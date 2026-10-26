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Starostové a SPOLU možná nechají partnerovi volná místa. Jako u vánoční večeře, říká politolog

Juliana Hámová
  7:48
Druhé jednání Starostů a SPOLU v Praze. (15. října 2026)

Druhé jednání Starostů a SPOLU v Praze. (15. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

V Praze pokračují jednání o složení koalice po volbách. Již potřetí se od voleb...
V Praze pokračují jednání o složení koalice po volbách. Již potřetí se od voleb...
V Praze pokračují jednání o složení koalice po volbách. Již potřetí se od voleb...
V Praze pokračují jednání o složení koalice po volbách. Již potřetí se od voleb...
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Starostové a SPOLU pro Prahu se v pondělí poprvé společně sejdou s Prahou sobě, kterou chtějí přizvat do vedení hlavního města. Jednání ukáže, zda se podaří přiblížit vznik trojkoalice. Dosud s možnými partnery vyjednávali jen vítězní Starostové. Pokud dohoda do listopadového ustavujícího zastupitelstva nevznikne, chtějí se SPOLU začít vládnout sami.

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Dvě místa v radě by zatím nechali volná pro třetího partnera. Praha sobě tak podle politologa Jakuba Čapka nemá jednoduchou vyjednávací pozici. Zároveň by se však podle něj nespokojila s pouhou účastí ve vedení města.

„Mají docela silný názor na dopravu, mají docela silný názor na to, jak by to město mělo vypadat, což je sympatické pro jejich voliče, ale už to není tolik sympatické, když se řeší koalice,“ říká Čapek.

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STAN a SPOLU mají dohromady 34 z 65 zastupitelů. Lídr Starostů Petr Hlaváček by rád širší koalici, která by zastupovala více voličů. S Prahou sobě by měla 47 hlasů. Při dnešním jednání už budou Starostové a SPOLU podle Tomáše Portlíka, pražské jedničky SPOLU, vystupovat jako jeden tým.

Pokud by se třetí partner nepřidal do zasedání, jednání by pokračovala i po vzniku dvojkoalice. Dohoda by podle něj mohla přijít v prosinci.

Pro Prahu sobě jsou ve hře dvě křesla v jedenáctičlenné radě, včetně dopravy. STAN by obsadil pět míst a SPOLU čtyři. O druhém portfoliu pro Prahu sobě není rozhodnuto. Pokud by se rozšíření koalice definitivně nezdařilo, Starostové počítají se šesti a SPOLU s pěti radními.

Byty a doprava jako překážka

Cestu k trojkoalici komplikují programové rozpory i vztahy mezi SPOLU a Prahou sobě. Uskupení Adama Scheinherra preferovalo spolupráci se STAN a Piráty.

Se SPOLU se rozchází v důrazu na městskou či soukromou bytovou výstavbu, přísnosti regulace ubytování Airbnb i v představách o dopravě. Spory se týkají také Libeňského mostu nebo zklidňování rušných ulic v centru.

Politolog Michal Malý očekává největší střety právě kolem městských bytů a automobilové dopravy. „Myslím si, že ty největší spory budou právě o tom zklidňování doprat vy, té automobilové dopravy tedy, a té městské výstavby,“ říká Malý. Podle něj má Hlaváček v těchto otázkách názorově blízko k Praze sobě a její účast by mu usnadnila prosazování priorit.

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Ani výrazné rozdíly ale nemusí dohodě bránit. „I tím, že je to komunální politika, tak ta šance na nějaký rozumný kompromis tam je vždycky,“ míní Čapek.

Vedle programu však mohou rozhodovat i osobní vztahy. „Kolikrát tyhle osobní rozepře hrají nakonec největší roli,“ upozorňuje Čapek.

Malý naopak očekává, že obě strany může ke spolupráci přivést pragmatismus. Ani Praha sobě podle něj nemusí chtít strávit další čtyři roky v opozici.

Piráti už mezitím odmítli nabídku jediného místa v radě. Se sedmi zastupiteli požadují dvě křesla, Starostové však takové rozdělení odmítají. Hlaváček s nimi přesto chce dál mluvit a vzájemně si vysvětlit stanoviska.

Jako u vánoční večeře

Neobvyklou součástí plánu je možnost ponechat dvě radní křesla dočasně neobsazená.

„Nechají dvě volné židle jako u vánoční večeře a počkají, jestli někdo přijde,“ přirovnává Malý, podle kterého se dá předpokládat, že příslušné oblasti dočasně převezmou jiní členové rady a po dohodě je předají novým radním.

Neobsazená místa by neměla být překážkou. „Není to, jako kdyby chyběli soudci Ústavního soudu a byl by to velký problém,“ říká Čapek. Zároveň v nich vidí vzkaz voličům, že dveře pro dalšího partnera zůstávají otevřené. „Může jít o tlak na Prahu sobě a spor o to, kdo ponese odpovědnost za případný neúspěch dohody,“ dodává.

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Stabilitu dvojkoalice může prověřit pouhá těsná většina. „Při 34 hlasech může být problémem i odchod jediného zastupitele,“ upozorňuje Malý. Podle Čapka bude klíčová programová shoda. „Není to nejstabilnější většina, ale pořád je to většina,“ shrnuje.

Právě zkušenost ze společného vládnutí podle něj rozhodne, zda bude dvojkoalice skutečně jen dočasná. Pokud se spolupráce osvědčí, mohou STAN a SPOLU zůstat ve vedení města celé čtyři roky.

Případné neshody však podle Malého mohou Hlaváčka přimět hledat podporu u opozice. „Myslím si, že by pohled na tu koalici nebyl pro občany úplně srozumitelný,“ říká Malý.

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