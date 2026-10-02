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Volby 2026 v Praze: kdo kandiduje na primátora a do Senátu

Petra Škraňková
  8:16
Volby do pražského magistrátu a radnic se konají v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026.

Volby do pražského magistrátu a radnic se konají v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Volby do pražského magistrátu a radnic se konají v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026.
Volby do pražského magistrátu a radnic se konají v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026.
Volby do pražského magistrátu a radnic se konají v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026.
Volby do pražského magistrátu a radnic se konají v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026.
111 fotografií
Komunální volby 2026 v Praze se konají 9. a 10. října a Pražané v nich rozhodnou o obsazení 65 křesel v Zastupitelstvu hlavního města Prahy. O jejich hlasy se uchází 24 zaregistrovaných volebních subjektů. Současný primátor Bohuslav Svoboda (ODS) svůj mandát neobhajuje a koalici SPOLU vede do voleb starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. Přehled průběžně aktualizujeme.

Volby 2026 v Praze přehledně

Budova pražského magistrátu na Mariánském náměstí v Praze
Superdebata kandidátů na pražského primátora na iDNES.cz s moderátorem Vladimírem Vokálem. (30. září 2026)
Zasedací sál pražského magistrátu
Začal boj o primátora. Ve výřezech zleva nahoře Tomáš Portlík (ODS), Tereza Nislerová (Piráti), Adam Scheinherr (Praha sobě) a Petr Hlaváček (STAN).
111 fotografií

Kdo kandiduje: strany, hnutí a lídři kandidátek

Pražský magistrát letos láká jak zkušené komunální politiky, tak nové tváře. Současný primátor Bohuslav Svoboda už nekandiduje. SPOLU místo něj nasadilo Tomáše Portlíka, ANO Jana Hušbauera, Praha Sobě bývalého náměstka Adama Scheinherra a Piráti ekonomku Terezu Nislerovou. STAN znovu vede Petr Hlaváček.

Lídři kandidátek do komunálních voleb 2026
SubjektLídr 2026Současná funkce / povoláníPozice na magistrátu
SPOLU pro Prahu
(ODS, TOP 09)		Tomáš Portlíkstarosta Prahy 9koalice
ANO 2011Jan Hušbauermístostarosta Prahy 4, předseda kontrolního výboru ZHMPopozice
PirátiTereza Nislerováekonomka, zastupitelka Prahy 4koalice
PRAHA SOBĚAdam Scheinherrbývalý náměstek primátora pro dopravu, pedagog ČVUTopozice
STANPetr Hlaváčeknáměstek primátora pro územní a strategický rozvojkoalice
SPD s podporou Trikolory, PRO, Přísahy a nezávislýchMilan Urbanpražský zastupitel, architekt a urbanistaopozice
Motoristé soběKlára Sovováadvokátka a podnikatelkamimo ZHMP
SvobodníBedřich Laubezastupitel Prahy 9, manažermimo ZHMP
JSME PRAHAJana Komrskovánáměstkyně primátora pro životní prostředínový subjekt
LevicePavel Čižinskýadvokátmimo ZHMP
Spojená levice pro PrahuPetr Vlčekvědeckovýzkumný pracovníkmimo ZHMP
SEN PRO PRAHU s Václavem LáskouVáclav Láskasenátor a advokátnový subjekt
PATRIOTI PRO PRAHUJiří Vítekmístostarosta Prahy 8mimo ZHMP
GEN s podporou veřejnostiRoman Mejstříkbývalý radní Prahy 6, galeristamimo ZHMP
REZIDENTI – REBELOVÉ pro změnu PrahyMartin Motlzastupitel Prahy 1nový subjekt
Naše Praha SNK EDJiří Benýšekvedoucí showroomumimo ZHMP
DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NKHana Janišovápředsedkyně spolku ochránců zvířatmimo ZHMP
VELKÝ KŘÍŽEK PRO LÍTAČKU ZA KAČKU – SOUSEDÉ PRO PRAHUHugo Štolbastudent ČVUTnový subjekt
LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDIPavel Oplodborník na bezpečnost, bývalý policejní radamimo ZHMP
ANO LEPŠÍ ČESKO S MIMOZEMŠŤANYJiří Dubskýelektrotechniknový subjekt
VoluntiaTadeáš Jankůstudent MFF UK, konzultantnový subjekt
Nevolte Urza.czMartin Urzaanarchistamimo ZHMP
Česká strana asociálůLia Novastudentnový subjekt
Pravý BlokPetr Cibulkavydavatel a aktivistamimo ZHMP

Praha bude vybírat úplně nového primátora

Letošní souboj má jednu zvláštnost: úřadující primátor Bohuslav Svoboda svůj mandát neobhajuje. Pražané však 9. a 10. října nezvolí nového primátora přímo. Rozhodnou o obsazení 65 míst v zastupitelstvu, primátora následně volí ze svých řad nově ustavené zastupitelstvo.

