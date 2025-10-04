Metropole jako výjimka: SPOLU jasně v čele, o dvě čtvrti se těsně přetahuje s ANO

Adam Hejduk
  17:28aktualizováno  17:47
Po sečtení více než tří čtvrtin hlasů v hlavním městě jako v jediném kraji dominuje koalice SPOLU, která má přes 33 procent. Ani vítězství v Praze ale s největší pravděpodobností neodvrátí porážku od hnutí ANO.
Ministr Jan Lipavský na závěrečném happeningu koalice SPOLU v Brně. (30. září...

Ministr Jan Lipavský na závěrečném happeningu koalice SPOLU v Brně. (30. září 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Předseda vlády Petr Fiala zahájil sérii bilančních návštěv ministerstev. S...
Místopředseda ODS Martin Kupka ve volebním štábu SPOLU. (4. října 2025)
Koalice SPOLU pořádala předvolební mítink v Praze na náměstí Míru a náměstí...
Markéta Pekarová Adamová ve volební místnosti. (3. října 2025)
9 fotografií

Předseda poslaneckého klubu ODS a čtyřka na pražské kandidátce SPOLU Marek Benda ještě na začátku sčítání prohlašoval, že vysoká volební účast bude hrát v jejich prospěch.

Výsledky - Hlavní město Praha

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

33,65 %
strana získala 173 494 hlasů
7
-4

ANO 2011

20,26 %
strana získala 104 476 hlasů
4
-1

Česká pirátská strana

16,69 %
strana získala 86 029 hlasů
3
-3

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

13,3 %
strana získala 68 591 hlasů
3
-3

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

5,31 %
strana získala 27 402 hlasů
1
0

Motoristé sobě

5,18 %
strana získala 26 716 hlasů
1
+1

Stačilo!

2,8 %
strana získala 14 438 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

0,74 %
strana získala 3 841 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,4 %
strana získala 2 072 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,2 %
strana získala 1 082 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,18 %
strana získala 930 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,14 %
strana získala 773 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,13 %
strana získala 674 hlasů
0
0

Levice

0,11 %
strana získala 612 hlasů
0
0

Hnutí Kruh

0,11 %
strana získala 610 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,11 %
strana získala 578 hlasů
0
0

"Rebelové web: re3elove.cz program-hash: 3wtBw2bAJ621 vWSxxgJHFG…."

0,1 %
strana získala 558 hlasů
0
0

Volt Česko

0,09 %
strana získala 493 hlasů
0
0

Balbínova poetická strana

0,09 %
strana získala 492 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,07 %
strana získala 412 hlasů
0
0

Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT. polit., NÍZKÉ daně, VYROVN. rozp., MIN. byrokr., SPRAV.just., PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET

0,06 %
strana získala 348 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,05 %
strana získala 281 hlasů
0
0

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit… Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz

0,04 %
strana získala 227 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,03 %
strana získala 168 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,02 %
strana získala 139 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

„Myslím si, že přišli volit lidé, kteří ještě před dvěma měsíci říkali, že jsme je trošku štvali a nechtělo se jim nás volit. Myslím, že to bude dobrý,“ řekl. Teď, když je sečteno v hlavním městě skoro 70 procecet hlasů, už nikdo ze špiček kandidátky mezi novináři ve štábu není.

ANO zvítězí, přiznal Kupka. Raduje se z propadu Stačilo!. Špičky SPOLU se skryly

Druhé místo zatím drží hnutí ANO s necelými 21 procenty. Z městských části je před SPOLU jen těsně v Praze 11 a 14.

„Cokoli nad 20 procent bude pro nás dobré, pokud by to bylo nad 22 procent bylo by to z našeho pohledu vynikající. Pro nás ale je nejdůležitější to, jak si stojíme v rámci celé země,“ komentoval volební vyhlídky v hlavním městě Karel Havlíček, první místopředseda ANO a volební lídr v Praze.

