Je potřeba dát kraji více peněz pro jeho občany. Prioritou jsou Češi, říká Okamura

Marek Kočovský
  15:47
Bezpečné ulice, nižší ceny bydlení a dostupné zdravotnictví pro všechny. Ve středních Čechách, kde je lídrem kandidátky SPD, by Tomio Okamura rád prosadil i návrat zvýhodněného jízdného ve veřejné dopravě či spravedlivější rozdělení sdílených daní.
Síla věci měnit. Jeden ze sloganů SPD symbolizuje vůli napravit vše, co hnutí...

Síla věci měnit. Jeden ze sloganů SPD symbolizuje vůli napravit vše, co hnutí považuje za překážky pro život českých občanů. Tomio Okamura hodlá změny prosadit na celostátní úrovni. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Hostem pořadu Rozstřel je Tomio Okamura, předseda SPD.
Hostem pořadu Rozstřel je předseda SPD Tomio Okamura.
Tomio Okamura dorazil za svými voliči na Jarmark SPD do Příbrami. (16. září...
V krajích se nyní SPD a její spojenci chtějí zaměřit na práci pro lidi. „Kraje...
17 fotografií

„Ke Středočeskému kraji mám velmi blízko, protože úzce souvisí s mou činností v cestovním ruchu. Kraji tím přináším prospěch, zahraniční turisté v něm utrácejí. Na Karlštejn či Konopiště jsem navíc jezdil léta jako průvodce,“ říká lídr SPD pro nadcházející sněmovní volby.

Jaké jsou podle vás hlavní problémy kraje, které je třeba řešit?
Je to v první řadě přetížení základní dopravní infrastruktury, a souvisí to s masivním přírůstkem obyvatel kraje. Konkrétně jde o tratě například na Mladou Boleslav, Benešov či Kladno. Rychlým řešením by mohl být nákup vícepodlažních souprav. Tím pádem by se okamžitě navýšila přepravní kapacita. Dalším řešením je už potom výstavba nových tratí, případně přidat kolej navíc. Když budu konkrétní, třeba v případě Kladna bychom podpořili výstavbu vysokorychlostního kolejiště. A pak jsou zde místa jako například Příbram, kde je pouze jednokolejná železnice. Tam je doprava do Prahy a dalších míst kraje ještě víc ztížená.

Ústavní soud je suverén, ale nemyslím si, že by měl rozhodovat volby, říká Konečná

Je tam alespoň hotová D4, ale kraji chybí D3, měla by se také stavět PPP projektem?
Nám to vůbec nevadí, protože pokud by se na stavbě podílel privátní sektor a bylo to všechno dobře ošetřené, může to být výhodné pro stát, investora i pro občany. Když je to za transparentních podmínek a nebyla v tom korupce, je to cesta. Poté, co se na D4 dlouho čekalo, nakonec to dobře dopadlo. Takže my se PPP projektu vůbec nebráníme. Lidé potřebují kvalitně cestovat.

Ovšem třeba veřejná doprava od ledna podraží, je to nutné?
Osobně si myslím, že zdražení jízdného těžce poškodí nízkopříjmové a středně příjmové rodiny s dětmi. Třeba pro čtyřčlennou rodinu dojíždějící z okrajové části středních Čech to znamená roční zvýšení jízdného zhruba o 25 tisíc korun. Navíc to bylo provedené bez jakýchkoli kompenzací a slev pro sociálně zranitelné skupiny a neexistuje možnost pořídit si roční kupon na splátky, což jsme na krajském zastupitelstvu za SPD opakovaně navrhovali. Na krajské úrovni proto chceme obnovit zvýhodněné jízdné ve veřejné dopravě pro žáky, studenty, seniory či lidi se zdravotním postižením. A kde na to vzít? Zaprvé nechápu, proč jdou peníze na Ukrajince a na Ukrajinu, další věc je pak rozpočtové určení daní.

