Je potřeba dát kraji více peněz pro jeho občany. Prioritou jsou Češi, říká Okamura

„Ke Středočeskému kraji mám velmi blízko, protože úzce souvisí s mou činností v cestovním ruchu. Kraji tím přináším prospěch, zahraniční turisté v něm utrácejí. Na Karlštejn či Konopiště jsem navíc jezdil léta jako průvodce,“ říká lídr SPD pro nadcházející sněmovní volby.
Jaké jsou podle vás hlavní problémy kraje, které je třeba řešit?
Je to v první řadě přetížení základní dopravní infrastruktury, a souvisí to s masivním přírůstkem obyvatel kraje. Konkrétně jde o tratě například na Mladou Boleslav, Benešov či Kladno. Rychlým řešením by mohl být nákup vícepodlažních souprav. Tím pádem by se okamžitě navýšila přepravní kapacita. Dalším řešením je už potom výstavba nových tratí, případně přidat kolej navíc. Když budu konkrétní, třeba v případě Kladna bychom podpořili výstavbu vysokorychlostního kolejiště. A pak jsou zde místa jako například Příbram, kde je pouze jednokolejná železnice. Tam je doprava do Prahy a dalších míst kraje ještě víc ztížená.
Je tam alespoň hotová D4, ale kraji chybí D3, měla by se také stavět PPP projektem?
Nám to vůbec nevadí, protože pokud by se na stavbě podílel privátní sektor a bylo to všechno dobře ošetřené, může to být výhodné pro stát, investora i pro občany. Když je to za transparentních podmínek a nebyla v tom korupce, je to cesta. Poté, co se na D4 dlouho čekalo, nakonec to dobře dopadlo. Takže my se PPP projektu vůbec nebráníme. Lidé potřebují kvalitně cestovat.
Ovšem třeba veřejná doprava od ledna podraží, je to nutné?
Osobně si myslím, že zdražení jízdného těžce poškodí nízkopříjmové a středně příjmové rodiny s dětmi. Třeba pro čtyřčlennou rodinu dojíždějící z okrajové části středních Čech to znamená roční zvýšení jízdného zhruba o 25 tisíc korun. Navíc to bylo provedené bez jakýchkoli kompenzací a slev pro sociálně zranitelné skupiny a neexistuje možnost pořídit si roční kupon na splátky, což jsme na krajském zastupitelstvu za SPD opakovaně navrhovali. Na krajské úrovni proto chceme obnovit zvýhodněné jízdné ve veřejné dopravě pro žáky, studenty, seniory či lidi se zdravotním postižením. A kde na to vzít? Zaprvé nechápu, proč jdou peníze na Ukrajince a na Ukrajinu, další věc je pak rozpočtové určení daní.
Máte na mysli pro kraj nevýhodné sdílené daně, že?
Kraj dostává 9 400 korun na obyvatele ročně, Praha 70 tisíc, Vysočina 13 700. Nechceme nic brát menším krajům, ale dorovnat to Středočeskému. A já to považuju za největší a fatální selhání STAN a ODS, kteří už vládnou na kraji pátým rokem a vykašlali se na to. Mezitím kraji dál prudce roste počet obyvatel.
Chtěli byste tedy tento problém znovu otevřít?
Já bych to rád otevřel, ale opět bych rád zdůraznil, že tady čtyři roky vládne Fialův kabinet a nic s tím neudělali. Přitom dali 235 milionů na Ukrajinu. Vždyť vládnou celostátně a i na kraji, už dávno to mohlo být vyřešené, ale oni si vybrali Ukrajinu. Někomu to může znít, jakože říkám něco špatného, ale není tomu tak. Pro nás je na prvním místě český občan. A náš občan chce dobře bydlet, dát dítě do mateřské školy, nemačkat se v dopravě. A další velký problém vidím v oblasti zdravotní péče, v její dostupnosti.
Proč tomu podle vás tak je, a jak chcete situaci zlepšit?
Obecný problém je, že až třetina absolventů odchází hned po absolvování lékařské fakulty do zahraničí. Nechceme nikomu něco přikazovat, nějak ho omezovat, ale pokud má někdo studium hrazené z veřejných peněz, tak ať alespoň určitou dobu nejprve odpracuje v České republice. A tím bychom okamžitě dostali do systému stovky lékařů ročně. Občané kraje se ale potýkají také s naprostým nedostatkem zubních lékařů a lékařských pohotovostí. Tím, že Fialova vláda přijala statisíce ukrajinských uprchlíků navíc, dochází k přetížením kapacit. Mé řešení je následující. Když mluvím s odborníky, tak jedním z klíčových problémů je, že není uzákoněna povinnost mít smlouvu se zdravotní pojišťovnou.
