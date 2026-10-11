Ačkoli podle počtu hlasů (22 303) volby v Mělníku vyhrálo ANO, po přepočtu na mandáty má stejně jako ODS čtyři mandáty. Dohromady jich tedy mají osm v 21členném zastupitelstvu, což na sestavení koalice nestačí, a dosud opoziční uskupení s nimi koalici odmítla.
Na koalici se naopak dohodla tři dosud opoziční uskupení: MLK (Moderní Lokální Kreativní) se čtyřmi mandáty v čele s Jindřichem Šperglem, Pro Město se čtyřmi mandáty vedené Ctiradem Mikešem a Mělničané se třemi mandáty vedení Petrem Volfem. V zastupitelstvu budou mít těsnou většinu 11 hlasů.
„Jsme v podstatě dohodnutí,“ řekl iDNES.cz lídr MLK Jindřich Špergl s tím, že ještě v neděli večer po 20. hodině proběhne jednání o nejdůležitějších pozicích ve vedení města.
Podle kuloárních informací budou zástupci stran jednat o tom, zda do křesla starosty usedne lídr MLK Špergl, nebo spíše lídr uskupení Pro Město Ctirad Mikeš, který by se tak do této pozice vrátil po čtyřech letech. „Pokud mi to bude nabídnuto, jsem připraven post starosty přijmout,“ potvrdil Mikeš.
Dohoda se blíží v Nymburce
Ke změně se schyluje také v Nymburce, kde opoziční uskupení Starostové s Nymburskými demokraty, Rebelky pro Váš Nymburk, TOP 20 a ANO pro Nymburk mají těsnou většinu 11 mandátů v 21členném zastupitelstvu.
Vyšachují tak stávajícího starostu Tomáše Macha (Nymburk s klidem), jehož uskupení sice vyhrálo volby, ale jeho koaliční partnerka ODS ve volbách propadla a získala pouhý jeden mandát.
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„Jednání pokračují, v případě dohody poskytneme společné vyjádření,“ sdělil v neděli odpoledne lídr Starostů Jan Ritter.
V koalici by také mohla být nová strana Sen pro Nymburk vedená bývalou jednatelkou nemocnice Nelou Kvačkovou, s ní ale strany ještě nejednaly.