Máte na mysli pro kraj nevýhodné sdílené daně, že?
Kraj dostává 9 400 korun na obyvatele ročně, Praha 70 tisíc, Vysočina 13 700. Nechceme nic brát menším krajům, ale dorovnat to Středočeskému. A já to považuju za největší a fatální selhání STAN a ODS, kteří už vládnou na kraji pátým rokem a vykašlali se na to. Mezitím kraji dál prudce roste počet obyvatel.

Chtěli byste tedy tento problém znovu otevřít?
Já bych to rád otevřel, ale opět bych rád zdůraznil, že tady čtyři roky vládne Fialův kabinet a nic s tím neudělali. Přitom dali 235 milionů na Ukrajinu. Vždyť vládnou celostátně a i na kraji, už dávno to mohlo být vyřešené, ale oni si vybrali Ukrajinu. Někomu to může znít, jakože říkám něco špatného, ale není tomu tak. Pro nás je na prvním místě český občan. A náš občan chce dobře bydlet, dát dítě do mateřské školy, nemačkat se v dopravě. A další velký problém vidím v oblasti zdravotní péče, v její dostupnosti.

Proč tomu podle vás tak je, a jak chcete situaci zlepšit?
Obecný problém je, že až třetina absolventů odchází hned po absolvování lékařské fakulty do zahraničí. Nechceme nikomu něco přikazovat, nějak ho omezovat, ale pokud má někdo studium hrazené z veřejných peněz, tak ať alespoň určitou dobu nejprve odpracuje v České republice. A tím bychom okamžitě dostali do systému stovky lékařů ročně. Občané kraje se ale potýkají také s naprostým nedostatkem zubních lékařů a lékařských pohotovostí. Tím, že Fialova vláda přijala statisíce ukrajinských uprchlíků navíc, dochází k přetížením kapacit. Mé řešení je následující. Když mluvím s odborníky, tak jedním z klíčových problémů je, že není uzákoněna povinnost mít smlouvu se zdravotní pojišťovnou.

Síla věci měnit. Jeden ze sloganů SPD symbolizuje vůli napravit vše, co hnutí považuje za překážky pro život českých občanů. Tomio Okamura hodlá změny prosadit na celostátní úrovni.
Hostem pořadu Rozstřel je Tomio Okamura, předseda SPD.
Hostem pořadu Rozstřel je předseda SPD Tomio Okamura.
Tomio Okamura dorazil za svými voliči na Jarmark SPD do Příbrami. (16. září 2025)
17 fotografií

Nenarazíte ale právě na personální kapacity?
Nemyslím, protože třeba i v rodinách mých spolustraníků je řada stomatologů. A ti mi říkají, že i ve srovnání se západními zeměmi máme zubařů dostatek. Ale protože není ta smlouva, kumulují se do velkých měst. Naším cílem je, aby byla stomatologická péče dostupná pro všechny občany ve všech regionech. A zároveň není mým cílem, aby stomatologové na něco dopláceli. Bylo by dobré začít přemýšlet nad povinností zubařů mít ze zákona povinnost smlouvy s pojišťovnou. Pokud by tomu tak bylo, mimo jiné dojde k rozptylu lékařů.

Prioritou je pro nás český občan. A ten chce dobře bydlet, dát dítě do školky...

Říkáte také, že vrátíte klid do ulic, a zmínil jste například Mladou Boleslav…
Problémy jsou totiž hlavně v těch místech, kde je vysoký počet cizinců. To platí všeobecně, a i podle policejních statistik je v těchto místech vyšší kriminalita. Řešením není zřizování azylových center a ubytoven pro takzvaně nepřizpůsobivé v celém kraji. Chceme pak v ohrožených lokalitách posílit přítomnost policie a městské policie. S tím souvisí doplnění počtu policistů, a to už není jen krajský, ale celostátní problém. Výsledkem je, že policisté zmizeli z ulic a vyjíždí se jen k akutním případům. A jak dostat nové lidi k policii? Je třeba nejen zvýšit platy, ale když mluvím přímo s policisty, přivítali by také benefity. Třeba příspěvek na bydlení, nebo obnovit služební byty.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

Když mluvíte o bydlení, to je další problém centrálního kraje.
Rozhodně. Skutečnost, že máme nejnižší porodnost za třicet let, způsobuje, že mladí nemají šanci pořídit si vlastní bydlení. Při takhle drahých nájmech si totiž nikdy neušetří na akontaci, aby si mohli vzít hypotéku. Ceny nájmů, a týká se to jak Prahy, tak středních Čech v okolí metropole, stouply za poslední roky jednou tolik. Poptávku jednoznačně zvýšil i příliv imigrantů z Ukrajiny. Bytů je málo, ať už jde o nájemní, či vlastnické bydlení.