Výsledek voleb tak rozhodne především to, které strany budou schopné po volbách sestavit většinu alespoň 33 hlasů. V roce 2022 vítězné SPOLU získalo 19 mandátů a na vznik současné koalice SPOLU, Pirátů a STAN se čekalo až do února 2023.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

SPOLU: nová koalice a nová tvář

Kandidátku SPOLU tvoří jen zástupci ODS a TOP 09, bez KDU-ČSL.

Program: rychlejší bytová výstavba, lepší koordinace uzavírek a dopravních staveb, rozvoj klíčové infrastruktury, vyšší kapacity středních škol a dostupnější péče o duševní zdraví.

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ANO měnilo lídra v průběhu roku

Největší opoziční stranu na magistrátu měl původně vést do voleb Ondřej Prokop, ten po aféře kolem svých nemovitostí kandidaturu vzdal.

Program: rychlejší městské investice, více obecních bytů, parkovací domy, dopravní stavby, bezpečnost, školy, sport a sociální služby, lepší průjezdnost města.

Tomáš Portlík

Jan Hušbauer

Tereza Nislerová

Adam Scheinherr

Kdo kandiduje za Piráty

Zdeněk Hřib, který kandidátku vedl v roce 2022 a Prahu v letech 2018 až 2023 řídil jako primátor, se stal loni poslancem.

Program: investovat 20 miliard korun do městských bytů, dokončit ražbu metra D, stavět další tramvajové tratě, regulovat krátkodobé pronájmy typu Airbnb a přidat více zeleně, vody a stínu do ulic.

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Praha Sobě: do čela se posunul Scheinherr

Program: odblokovat přípravu 8 000 městských bytů, spustit pomoc rodinám a studentům zatíženým vysokými náklady na bydlení, zahájit projekční práce na okružním metru O, pokračovat v Městském okruhu a zvýšit kapacitu středních škol.

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STAN znovu s Petrem Hlaváčkem

  • Petr Hlaváček, architekt, náměstek primátora pro územní a strategický rozvoj
  • Eliška Čepová, projektová manažerka
  • Antonín Klecanda, pražský radní pro školství, sport a volný čas

Program: rozvoj nových čtvrtí v návaznosti na Metropolitní plán, dostupné bydlení, školy a občanskou vybavenost, kvalitní MHD a veřejný prostor.

SPD vede Milan Urban

SPD se v minulých volbách dostala poprvé do zastupitelstva, letos kandiduje v koalici s podporou Trikolory, PRO, Přísahy a nezávislých kandidátů

  • Milan Urban, architekt a současný pražský zastupitel
  • Jiří Fořt, restauratér
  • Zdeněk Seidl, lékař a pražský zastupitel

Program: opravit a rychle přidělit prázdné obecní byty Pražanům, rozjet družstevní výstavbu na městských pozemcích, zavést celopražskou parkovací kartu pro živnostníky a malé firmy, nabídnout Pražanům roční Lítačku za administrativní poplatek 500 korun.

Petr Hlaváček

Milan Urban

Klára Sovová

Jana Komrsková

Motoristé na druhý pokus

V minulých volbách získali Motoristé sobě 2,29 procenta hlasů a do magistrátu se nedostali.

  • Klára Sovová, advokátka, spolumajitelka Luční a Labské boudy
  • Adam Paclt, podnikatel
  • Mojmír Mikuláš, pražský komunální politik

Program: funkční doprava a parkování podle potřeb řidičů i dalších obyvatel, důraz na bezpečnost, úspornější hospodaření města a menší administrativní zátěž pro podnikatele.

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Komrsková proti dosavadním partnerům

Zajímavostí letošních voleb je kandidátka JSME PRAHA, kterou vede současná náměstkyně primátora pro životní prostředí Komrsková, zvolená minule za Piráty.

Program: transparentnější hospodaření městských firem, větší kontrola veřejných peněz, dostupnější bydlení, ochrana charakteru Prahy a opatrnější přístup k nové výstavbě podle Metropolitního plánu.

Vedle voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy se letos hlasuje také do zastupitelstev všech 57 pražských městských částí, tedy od Prahy 1 až po nejmenší okrajové části. Celkem se v Praze konají volby do 58 zastupitelstev – jednoho magistrátního a 57 místních. Do všech těchto zastupitelstev je zaregistrováno 330 volebních stran a uskupení s 8 607 kandidaturami. Nabídka se přitom výrazně liší podle městské části: například v Praze 1 kandiduje 14 uskupení, zatímco v devíti menších městských částech – například v Běchovicích, Benicích, Královicích či Troji – byla podána pouze jediná kandidátní listina.