Ministr Jan Lipavský na závěrečném happeningu koalice SPOLU v Brně. (30. září 2025)
Předseda vlády Petr Fiala zahájil sérii bilančních návštěv ministerstev. S ministrem dopravy Martinem Kupkou bude hovořit zejména o zlepšení infrastruktury v ČR, dostavbě klíčových komunikací a situaci v železniční dopravě. (23. srpna 2022)
Místopředseda ODS Martin Kupka ve volebním štábu SPOLU. (4. října 2025)
Koalice SPOLU pořádala předvolební mítink v Praze na náměstí Míru a náměstí Republiky. Zúčastnil se také premiér Petr Fiala. (3. září 2025)
9 fotografií

Třetí příčku drží Piráti s více než 16 procenty před čtvrtým hnutím STAN, které má přes 13 procent. „To, že je ANO v Praze druhé, mě netěší, ale nějak mě to nepřekvapuje, protože celostátně vysálo velkou část hlasů protivládního tábora. S naším výsledkem v Praze jsem spokojený jsem rád, že se tu dlouhodobě držíme,“ řekl MF DNES radní pro majetek Adam Zábranský (Piráti). Kandidoval z 6. místa.

Místostarosta Prahy 6 Jan Lacina (STAN), který je na třetí místě na kandidátce, prozatímní výsledek hodnotí jako „na spodní hranici očekávání.“

Motoristé a SPD mají v metropoli zatím lehce přes 5 procent, Stačilo, které nespíš skončí mimo sněmovnu necelé tři.

Vykroužkovaný nestraník

Ministr zahraničí Jan Lipavský (BEZPP) v metropoli vede v případě preferenčních hlasů. Po sečtení 70 procent okrsků už jich získal přes 40 tisíc a nejspíš už zůstane na čele kandidátky. Přeskočí nejspíš také lidovci Hayato Okamura a Tom Philipp.

U Pirátů zatím o sedm tisíc hlasů vede Olga Richterová nad lídrem Zdeňkem Hřibem. Těsně za ním je ale s více než 15 procenty jediná Zelená na kandidátce Gabriela Svárovská, která kandidovala až z 12. místa. Šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, který kandidoval až z posledního místa, je momentálně na páté příčce.

O překvapení se možná postará teprve jednadvacetiletá studentka práv předsedkyně mSTAN Praha Julie Smejkalová. Kandidovala sice z 9. místa, ale momentálně na preferenční hlasy vede. Předsedkyní SOCDEM a lídryni Stačilo! V Praze Janu Maláčovou nejspíš nakonec komunisté umístění na kandidátce pod ní, už nepřeskočí. Ale to jí nakonec nebude s největší pravděpodobností nic platné.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Pacientům se žloutenkou A selhávají játra, případů v Praze rapidně přibývá

Nejčtenější

Novotného pustili z vězení. Stihl jsem samotku a pět kázeňských trestů, tvrdí

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný ve čtvrtek opustil vazební věznici v Liberci. Odpykal si tři měsíce za porušení podmínky. Politik, který má pozastavené členství v ODS, do výkonu...

V Praze napadli muže. Byl to policista v civilu, jednoho útočníka zastřelil

Od pátečního večera prověřují kriminalisté střelbu v pražské ulici Pod Lipami na Jarově. Jeden z účastníků incidentu utrpěl vážná zranění a zemřel přímo na místě. Policisté zadrželi střelce a...

Cyklistka v Kolíně se na kamioňáka zlobila právem. Policie sdělila, co řidič provedl

Vybržďování řidiče kamionu cyklistkou v Kolíně má poměrně překvapivé vyústění. Podle policie se totiž také šofér dopustil několika přestupků tím, že v oblasti nerespektoval dopravní značení. Oba...

Nadával a urážel. Nemám s ním slitování, říká Fejk o konci Bobka v čele pražské zoo

Bývalý ředitel pražské zoologické zahrady Petr Fejk se vyjádřil k rezignaci svého nástupce Miroslava Bobka. Toho zaměstnanci kritizovali kvůli jeho chování. Podle Fejka měl Bobek pocit, že si s lidmi...

Anonym hrozil pražskému letišti drony, nepřiletěly. Policie nasadila odstřelovače

Anglicky mluvící anonym pohrozil v pátek v podvečer hejnem dronů blížícím se k pražskému letišti. Policie ve spolupráci s armádou ihned zavedla rozsáhlá bezpečnostní opatření, do něhož nasadila řadu...

Dukla - Teplice 1:3, domácí dohrávali v deseti, v závěru je dorazili Kozák a Nyarko

Tepličtí fotbalisté si v 11. kole připsali důležitou výhru. V souboji týmů pohybujících se ve spodu tabulky porazili Duklu 3:1 a odskočili jí na dva body. Pražané sice doma vedli po trefě Čermáka, v...

