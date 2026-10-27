V pětatřicetičlenném zastupitelstvu by měli dohromady 26 mandátů. Informovala o tom mluvčí městské části Andrea Zoulová. Dosud městskou část vedla koalice ODS s TOP 09 a ANO.
SPOLU vyhrálo letošní komunální volby v Praze 2 se ziskem 12 křesel. Praha 2 sobě skončila druhá a má deset mandátů. Piráti byli čtvrtí a budou mít čtyři zastupitele. Třetí bylo hnutí STAN se šesti mandáty, do vznikající koalice se ale nezapojí.
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Lídrem Spolu pro Prahu 2 a současným starostou druhé městské části je Jan Korseska.
„Výsledky voleb nám daly jasný mandát pokračovat v práci pro Prahu 2. Zároveň vnímám, že voliči dali výraznou podporu i dalším dvěma uskupením. Proto považuji za správné jednat o spolupráci v co nejširším možném formátu,“ uvedl Korseska. Cílem je podle něj stabilní vedení městské části s dostatečnou podporou pro prosazování konkrétních kroků a další rozvoj Prahy 2.
Pro Prahu 2 sobě a Piráty by dohoda znamenala vstup do vedení městské části po dosavadním působení v opozici.
„Do jednání vstupujeme s vlastními prioritami a konkrétními představami o tom, co je potřeba z našeho pohledu zlepšit. Věříme, že široká koalice může být příležitostí prosadit věci, které mají pro místní obyvatele skutečný význam,“ uvedla lídryně Prahy 2 sobě Jana Bašusová.
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Jednička kandidátky Pirátů Magdalena Valdmanová doplnila, že strana chce v koalici prosazovat své programové priority.
„Chceme, aby se do rozhodování městské části promítaly také naše návrhy a aby spolupráce přinášela konkrétní výsledky. Teď bude důležité dohodnout se na společném programu a nastavit fungování koalice tak, aby dokázala své závazky vůči voličům naplňovat,“ sdělila.
V roce 2022 vyhrála volby v Praze 2 koalice ODS a TOP 09, která získala 14 mandátů ve 35členném zastupitelstvu. Druhá skončila Praha 2 Sobě se sedmi mandáty, třetí Piráti rovněž se sedmi zastupiteli a čtvrté ANO obsadilo čtyři křesla. Dva zastupitele získalo SPD a jednoho STAN. Na koalici se před čtyřmi lety domluvily ODS s TOP 09 a ANO a starostkou se stala nejprve Alexandra Udženija z ODS, která následně kvůli souběhu s funkcí náměstkyně primátora rezignovala. Vystřídal ji Korseska.
Praha 2 zahrnuje velkou část centra hlavního města, jsou v ní části Nového Města, Královských Vinohrad, Nuslí a také Vyšehrad. Má rozlohu 418 hektarů a žije v ní zhruba 50 tisíc obyvatel.