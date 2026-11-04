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Starostou Prahy 13 se posedmé stal Vodrážka, radnici vede od roku 2002

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  11:41

David Vodrážka | foto: archiv Davida Vodrážky

Starostou Prahy 13 zastupitelé posedmé zvolili Davida Vodrážku (ODS). V čele radnice je Vodrážka nepřetržitě od roku 2002. Městskou část povede koalice ODS, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL.

Většinu získala díky zastupitelce Barboře Bero, která kandidovala jako nezávislá za Zelené, ale nakonec vstoupila do klubu ODS.

Tím zajistila koalici nejtěsnější možnou většinu 18 hlasů v 35členném zastupitelstvu. Dosud Prahu 13 vedla koalice ODS, ANO, TOP 09 a KDU-ČSL.

Volba starosty byla veřejná, opoziční strany v debatě nevystupovaly a nenavrhovaly žádné vlastní kandidáty.

„Budu se snažit, abychom dokázali najít společnou řeč napříč politickým spektrem, i když v některých věcech si nemusíme zcela rozumět, a aby úřad fungoval pro obyvatele městské části co nejlépe. O sobě hovořit nebudu, protože věřím, že mě všichni znáte,“ řekl po volbě Vodrážka.

Memorandum o spolupráci v následujícím volebním období původně podepsala čtyři uskupení. Kromě ODS, STAN a Společně pro Prahu 13 (TOP 09, KDU-ČSL) to byla také koalice Pirátů a Zelených. Ti ale nakonec do koalice nevstoupili.

Do 35členného zastupitelstva Prahy 13 se dostalo osm uskupení. ODS získala zhruba 25 procent hlasů a devět mandátů, na druhém místě se umístilo hnutí STAN se šesti mandáty. Třetí skončily shodně ANO a Praha 13 sobě, mají po pěti mandátech. Koalice Pirátů a Zelených má čtyři mandáty, SEN pro Prahu 13 má tři mandáty, koalice TOP 09 a KDU-ČSL má dva mandáty a SPD jeden mandát.

Městská část Praha 13 se nachází v jihozápadní části hlavního města a zahrnuje většinu Stodůlek a části Jinonic, Třebonic a Řeporyjí. Většinu území tvoří sídliště Jihozápadní Město. V městské části žije asi 65 000 obyvatel.

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