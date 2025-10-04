Předseda poslaneckého klubu ODS a čtyřka na pražské kandidátce SPOLU Marek Benda ještě na začátku sčítání prohlašoval, že vysoká volební účast bude hrát v jejich prospěch.
Výsledky - Hlavní město Praha
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
ANO 2011
Česká pirátská strana
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
Česká republika na 1. místě!
Levice
Hnutí Kruh
Volt Česko
Balbínova poetická strana
VÝZVA 2025
Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT. polit., NÍZKÉ daně, VYROVN. rozp., MIN. byrokr., SPRAV.just., PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET
Jasný Signál Nezávislých
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit… Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz
SMS – Stát Má Sloužit
Hnutí občanů a podnikatelů
„Myslím si, že přišli volit lidé, kteří ještě před dvěma měsíci říkali, že jsme je trošku štvali a nechtělo se jim nás volit. Myslím, že to bude dobrý,“ řekl. Teď, když je sečteno v hlavním městě skoro 70 procecet hlasů, už nikdo ze špiček kandidátky mezi novináři ve štábu není.
|
ANO zvítězí, přiznal Kupka. Raduje se z propadu Stačilo!. Špičky SPOLU se skryly
Druhé místo zatím drží hnutí ANO s necelými 21 procenty. Z městských části je před SPOLU jen těsně v Praze 11 a 14.
„Cokoli nad 20 procent bude pro nás dobré, pokud by to bylo nad 22 procent bylo by to z našeho pohledu vynikající. Pro nás ale je nejdůležitější to, jak si stojíme v rámci celé země,“ komentoval volební vyhlídky v hlavním městě Karel Havlíček, první místopředseda ANO a volební lídr v Praze.
Třetí příčku drží Piráti s více než 16 procenty před čtvrtým hnutím STAN, které má přes 13 procent. „To, že je ANO v Praze druhé, mě netěší, ale nějak mě to nepřekvapuje, protože celostátně vysálo velkou část hlasů protivládního tábora. S naším výsledkem v Praze jsem spokojený jsem rád, že se tu dlouhodobě držíme,“ řekl MF DNES radní pro majetek Adam Zábranský (Piráti). Kandidoval z 6. místa.
Místostarosta Prahy 6 Jan Lacina (STAN), který je na třetí místě na kandidátce, prozatímní výsledek hodnotí jako „na spodní hranici očekávání.“
Motoristé a SPD mají v metropoli zatím lehce přes 5 procent, Stačilo, které nespíš skončí mimo sněmovnu necelé tři.
Vykroužkovaný nestraník
Ministr zahraničí Jan Lipavský (BEZPP) v metropoli vede v případě preferenčních hlasů. Po sečtení 70 procent okrsků už jich získal přes 40 tisíc a nejspíš už zůstane na čele kandidátky. Přeskočí nejspíš také lidovci Hayato Okamura a Tom Philipp.
U Pirátů zatím o sedm tisíc hlasů vede Olga Richterová nad lídrem Zdeňkem Hřibem. Těsně za ním je ale s více než 15 procenty jediná Zelená na kandidátce Gabriela Svárovská, která kandidovala až z 12. místa. Šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, který kandidoval až z posledního místa, je momentálně na páté příčce.
O překvapení se možná postará teprve jednadvacetiletá studentka práv předsedkyně mSTAN Praha Julie Smejkalová. Kandidovala sice z 9. místa, ale momentálně na preferenční hlasy vede. Předsedkyní SOCDEM a lídryni Stačilo! V Praze Janu Maláčovou nejspíš nakonec komunisté umístění na kandidátce pod ní, už nepřeskočí. Ale to jí nakonec nebude s největší pravděpodobností nic platné.