunuli...

14. října 2026  17:50,  aktualizováno  20:25

Převrácený bagr na Chodově zablokoval D1 i spojení k obchodnímu centru

Na Chodově se při provádění výkopových prací převrhl bagr. (14. října 2026)

Při výkopových pracích se odpoledne na pražském Chodově převrátil bagr. Stroj blokuje dva jízdní pruhy D1 ve směru z centra a odbočovací pruh do nákupního centra Westfield Chodov. Dopravu na místě...

14. října 2026  18:20,  aktualizováno  18:34

Kolaps dopravy na Ohradě kvůli opravě tramvajové trati. Čekali jsme to, říká radnice

Na Ohradě začala rekonstrukce, doprava tam kolabuje

Během stavby nové tramvajové trati a rekonstrukcí té stávající mezi Nákladovým nádražím Žižkov a Ohradou se očekávaly dopravní komplikace. A ty skutečně přišly. Radnice Prahy 3 a dopravní podnik teď...

14. října 2026  16:16

Veselý Brunes vtipkoval s novináři. Musím ale Spartě splatit důvěru, uvědomuje si

Sparťanský útočník Jonatan Brunes na tiskové konferenci před pohárovým zápasem...

Několikrát svými odpověďmi rozesmál celý sál. Třeba při otázce na život v Praze, když ho měl srovnat s belgickou Lovaní či polskou Čenstochovou. „Praha je skvělé město. Hodně rušné, tolik živé, těch...

14. října 2026  15:40

Člen volební komise v Kladně byl opilý. Nadýchal přes dvě promile

ilustrační snímek

Kontrola, kterou provedli kladenští strážníci v sobotu ve volební místnosti v Brjanské ulic v Kladně potvrdila, že jeden ze členů byl pod vlivem alkoholu. Při orientační zkoušce nadýchal 2,47...

14. října 2026  15:25

V čele Poděbrad bude poprvé žena. Lázeňské město povede Černá

Zástupci vítězného Prostě Podebrady spolu s PDY21 a Nezávislými kandidáty...

Od vzniku moderní městské samosprávy v 19. století až do současnosti stáli v čele Poděbrad vždy pouze muži. Prvním ženou, která povede radnici lázeňského města, se stane dvaatřicetiletá vědecká...

14. října 2026  14:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.