A jak tedy chcete zvýšit jejich počet?
Poté, co byla Piráty a dalšími koaličními stranami zkažená digitalizace stavebního řízení, na kterou si stěžoval třeba i Svaz měst a obcí a vznikly miliardové škody, chci prosadit zásadní zjednodušení stavebního řízení. Není možné, že v západních zemích trvá několik týdnů a u nás jsou to až roky. Například na sídlištích bývá územní rozhodnutí, že tam lze stavět, a já už bych to dál nekomplikoval. Pokud tam chce někdo postavit nový barák s byty a souhlasí s tím obec, ať ho postaví. Měl by to umožnit zákon.

Jako SPD bychom rádi vydali dekret, aby stát převedl volné pozemky na města a obce. Aby si lidé mohli založit družstvo. A obec by jim za přesně daných podmínek dala k dispozici pozemek ke stavbě. Stát má pozemků strašně moc a není dořešený systém jejich převodu za účelem bydlení. Navíc jsou nové byty předražené, ceny za deset let stouply o sto procent. Je proto třeba vrátit ceny energií na někdejší úroveň, aby se zlevnily i materiály. K tomu bych klidně udělal zákon, aby možnost nákupu nemovitostí u nás měli primárně občané České republiky a pak případně Evropské unie. Ale ne Ukrajinci a další cizinci ze zemí mimo EU.

Jak tedy krátce před volbami vidíte budoucnost Středočeského kraje?
Myslím, že je to úplně skvělý kraj, a já mu přeji tu nejlepší budoucnost. Co vidím jako zásadní je už zmiňovaná změna financování, protože vzhledem k tomu, že kraji markantně roste počet obyvatel, tak ze stávajících sdílených daní není schopný ufinancovat pro ně adekvátní životní úroveň. A není to jen doprava, bydlení, ale i sociální služby jako jsou domovy důchodců a terénní služby či nedostatek míst v mateřských školkách. To vše bude třeba změnit.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Dramatické přistání v Praze. Airbus drhnul zadkem o ranvej

Nejčtenější

Nebe nad Prahou rozčísl roj burácejících stíhaček. Unikátní show zhlédly tisíce lidí

Tisícům lidí se na pražských mostech naskytl výjimečný pohled na průlet dvou stíhaček JAS-39 Gripen a devíti proudových strojů legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows. Přelet byl naplánován...

Dozimetr u soudu: Redl pouze přečetl prohlášení, přiznal drogy, ale korupci ne

U obvodního soudu pro Prahu 9 začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. Stanula před ním skupina kolem vlivného podnikatele Michala Redla. Ten se svými spolupracovníky podle obžaloby ovlivňoval zakázky...

OBRAZEM: Nádhera ze vzduchu. Piloti Red Arrows ukázali fotky z letu nad Prahou

Nad Prahou ve čtvrtek proletěly letouny legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows, které předvedly show s barvenými kouřovými efekty. Unikátní podívanou z centra metropole sledovaly tisíce...

Budík ve čtyři a pak na Hrad. Češi obdivují korunovační klenoty, fronty jsou kratší

Vystavené korunovační klenoty může opět obdivovat široká veřejnost. Někteří čekali ve frontě na Hradě od brzkých ranních hodin, neodradily je již poměrně nízké zářijové teploty ani mrholení. Jedna ze...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Je potřeba dát kraji více peněz pro jeho občany. Prioritou jsou Češi, říká Okamura

Bezpečné ulice, nižší ceny bydlení a dostupné zdravotnictví pro všechny. Ve středních Čechách, kde je lídrem kandidátky SPD, by Tomio Okamura rád prosadil i návrat zvýhodněného jízdného ve veřejné...

