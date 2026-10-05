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Pražský zastupitel bydlí ve státním bytě za deset tisíc. Vlastní bydlení má poblíž

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  11:10

Areál Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích | foto: Michal SváčekMAFRA

Dlouholetý zastupitel osmé městské části v Praze Tomáš Němeček, který kandiduje i v letošních komunálních volbách za hnutí Osmička žije, již téměř deset let užívá státní byt v areálu Psychiatrické nemocnice v Bohnicích (PNB). Pro instituci ale již deset interně nepracuje a společně s manželkou navíc zároveň vlastní byt v sousedních Kobylisích, kde má i trvalé bydliště. Advokátní kancelář, v níž Němeček působí, nicméně PNB dodává právní služby.

Němeček podle informací zveřejněných na webových stránkách advokátní kanceláře, ve které pracuje, působil mezi lety 2013-2016 jako interní právník v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích.

Rok poté, co ve funkci skončil, mu ředitelství ústavu přesto poskytlo státní byt v majetku nemocnice, který užívá dodnes. Byt mu byl přidělila bytová komise se souhlasem tehdejšího ředitele Martina Hollého.

Podle Němečka ale byt získali díky jeho manželce, která v PNB pracuje. „Tak jako horníci bydlí v bytech OKD a železničáři v drážních domcích, zdravotníci bydlí v nemocnici,“ uvedl pro iDNES.cz Němeček. Nemocnice skrze svou vedoucí komunikace Alžbětu Remrovou potvrdila, že byt stále pronajímán: „Byt je nadále pronajímán manželům Němečkovým.“

Za prostory o výměře 94,02 m² mu léčebna v roce 2017 podle smlouvy účtovala nájemné ve výši 10 051,- Kč za měsíc.

Výhodnou nabídku získal údajně kvůli ochotě byt rekonstruovat. „V tomto konkrétním případě šlo o byt ve velmi špatném technickém stavu, který vyžadoval kompletní rekonstrukci. Tu byl p. Němeček ochoten na vlastní náklady, později odbydlené, provést,“ píše PNB v dokumentu, který má redakce k dispozici.

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„Výše nájemného byla stanovena podle podmínek nájemní smlouvy uzavřené mezi nemocnicí a nájemníky,“ potvrdila nezměněnou výší nájemného mluvčí Remrová. Němeček tvrdí, že za byt platí více. „Za byt platíme 19 571,- Kč. Nájem je do roku 2028,“ uvedl Němeček bez dalšího vysvětlení této částky.

Pozici interního právníka PNB, kterou vykonával Němeček, nemocnice v roce 2018 zrušila, Němečkova profesní vazba na ni nicméně neskončila. V roce 2018 od léčebny získala smlouvu na poskytování právních služeb kancelář AK RHK, dnešní AK Hlaváček & Krampera, v níž tehdy působil jako advokátní koncipient. Od roku 2019 v ní Němeček působí jako advokát.

„Pokud vím, Němečkovi bydlí v bytě nemocnice na základě pracovního úvazku. Byt na vlastní náklad zrekonstruovali,“ řekl iDNES.cz současný zastupitel MČ Praha 8 a kandidát hnutí Osmička žije na starostu.

Problém s registrem smluv

Na dodávání právních služeb, které nakonec vyhrála AK Hlaváček & Krampera musela PNB vypsat veřejnou soutěž. Do výběrového řízení se zapojilo 16 potenciálních dodavatelů, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci.

Nabídku ale nakonec podaly jen dvě firmy. Jednu z nich nemocnice vyřadila, protože podle jejího hodnocení nesplnila požadovanou technickou kvalifikaci. V řízení tak zůstal jediný uchazeč, a to kancelář spojená právě s Němečkem.

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Po výběru AK Hlaváček & Krampera v roce 2018 však ministerstvo zdravotnictví při kontrole zjistilo, že PNB smlouvu s kanceláří špatně zveřejnila v Registru smluv kvůli pozdní publikaci povinných meta dat.

Ministerstvo zdravotnictví následně dospělo k závěru, že smlouva nebyla řádně zveřejněna, a bylo na ni proto třeba hledět jako na zrušenou od počátku.

Fungování podle takto zrušené smlouvy podle ministerstva vytvořilo bezdůvodné obohacení, které k 31. srpnu 2019 vyčíslilo na 1,36 milionu korun. PNB to však následující rok odmítla s tím, že advokátní kancelář se neobohatila a služby skutečně poskytovala. Obě strany to poté deklarovaly takzvanou dohodou o narovnání, pod kterou je podepsaný právě Tomáš Němeček.

Léčebna s advokátní kanceláří spolupracuje i v současnosti. Smlouva z roku 2018 platila na dva roky, ale následně ji nemocnice prodloužila osmi dodatky s tím, že nyní platí do 31. prosince 2026.

Němeček je s PNB spojený nejen skrze státní byt, ale historicky skrze zaměstnanecký poměr a posléze externí spoluprací. To završuje fakt, že jde v dané městské části o viditelného politika.

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