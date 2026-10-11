Dosavadní koaliční strany se na spolupráci dohodly krátce po volbách, rozdělení křesel v radě musejí ještě potvrdit zastupitelské kluby, sdělil Lacina.
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Ve volbách zvítězil STAN se ziskem 12 mandátů v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu, druhá Praha 6 Sobě a třetí koalice ODS a KDU-ČSL získaly po deseti křeslech.
„Vzhledem k docela přesvědčivému vítězství jsme se celkem rychle dohodli,“ řekl Lacina. „Rozdělení křesel musejí ještě potvrdit zastupitelské kluby,“ dodal.
Lacina se vrátí na pozici místostarosty, kterou původně opustil kvůli působení ve Sněmovně v letech 2021 až 2025.
Uvedl, že on a Prokop navíc jako jediní dva kandidáti získali ve volbách více než 10 000 hlasů. „Takže dobrý signál do budoucna,“ doplnil.
V komunálních volbách letos skončilo čtvrté ANO, má pět mandátů. Čtyři zastupitele budou mít na pátém místě Piráti. Šestá je TOP 09 se čtyřmi mandáty. Volební účast v Praze 6 činila 52,06 procenta.
V roce 2022 vyhrála volby v šesté městské části koalice ODS a KDU-ČSL s 11 mandáty. Druhá skončila TOP 09 se sedmi mandáty, třetí Piráti rovněž se sedmi zastupiteli a čtvrté STAN obsadilo šest křesel.
Po šesti zastupitelích získaly Praha 6 Sobě a ANO a dvě křesla obsadila Trikolora, SPD a NK. Starostou se tehdy stal Jakub Stárek (ODS). Na koalici se domluvily ODS s KDU-ČSL a STAN s podporou Zelených a Prahy 6 Sobě.