Nenarazíte ale právě na personální kapacity?
Nemyslím, protože třeba i v rodinách mých spolustraníků je řada stomatologů. A ti mi říkají, že i ve srovnání se západními zeměmi máme zubařů dostatek. Ale protože není ta smlouva, kumulují se do velkých měst. Naším cílem je, aby byla stomatologická péče dostupná pro všechny občany ve všech regionech. A zároveň není mým cílem, aby stomatologové na něco dopláceli. Bylo by dobré začít přemýšlet nad povinností zubařů mít ze zákona povinnost smlouvy s pojišťovnou. Pokud by tomu tak bylo, mimo jiné dojde k rozptylu lékařů.
Říkáte také, že vrátíte klid do ulic, a zmínil jste například Mladou Boleslav…
Problémy jsou totiž hlavně v těch místech, kde je vysoký počet cizinců. To platí všeobecně, a i podle policejních statistik je v těchto místech vyšší kriminalita. Řešením není zřizování azylových center a ubytoven pro takzvaně nepřizpůsobivé v celém kraji. Chceme pak v ohrožených lokalitách posílit přítomnost policie a městské policie. S tím souvisí doplnění počtu policistů, a to už není jen krajský, ale celostátní problém. Výsledkem je, že policisté zmizeli z ulic a vyjíždí se jen k akutním případům. A jak dostat nové lidi k policii? Je třeba nejen zvýšit platy, ale když mluvím přímo s policisty, přivítali by také benefity. Třeba příspěvek na bydlení, nebo obnovit služební byty.
Když mluvíte o bydlení, to je další problém centrálního kraje.
Rozhodně. Skutečnost, že máme nejnižší porodnost za třicet let, způsobuje, že mladí nemají šanci pořídit si vlastní bydlení. Při takhle drahých nájmech si totiž nikdy neušetří na akontaci, aby si mohli vzít hypotéku. Ceny nájmů, a týká se to jak Prahy, tak středních Čech v okolí metropole, stouply za poslední roky jednou tolik. Poptávku jednoznačně zvýšil i příliv imigrantů z Ukrajiny. Bytů je málo, ať už jde o nájemní, či vlastnické bydlení.
A jak tedy chcete zvýšit jejich počet?
Poté, co byla Piráty a dalšími koaličními stranami zkažená digitalizace stavebního řízení, na kterou si stěžoval třeba i Svaz měst a obcí a vznikly miliardové škody, chci prosadit zásadní zjednodušení stavebního řízení. Není možné, že v západních zemích trvá několik týdnů a u nás jsou to až roky. Například na sídlištích bývá územní rozhodnutí, že tam lze stavět, a já už bych to dál nekomplikoval. Pokud tam chce někdo postavit nový barák s byty a souhlasí s tím obec, ať ho postaví. Měl by to umožnit zákon.
Jako SPD bychom rádi vydali dekret, aby stát převedl volné pozemky na města a obce. Aby si lidé mohli založit družstvo. A obec by jim za přesně daných podmínek dala k dispozici pozemek ke stavbě. Stát má pozemků strašně moc a není dořešený systém jejich převodu za účelem bydlení. Navíc jsou nové byty předražené, ceny za deset let stouply o sto procent. Je proto třeba vrátit ceny energií na někdejší úroveň, aby se zlevnily i materiály. K tomu bych klidně udělal zákon, aby možnost nákupu nemovitostí u nás měli primárně občané České republiky a pak případně Evropské unie. Ale ne Ukrajinci a další cizinci ze zemí mimo EU.
Jak tedy krátce před volbami vidíte budoucnost Středočeského kraje?
Myslím, že je to úplně skvělý kraj, a já mu přeji tu nejlepší budoucnost. Co vidím jako zásadní je už zmiňovaná změna financování, protože vzhledem k tomu, že kraji markantně roste počet obyvatel, tak ze stávajících sdílených daní není schopný ufinancovat pro ně adekvátní životní úroveň. A není to jen doprava, bydlení, ale i sociální služby jako jsou domovy důchodců a terénní služby či nedostatek míst v mateřských školkách. To vše bude třeba změnit.