Komunální volby v Praze

městské části

Kdo vede Prahu dnes: primátor, koalice, opozice

Prahu vede primátor Bohuslav Svoboda (ODS), který stojí v čele koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN. Ta má v pětašedesátičlenném zastupitelstvu 37 mandátů, opozice tedy 28.

Mezi náměstky primátora jsou nyní Jaromír Beránek (Piráti), který po Zdeňku Hřibovi převzal dopravu a funkci prvního náměstka, Petr Hlaváček (STAN) pro územní rozvoj, Alexandra Udženija (ODS) pro sociální oblast, bydlení a zdravotnictví a Michal Hroza (TOP 09) pro infrastrukturu.

Volební období provázely hlavně spory kolem dopravy a městských investic: pokračuje výstavba metra D, město rozjelo rekonstrukci Libeňského soumostí a od ledna 2026 změnilo pravidla parkování elektromobilů, kterým skončilo plošné parkování zdarma. V létě 2026 koalice zároveň oznámila zpřísnění kontrolních mechanismů v dopravě v návaznosti na pochybnosti kolem zakázek; kauza Dozimetr a fungování dopravního podniku zůstávaly jedním z výrazných politických témat celého období.

Výsledky voleb 2022 v Praze
StranaProcentaMandáty
SPOLU24,72 %19
ANO19,34 %14
Piráti17,73 %13
PRAHA SOBĚ+NK14,73 %11
STAN7,77 %5
SPD+Trik+PES+NK5,17 %3

Známé tváře, návraty a odchody

Letošní volby přinesou v Praze několik výrazných personálních změn:

  • 82letý primátor Bohuslav Svoboda (ODS) už nekandiduje
  • z pražské politiky odešel bývalý primátor Zdeněk Hřib (Piráti) do Sněmovny
  • lídr pražské kandidátky ANO Ondřej Prokop odešel z politiky po nesrovnalostech v majetkových přiznáních
  • Adam Scheinherr, někdejší náměstek primátora pro dopravu, je letos poprvé lídrem Prahy sobě a kandidátem na primátora
  • dosavadní hlavní tvář hnutí Prahy sobě Jan Čižinský zůstává na magistrátní kandidátce, ale zároveň kandiduje do Senátu
  • náměstkyně primátora Jana Komrsková opustila Piráty a vede nové uskupení JSME PRAHA jako nestranička
  • Motoristé dali do čela kandidátky advokátku a spolumajitelku Luční a Labské boudy Kláru Sovovou, proslulou sporem s KRNAPEM

Vedle profesionálních politiků se na pražských kandidátkách objevují také známé tváře ze světa kultury. Herečka Michaela Badinková kandiduje za SEN 21 na pražský magistrát i na Praze 5, herec Michal Novotný za STAN v Horních Počernicích. Na Praze 6 vede kandidátku STAN herec a divadelní producent Petr Prokop a na stejné kandidátce figuruje také herečka Hana Ornestová. Na Praze 7 pak za Piráty a STAN kandiduje herec Miloslav Mejzlík.

Michaela Badinková

Michal Novotný

Jan Čižinský

Pavel Čižinský

Hlavní témata voleb v Praze

Doprava a velké stavby. Jedním z hlavních střetů bude tempo výstavby dopravní infrastruktury – zejména metra D, Městského okruhu, tramvajových tratí a parkovacích kapacit. SPOLU slibuje lepší koordinaci uzavírek a další rozvoj infrastruktury, ANO staví na dostavbě Městského okruhu a parkovacích domech, Piráti chtějí pokračovat v metru D a rozšiřování tramvajové sítě, zatímco Motoristé akcentují omezení cyklopruhů a větší prostor pro automobilovou dopravu.

MHD zdarma i konec chaosu v dopravě. Lídři na primátora Prahy se střetli v Superdebatě

Bydlení a nová výstavba. Všechny hlavní subjekty se shodují, že Praha potřebuje stavět rychleji, liší se ale v tom, jak velkou roli má mít město. Piráti chtějí investovat miliardy do městských bytů, požadovat dostupné nájemní bydlení i od developerů a rozvíjet nové čtvrti u metra; Praha sobě chce v prvních sto dnech odblokovat přípravu tisíců městských bytů, zatímco SPOLU zdůrazňuje především rychlejší povolování a uvolnění výstavby. ANO řadí nedostupné bydlení mezi své hlavní priority, kompletní pražský program ale zatím nezveřejnilo.