22. září 2025  15:47

Porucha eskalátorů uzavřela stanici metra Jinonice. Opravy potrvají celou noc

Z důvodu technické závady eskalátorů je dočasně uzavřena stanice metra Jinonice na lince B. Vlaky jí projíždějí. Pražský dopravní podnik vyzývá cestující, aby využili nejbližší stanici Nové Butovice...

22. září 2025  14:13,  aktualizováno  15:39

Dozimetr u soudu: Redl pouze přečetl prohlášení, přiznal drogy, ale korupci ne

U obvodního soudu pro Prahu 9 začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. Stanula před ním skupina kolem vlivného podnikatele Michala Redla. Ten se svými spolupracovníky podle obžaloby ovlivňoval zakázky...

22. září 2025  6:35,  aktualizováno  15:24

Mezi rodinnými domy v Prokopském údolí má vyrůst bytový komplex. Místní bojují

Premium

Zahrady v Prokopském údolí má brzy stínit obří rezidenční komplex Hansfalkovský dvůr. Obyvatelé okolních rodinných domů se obávají, že přijdou o soukromí. A místní škola se bojí, že nápor stovky...

22. září 2025  13:25

Červená karta pro Vydru správně udělena, řekla komise. Za faul Preciada žlutá stačila

Červená karta pro Preciada za faul na Spáčila? Ne, posouzeno správně. Neudělení žluté karty Mercada za faul loktem do obličeje Palusky? Posouzeno špatně. Červená karta pro Matěje Vydru? Ano,...

22. září 2025  13:03

Chceme založit státní stavební holding, říká pražská jednička Stačilo! Maláčová

Lídryní Stačilo! v hlavním městě je Jana Maláčová, bývalá ministryně práce a sociálních věcí a předsedkyně SOCDEM. Její strana se na spolupráci s KSČM, Českou stranou národně sociální a stranou...

22. září 2025  10:02

Otevřená srdce pro zvířata. Ve Stromovce se běželo na podporu útulků

V pražské Stromovce se v neděli odehrál již dvanáctý ročník charitativní akce zaměřené na pomoc zvířatům v nouzi Běhejme a pomáhejme útulkům. Výtěžek ze startovného pomůže vybraným zařízením zajistit...

22. září 2025  9:01

Dálnici D4 zablokovala hromadná kolize několika aut, motorky i přívěsu s koněm

Tři lidé se zranili v neděli odpoledne na dálnici D4 směrem na Prahu při nehodě pěti vozidel včetně motocyklu a vozu s přívěsem, v němž byl kůň. Na místě vedle záchranářů, policie a hasičů zasahovala...

21. září 2025  18:05,  aktualizováno  23:36

Ml. Boleslav - Baník 1:1, hosté počtvrté v řadě nevyhráli, remízu zařídil Ševčík

Jediný ligový zápas v této sezoně zatím vyhráli fotbalisté Baníku Ostrava. A nezměnilo to ani utkání s Mladou Boleslaví. Už ve druhé minutě se sice prosadil 17letý útočník Jakub Pira, tři minuty před...

21. září 2025  18:13,  aktualizováno  20:42

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

21. září 2025  15:20,  aktualizováno  20:29

Hrachovina sebral jasný gól Chlapíkovi, Vítkovicím to ale stačilo jen na jeden bod

Tři zápasy v domácím prostředí mají za sebou hokejisté Vítkovic, na tříbodové vítězství ale pořád čekají. Nejprve sice zdolali Kladno 1:0 po nájezdech, poté však prohráli s Mladou Boleslaví 2:4 a v...

21. září 2025  20:23

Slavia jako na začátku sezony. Proč? Některé výkony byly ustrašené, řekl trenér

Bod za remízu 1:1, který slávisté v Liberci vydřeli na poslední chvíli, ho příliš neobměkčil. „Celkově to od nás byl špatný a mdlý výkon,“ mračil se trenér Jindřich Trpišovský. „V první půli byli...

21. září 2025  19:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.