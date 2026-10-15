Byla volební sobota, pozdě večer, hlasy sečtené a lístky čekalo uskladnění za zapečetěnými dveřmi na nepřístupném místě radnic. To kdyby je bylo nutné přezkoumat.
Od tramvajové zastávky Libeňský zámek jdou lidé s pytli plnými volebních lístků – nesou je do „bílému domu“, jak místní přezdívají radnici Prahy 8. K té se také sjíždějí auta, včetně Boltu. Svědci pro iDNES.cz popsali, že před úřadem městské části uzbecký řidič Boltu vynášel pytle z kufru svého vozu, aby pomohl volebním komisařkám. I další svědci se podivovali, když viděli úředníky převážející volební lístky tramvají. Vedení radnice nyní způsob přepravy volebních materiálů prověřuje.
Riziko, že komisi někdo přepadne v tramvaji, je obdobné, jako že někdo ukradne urnu z volební místnosti.