4. října 2025  14:35,  aktualizováno  17:48

Metropole jako výjimka: SPOLU jasně v čele, o dvě čtvrti se těsně přetahuje s ANO

Po sečtení více než tří čtvrtin hlasů v hlavním městě jako v jediném kraji dominuje koalice SPOLU, která má přes 33 procent. Ani vítězství v Praze ale s největší pravděpodobností neodvrátí porážku od...

4. října 2025  17:28,  aktualizováno  17:47

Po sečtení většiny hlasů ve středních Čechách vede ANO, v okolí Prahy SPOLU

Po zpracování skoro všech hlasů ze středočeských okrsků má nejblíže k vítězství v kraji hnutí ANO, kterému dalo hlas 32 procent voličů před koalicí SPOLU s prozatímním ziskem 23 procent. Třetí jsou...

4. října 2025  16:36,  aktualizováno  17:35

ONLINE: Liberec - Bohemians, souboj dvou týmů ze středu ligové tabulky

Sledujeme online

Souboj sedmého týmu tabulky s devátým nabízí závěr sobotního programu 11. kola fotbalové Chance Ligy. Liberec hraje doma s pražskými Bohemians, zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v...

4. října 2025  17:30

Ml. Boleslav - Slovácko 0:0, trápení týmů čekajících na výhru, diváci gól neviděli

Fotbalisté Slovácka ani v 11. kole Chance Ligy nedokázali přerušit sérii bez výhry, na kterou čekají od poloviny srpna. V Mladé Boleslavi získali bod za remízu 0:0, také Středočeši čekají na triumf...

4. října 2025  14:40,  aktualizováno  17:21

„Je to bahno,“ hodnotil Kramář volby. Vypjatá kampaň vládla i za první republiky

Premium

„Kdo volí Kramáře, napliveme mu do tváře,“ volalo se zleva. „Republika je jako vykradená chajda, zachrání ji Radola Gajda,“ ozývalo se zprava. Vyhrocené kampaně, aféry, urážky, kravály a pracně...

4. října 2025

Drony nad pražským letištěm se nepotvrdily. Opatření však pokračují

Policie v noci nad pražským Letištěm Václava Havla nezaznamenala žádné drony, které v pátek během dne nahlásil anonym. Bezpečnostní opatření sice pokračují, ale relevance hrozby každou další hodinou...

4. října 2025  7:19,  aktualizováno  14:42

Sparta - Slavia živě v TV: kde sledovat derby, výsledky, historie, bilance

Nejslavnější fotbalový zápas v Česku je znovu před námi. V pořadí 315. derby pražských S mezi Spartou a Slavií začne v neděli 5. října od 18:30 na Letné. Kde můžete střetnutí 11. kola Chance Ligy...

4. října 2025  10:20

Změny Spartě nepomohly. Je to křeč, ale nemůžete být pořád v topu, hlásí kapitán

Vzhledem k předchozím výkonům se nějaký zásah do týmu dal očekávat. Něco změnit, osvěžit sestavu a dostat hráče z marasmu. Právě k takovému kroku sáhla Sparta v utkání 11. kola hokejové extraligy...

3. října 2025  22:44

Anonym hrozil pražskému letišti drony, nepřiletěly. Policie nasadila odstřelovače

Anglicky mluvící anonym pohrozil v pátek v podvečer hejnem dronů blížícím se k pražskému letišti. Policie ve spolupráci s armádou ihned zavedla rozsáhlá bezpečnostní opatření, do něhož nasadila řadu...

3. října 2025  18:40,  aktualizováno  22:03

Propalestinští demonstranti blokovali dopravu v Praze. Sedli si na koleje

V centru Prahy v pátek blokovalo dopravu asi třicet propalestinských demonstrantů, kteří si sedli na tramvajové koleje. Redakci iDNES.cz to potvrdil policejní mluvčí Jan Daněk, který dodal, že...

3. října 2025  20:18,  aktualizováno  21:39

V Praze napadli muže. Byl to policista v civilu, jednoho útočníka zastřelil

Od pátečního večera prověřují kriminalisté střelbu v pražské ulici Pod Lipami na Jarově. Jeden z účastníků incidentu utrpěl vážná zranění a zemřel přímo na místě. Policisté zadrželi střelce a...

3. října 2025  21:07,  aktualizováno  21:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.