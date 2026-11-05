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V Praze se schází nové zastupitelstvo, primátora ale ještě volit nebude

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  7:25

Tomáš Portlík (ODS) a Petr Hlaváček (STAN) po jednání o složení vládnoucí koalice v Praze. (2. listopadu 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

V Praze se dopoledne schází nově zvolení zastupitelé hlavního města. Ustavující schůze se koná od 9 hodin, podle vyjádření lídra vítězného hnutí STAN Petra Hlaváčka je však v plánu kvůli pokračujícím jednáním o koalici schůzi po složení zastupitelských slibů přerušit do 19. listopadu, kdy už by mělo být jasno o složení vedení metropole v dalším období.

V Praze se dnes poprvé sejde nově zvolené zastupitelstvo. Ustavující

Ustavující jednání obecních zastupitelstev je podle zákona nutné svolat do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu na neplatnost voleb k soudu. Nejzazší termín tak vychází na 9. listopadu.

Pokud návrh podán byl, svolává se až po rozhodnutí soudu. To se stalo i v případě voleb do pražského zastupitelstva, podle magistrátu nicméně záleží také na obsahu podaného návrhu, který se v tomto případě týká možné neplatnosti volby kandidáta a nemá odkladný účinek.

Dosluhující primátor Bohuslav Svoboda (ODS) tak jednání svolal na čtvrtek.

Hnutí STAN, které jako vítěz voleb vede jednání o koalici, však stále nemá jasno o podobě vedení města. Podle vyjádření zástupců stran budou v koalici určitě STAN a Spolu (ODS, TOP 09), které by měly dohromady většinu 34 hlasů v 65členném zastupitelstvu. Hlaváček se však kloní k přibrání třetího partnera, kterým mohou být Piráti či Praha sobě. Spolupráci s ANO všechna uskupení vyloučila.

Dohoda o koalici v Praze se oddaluje. STAN a SPOLU se nedaří najít třetího partnera

Rozhodnutí zatím nepadlo, do konce tohoto týdne strany plánují jednat a výsledek by měl být znám začátkem příštího. Poté budou členové budoucí koalice ještě probírat základní body programového prohlášení a znění koaliční smlouvy.

Hlaváček znovu jednal s Piráty a Prahou sobě. O koalici se rozhodne do pátku

Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo 17 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo Spolu rovněž se 17 mandáty.

Třetí Praha sobě bude mít 13 zastupitelů a čtvrté ANO 11 mandátů, Piráti získali sedm mandátů. Do zastupitelstva se nedostali vládní SPD ani Motoristé. Dosud v Praze vládla koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.

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