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Tři křesla a 21 kandidátů. V metropoli budou voliči vybírat i nové senátory

Robert Oppelt
  7:44
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Už v pátek se bude rozhodovat nejen o tom, kdo bude v metropoli primátorem nebo v některé z městských částí starostou, ale obmění se i tři senátoři, kteří v horní komoře parlamentu hájí zájmy Pražanů. Voliči vybírají v Praze 1, 5 a 9.

Praha 1

Když senátorka Miroslava Němcová oznámila, že na podzim nebude obhajovat svůj mandát v Praze 1, bylo jasné, že se v obvodu č. 27 na podzim rozhoří jedno z nejzajímavějších klání senátních voleb. Ostatně ani nikdo z jejích předchůdců to nevydržel déle než jedno období.

V minulosti se v obvodě, který zahrnuje centrum města, Prahu 7, ale i Troju, Střešovice nebo Suchdol, vystřídala řada zajímavých osobností – počínaje disidentem Václavem Bendou, přes známého podnikatele v cestovním ruchu Václava Fischera až po studentského vůdce Martina Mejstříka.

I tentokrát nabídnou senátní volby zajímavý duel. Za hnutí STAN bude kandidovat Jiří Padevět, spisovatel, publicista a ředitel nakladatelství Academia. „Ve svých knihách se zabývám tím, co se stane, když povolí demokracie. Obávám se, že populisté a extremisté ji teď u nás ohlodávají,“ popsal důvody své kandidatury Padevět. Kandiduje s podporou ODS a TOP 09, podporu mu vyjádřili i Piráti.

Senátní volby 2026

  • První kolo senátních voleb se spolu s těmi obecními uskuteční 9. a 10. října, celkem se obmění třetina Senátu – 27 senátorů.
  • Druhé kolo voleb do Senátu se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Druhé kolo voleb v takovém případě proběhne v pátek 16. října a v sobotu 17. října 2026. Před druhým kolem nedostanou lidé volební lístky přímo do schránky. Pro druhé kolo lístky obdrží až ve volební místnosti. Volí se na stejném místě.
  • Poprvé se letos na lístcích objeví QR kód, který usnadní volbu lidem se zrakovým postižením.
  • Podrobnosti lze najít na stránkách mv.gov.cz nebo volby.cz.

Jeho nejvýznamnějším vyzyvatelem je Jan Čižinský – starosta Prahy 7, která také patří do tohoto senátního obvodu. „V Senátu je mnoho úspěšných starostů, kteří bojují za svůj region. Praha je ale politickým sirotkem. Já budu senátorem, který nezmizí v obláčku celostátní politiky,“ tvrdí Čižinský. Kromě jeho hnutí Praha sobě ho podpoří zelení i lidovci, a jak Čižinský potvrdil, že v případě úspěšné volby vstoupí do senátního klubu lidovců.

Boj o senátorské křeslo na jedničce bude mít i „bratrovražedný“ nádech. Kandidaturu oznámil také bývalý starosta Prahy 1, právník a aktivista Pavel Čižinský (Levice). Senát je podle něho zkostnatělá instituce odtržená od lidí. To chce změnit zevnitř.

Překvapit může nezávislý kandidát za ANO Ján Dudra, lékař a ředitel VFN. „Určitě to hodnotím jako velmi těžkou misi. Ale nemyslím si, že jsem úplně bez šance,“ uvedl.

Usilovat o zvolení budou i další čtyři kandidáti, třeba předseda strany GEN a radní Vojtěch Ryvola.

Praha 5

Výrazné osobnosti kandidují i v Praze 5. V senátním obvodu č. 21 už potřetí kandiduje Václav Láska za SEN 21. Poprvé jej do horní komory zvolili už v roce 2014. Láska letos nekandiduje jen do Senátu, je i lídrem SEN 21 v metropoli a chce se stát primátorem.

„Kandiduji znovu, protože za současné vlády mi moje práce v Senátu dává větší smysl než kdy dřív. A také chci být dále nositelem liberálního hlasu, který je aktuálně hodně pod tlakem konzervativních sil,“ uvedl Láska.

Na společném kandidátovi se na pětce nedomluvila koalice SPOLU.

Za ODS kandiduje ředitel Smíchovské střední školy Radko Sáblík. „Nechci jen vysedávat v senátní lavici, stejně jako nevysedávám v ředitelně. Chci řešit praktické věci osobně a ze své podstaty možná i trochu neortodoxně,“ vysvětluje Sáblík. Podporují ho i lidovci a STAN.

Za TOP 09 bude kandidovat publicista a bývalý člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka. Toho podpoří i Piráti a LES. „Mojí prioritou jako bývalého člena Rady ČT je bránit v Senátu nezávislost veřejnoprávních médií,“ uvedl na začátku kampaně.

Za ANO kandiduje radní Prahy 5, ekonom Lubomír Brož. „Lidé se mě ptají, proč něco zařídit trvá roky – a vysvětlovat jim, že za tím stojí státní předpisy, které radnice nemůže změnit, mě přesvědčilo kandidovat,“ vysvětluje Brož.

Celkem se zde o křeslo v Senátu uchází sedm kandidátů.

Praha 9

Třetím místem v metropoli, kde volí nového senátora, je Praha 9. Rozlehlý senátní obvod č. 24 na východě města zahrnuje i Prahu 14, 19, 20 a 21. Obhajuje tu dramaturg a publicista David Smoljak. Ten kandiduje za Starosty, s podporou Pirátů, lidovců, Zelených a TOP 09.

S překvapením přišla ODS. Proti Smoljakovi nasadila nestranickou kandidátku, operní pěvkyni Dagmar Peckovou. „Rozhodla jsem se, že už nestačí být pouze aktivní a angažovanou občankou,“ vysvětlila důvody své kandidatury.

Hnutí ANO nasazuje Radka Žaluda, nevidomého zpěváka a podnikatele v oblasti pomůcek pro nevidomé a slabozraké, který se chce zaměřit na odstraňování bariér v dopravě a veřejném prostoru.

Své kandidáty na devítce postavilo i hnutí Kruh a Svobodní s podporou několika menších stran.

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Témata: Praha 1

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