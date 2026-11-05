V Praze se schází nové zastupitelstvo, primátora ale ještě volit nebude

V Praze se dnes poprvé sejde nově zvolené zastupitelstvo. Ustavující
Ustavující jednání obecních zastupitelstev je podle zákona nutné svolat do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu na neplatnost voleb k soudu. Nejzazší termín tak vychází na 9. listopadu.
Pokud návrh podán byl, svolává se až po rozhodnutí soudu. To se stalo i v případě voleb do pražského zastupitelstva, podle magistrátu nicméně záleží také na obsahu podaného návrhu, který se v tomto případě týká možné neplatnosti volby kandidáta a nemá odkladný účinek.
Dosluhující primátor Bohuslav Svoboda (ODS) tak jednání svolal na čtvrtek.
Hnutí STAN, které jako vítěz voleb vede jednání o koalici, však stále nemá jasno o podobě vedení města. Podle vyjádření zástupců stran budou v koalici určitě STAN a Spolu (ODS, TOP 09), které by měly dohromady většinu 34 hlasů v 65členném zastupitelstvu. Hlaváček se však kloní k přibrání třetího partnera, kterým mohou být Piráti či Praha sobě. Spolupráci s ANO všechna uskupení vyloučila.
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Dohoda o koalici v Praze se oddaluje. STAN a SPOLU se nedaří najít třetího partnera
Rozhodnutí zatím nepadlo, do konce tohoto týdne strany plánují jednat a výsledek by měl být znám začátkem příštího. Poté budou členové budoucí koalice ještě probírat základní body programového prohlášení a znění koaliční smlouvy.
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Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo 17 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo Spolu rovněž se 17 mandáty.
Třetí Praha sobě bude mít 13 zastupitelů a čtvrté ANO 11 mandátů, Piráti získali sedm mandátů. Do zastupitelstva se nedostali vládní SPD ani Motoristé. Dosud v Praze vládla koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.