Peníze města a tempo investic. Opozice kritizuje současnou koalici za to, že Praha podle ní investuje příliš pomalu. Lídr ANO Jan Hušbauer tvrdí, že město má značné prostředky, které by měly rychleji směřovat do dopravy, bydlení, školství či sportu; koaliční strany naopak poukazují na rozběhnuté projekty, jako je metro D, tramvajové tratě nebo městská bytová výstavba, a chtějí v nich pokračovat.

ANO hází Praze klacky pod nohy. Dopravu budu řešit s osmi poradci, říká Scheinherr

Parkování, auta a cyklistika. Právě tady jsou rozdíly mezi stranami nejviditelnější. Motoristé chtějí rušit některé cyklopruhy a dát řidičům větší svobodu, zatímco Piráti a Praha sobě prosazují větší roli MHD, pěší dopravy a bezpečných cyklotras; ANO klade důraz hlavně na parkovací domy a silniční okruh.

Školy a kvalita života. Do popředí se dostává i nedostatek míst na středních školách, zdravotní a sociální služby a adaptace města na vedra. SPOLU chce zvýšit kapacitu středních škol a dostupnost péče o duševní zdraví, Piráti vedle školství zdůrazňují také více zeleně, stínu a zadržování vody ve městě; Praha sobě pracuje s rychlým rozšiřováním školských kapacit jako jedním z konkrétních povolebních úkolů.

Senátní volby 2026 v Praze

Současně s komunálními volbami se ve třech částech Prahy volí do Senátu:

Ředitel školy, dva bratři i bývalý člen Rady ČT. Kdo chce v Praze kandidovat do Senátu

Praha 1 – senátorka Miroslava Němcová (ODS) neobhajuje. Kandidují například:

Praha 5 – senátor Václav Láska (SEN 21) obhajuje mandát. Proti němu kandidují například:

Praha 9 – senátor David Smoljak (STAN) obhajuje mandát. Proti němu kandidují například:

První kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října 2026, případné druhé kolo 16. a 17. října

Miroslava Němcová

Jiří Padevět

Václav Láska

David Smoljak

Jak volit v Praze

V Praze se do Zastupitelstva hlavního města volí 65 zastupitelů, takže volič může rozdělit nejvýše 65 hlasů. Lze zakřížkovat celou jednu kandidátku, jednotlivé kandidáty napříč stranami, nebo oba způsoby kombinovat.

Jak volit v komunálních volbách? Návod na křížkování a co se děje s nevyužitými hlasy

Při kombinaci se hlasy nejprve započtou jednotlivě označeným kandidátům a z označené kandidátky se doplní zbytek do počtu volených zastupitelů. Pokud volič označí více kandidátů, než kolik se jich volí, hlasovací lístek je neplatný.

Neplatný je také například tehdy, když označí více než jednu celou kandidátku. Pro komunální volby se voličský průkaz nevydává a hlasovat lze jen v místě, kde je volič zapsán; voličský průkaz se letos týká pouze souběžných senátních voleb.

Kde sledovat výsledky

Průběžné i konečné výsledky voleb v Praze bude možné sledovat ve volebním speciálu iDNES.cz, který přebírá data Českého statistického úřadu. U Prahy budou k dispozici výsledky za hlavní město, jednotlivé městské části i volební okrsky. V roce 2022 se do pražského magistrátu volilo 65 zastupitelů a volební účast dosáhla 43,91 procenta.

Nejčastější otázky

Kdy jsou komunální volby v Praze?
Komunální volby se uskuteční v pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a v sobotu 10. října od 8 do 14 hodin. Ve vybraných částech Prahy současně proběhne první kolo senátních voleb.

Kolik zastupitelů se v Praze volí?
Do Zastupitelstva hlavního města Prahy se volí 65 zastupitelů.

Kdo je primátor Prahy?
Primátorem Prahy je před komunálními volbami 2026 Bohuslav Svoboda (ODS), který vede město od února 2023. V letošních volbách už post primátora neobhajuje.

Kdo kandiduje na primátora Prahy?
Mezi hlavní kandidáty na primátora patří například Tomáš Portlík za SPOLU, Jan Hušbauer za ANO, Tereza Nislerová za Piráty, Adam Scheinherr za Prahu sobě, Milan Urban za SPD a Klára Sovová za Motoristy sobě. Kandidáta na primátora ovšem voliči nevolí přímo – primátora následně vybírá nové zastupitelstvo.

Kde najdu kandidátky pro Prahu?
Kompletní kandidátní listiny pro magistrát i jednotlivé pražské městské části jsou ve volebním speciálu iDNES.cz, kde lze následně sledovat také průběžné a konečné výsledky.

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