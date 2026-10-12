Praha 3 je je jednou z vnitřní pražské městské části, kde se podařilo jednomu uskupení získat většinu.
Druhou je Praha 7, kde má Praha 7 Sobě vedená starostou Janem Čižinským v zastupitelstvu majoritu již počtvrté. Z okrajovějších městských částí získala nově většinu v zastupitelstvu Patnáctka náš domov v Praze 15, dlouhodobě si ji drží ODS v Radotíně.
„V nově ustanoveném zastupitelském klubu TOP 09 a Starostové jsme se domluvili, že budeme hledat koaličního partnera a že jako první povedeme jednání s koalicí vedenou Editou Janečkovou,“ uvedl Vronský. Právnička a ředitelka rodinného a komunitního centra Nová Trojka Janečková vedla jako nezávislá společnou kandidátku Pirátů a Prahy 3 Sobě.
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Čižinský má na Praze 7 většinu, jeho uskupení ale bude jednat o koalici
Koalice TOP 09 a STAN s podporou Žižkov (nejen) sobě získala v Praze 3 v aktuálních volbách 45,2 procenta hlasů, což je oproti roku 2022 o 16,6 procentního bodu více.
Druhá skončila kandidátka Pirátů a Prahy 3 Sobě s šesti mandáty, ANO a ODS získaly po čtyřech křeslech a Zelení mají tři zastupitele. Minule volby rovněž vyhrála koalice TOP 09 a STAN, když získala 11 mandátů a domluvila se na koalici s Piráty, Prahou 3 Sobě a Zelenými. Starostou se stal Vronský.
Již od voleb v roce 2014 disponuje většinou v zastupitelstvu také Praha 7 Sobě v sedmé městské části. Ta nyní získala s 57 procenty hlasů 18 křesel v 29členném zastupitelstvu. Její lídr a dosavadní starosta Jan Čižinský sdělil, že i tak plánuje jednat o koalici s Piráty a STAN. Stejně Praha 7 Sobě postupovala i po minulých volbách, s partnery se však nedohodla a v uplynulém období vládla sama.
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V Praze 6 se stane starostou Petr Prokop ze STAN, vládnout bude dosavadní koalice
V letošních volbách získalo se ziskem 44,8 procenta hlasů majoritu v zastupitelstvu také uskupení Patnáctka náš domov v Praze 15. V 31členném zastupitelstvu má 16 křesel a podle svého lídra Marcela Pencáka bude také jednat o koalici
„Patnáctka náš domov bude jednat o případné koalici se subjekty, které před volbami deklarovaly zájem o změnu poměrů na radnici, tedy se Starosty a Piráty/Prahou 15 sobě,“ sdělil.
Již několikáté volební období má většinu v zastupitelstvu také ODS v Praze 16. Letos ji volilo 60,3 procenta voličů a v 15členném zastupitelstvu má deset mandátů.