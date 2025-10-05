Při minulých sněmovních volbách před čtyřmi lety v Kolíně vyhrála tehdejší koalice Starostů a Pirátů (PirStan), když získala 30,82 procenta hlasů a až druhé bylo ANO s 26,53 procenta. Letos se situace otočila.
Radost není na místě, připustil Rakušan. Budeme tvrdou opozicí, slíbil
Starosta Kolína Michal Kašpar, který převzal funkci v čele radnice právě po Vítu Rakušanovi v roce 2019 a ve volbách v roce 2022 tento post suverénně obhájil, to za debakl nepovažuje.
„STAN měl v Kolíně přes 20 procent, což je určitě dobrý výsledek, výrazně nad republikovým průměrem. To, že byl někdo starostou a teď je v celostátní politice, bych nijak nespojoval,“ hodnotí Michael Kašpar, který je zároveň za STAN náměstkem středočeské hejtmanky.
Neočekává, že by nynější změna celostátní politiky měla mít dopad na vztahy s kraji a regiony. „ANO vládne v několika krajích, doufám, že regionální politika bude pokračovat korektně bez ohledu na to kdo, kde a s kým vládne,“ říká Kašpar.
Starosta míní, že se Vít Rakušan bude dál věnovat celostátní politice a práci ve sněmovně a nebude se po konci ve vládě vracet do vedení radnice. To Rakušan potvrdil na tiskové konferenci po ohlášení výsledků voleb. „Budeme se bavit o tom, jak naši opoziční roli sehrát co nejdůstojněji. Opozicí rozhodně nepohrdáme, budeme opozicí tvrdou a kontrolující,“ uvedl Rakušan.
„Do několika dnů se chceme sejít s novým poslaneckým klubem, kde jsou i nové tváře. Do týdne chceme mít jasnou strukturu a nové kolegy edukovat, aby si vybrali oblasti, kterým se budou věnovat,“ říká Rakušan.
Zároveň potvrdil, že zůstává celostátním předsedou STAN. „Před volbami jsem říkal, že jakmile by Starostové měli pod deset procent hlasů, tak předávám funkci. Dosáhli jsme stanoveného výsledku mezi deseti a patnácti procenty, takže nekončím a těším se, že budu důsledným opozičním politikem,“ dodal Rakušan.
Zároveň ale přiznává zklamání, že vládní pětikoalice nedosáhla na potřebnou většinu 101 mandátů.
„Nenaplnili jsme ambici, se kterou jsme jako Starostové především do poslední fáze kampaně šli, a to je získat 101 demokratů ve sněmovně, lidí, kteří nebudou hazardovat s tím, kam se naše země vydá, kteří pevně vnímají, kam patříme – do Severoatlantické aliance a Evropské unie, že chceme být zemí, která vytváří vazby s nejrůznějšími státy v rámci celé Evropy. To se nám evidentně naplnit nepodařilo,“ říká Rakušan.