V Kolíně, kde se narodil a byl starostou předseda hnutí STAN Vít Rakušan, vyhrálo sněmovní volby hnutí ANO se ziskem 33,92 procenta hlasů. Starostové tam skončili s velkým odstupem druzí, mají 20,7 procenta hlasů.
Volební štáb STAN. Vít Rakušan. (4. října 2025) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Při minulých sněmovních volbách před čtyřmi lety v Kolíně vyhrála tehdejší koalice Starostů a Pirátů (PirStan), když získala 30,82 procenta hlasů a až druhé bylo ANO s 26,53 procenta. Letos se situace otočila.

Radost není na místě, připustil Rakušan. Budeme tvrdou opozicí, slíbil

Starosta Kolína Michal Kašpar, který převzal funkci v čele radnice právě po Vítu Rakušanovi v roce 2019 a ve volbách v roce 2022 tento post suverénně obhájil, to za debakl nepovažuje.

STAN měl v Kolíně přes 20 procent, což je určitě dobrý výsledek, výrazně nad republikovým průměrem. To, že byl někdo starostou a teď je v celostátní politice, bych nijak nespojoval,“ hodnotí Michael Kašpar, který je zároveň za STAN náměstkem středočeské hejtmanky.

Výsledky - Středočeský kraj

ANO 2011

31,12 %
strana získala 234 681 hlasů
9
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

24,32 %
strana získala 183 391 hlasů
7
-3

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

13,72 %
strana získala 103 451 hlasů
4
-2

Česká pirátská strana

9,09 %
strana získala 68 571 hlasů
2
-4

Motoristé sobě

7,76 %
strana získala 58 574 hlasů
2
+2

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

7,06 %
strana získala 53 242 hlasů
2
0

Stačilo!

3,63 %
strana získala 27 385 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,05 %
strana získala 7 969 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,55 %
strana získala 4 184 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,23 %
strana získala 1 788 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,21 %
strana získala 1 643 hlasů
0
0

"Rebelové web: re3elove.cz program-hash: 3wtBw2bAJ621 vWSxxgJHFG…."

0,17 %
strana získala 1 328 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,17 %
strana získala 1 310 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,16 %
strana získala 1 262 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,12 %
strana získala 974 hlasů
0
0

Hnutí Kruh

0,12 %
strana získala 965 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,11 %
strana získala 870 hlasů
0
0

Volt Česko

0,07 %
strana získala 565 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,07 %
strana získala 556 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,06 %
strana získala 499 hlasů
0
0

Levice

0,06 %
strana získala 454 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,04 %
strana získala 354 hlasů
0
0
Neočekává, že by nynější změna celostátní politiky měla mít dopad na vztahy s kraji a regiony. „ANO vládne v několika krajích, doufám, že regionální politika bude pokračovat korektně bez ohledu na to kdo, kde a s kým vládne,“ říká Kašpar.

Starosta míní, že se Vít Rakušan bude dál věnovat celostátní politice a práci ve sněmovně a nebude se po konci ve vládě vracet do vedení radnice. To Rakušan potvrdil na tiskové konferenci po ohlášení výsledků voleb. „Budeme se bavit o tom, jak naši opoziční roli sehrát co nejdůstojněji. Opozicí rozhodně nepohrdáme, budeme opozicí tvrdou a kontrolující,“ uvedl Rakušan.

„Do několika dnů se chceme sejít s novým poslaneckým klubem, kde jsou i nové tváře. Do týdne chceme mít jasnou strukturu a nové kolegy edukovat, aby si vybrali oblasti, kterým se budou věnovat,“ říká Rakušan.

Zároveň potvrdil, že zůstává celostátním předsedou STAN. „Před volbami jsem říkal, že jakmile by Starostové měli pod deset procent hlasů, tak předávám funkci. Dosáhli jsme stanoveného výsledku mezi deseti a patnácti procenty, takže nekončím a těším se, že budu důsledným opozičním politikem,“ dodal Rakušan.

Zároveň ale přiznává zklamání, že vládní pětikoalice nedosáhla na potřebnou většinu 101 mandátů.

„Nenaplnili jsme ambici, se kterou jsme jako Starostové především do poslední fáze kampaně šli, a to je získat 101 demokratů ve sněmovně, lidí, kteří nebudou hazardovat s tím, kam se naše země vydá, kteří pevně vnímají, kam patříme – do Severoatlantické aliance a Evropské unie, že chceme být zemí, která vytváří vazby s nejrůznějšími státy v rámci celé Evropy. To se nám evidentně naplnit nepodařilo,“ říká Rakušan.

Volby 2025

