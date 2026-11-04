Starostou Prahy 13 se posedmé stal Vodrážka, radnici vede od roku 2002

Většinu získala díky zastupitelce Barboře Bero, která kandidovala jako nezávislá za Zelené, ale nakonec vstoupila do klubu ODS.
Tím zajistila koalici nejtěsnější možnou většinu 18 hlasů v 35členném zastupitelstvu. Dosud Prahu 13 vedla koalice ODS, ANO, TOP 09 a KDU-ČSL.
Volba starosty byla veřejná, opoziční strany v debatě nevystupovaly a nenavrhovaly žádné vlastní kandidáty.
„Budu se snažit, abychom dokázali najít společnou řeč napříč politickým spektrem, i když v některých věcech si nemusíme zcela rozumět, a aby úřad fungoval pro obyvatele městské části co nejlépe. O sobě hovořit nebudu, protože věřím, že mě všichni znáte,“ řekl po volbě Vodrážka.
Memorandum o spolupráci v následujícím volebním období původně podepsala čtyři uskupení. Kromě ODS, STAN a Společně pro Prahu 13 (TOP 09, KDU-ČSL) to byla také koalice Pirátů a Zelených. Ti ale nakonec do koalice nevstoupili.
Do 35členného zastupitelstva Prahy 13 se dostalo osm uskupení. ODS získala zhruba 25 procent hlasů a devět mandátů, na druhém místě se umístilo hnutí STAN se šesti mandáty. Třetí skončily shodně ANO a Praha 13 sobě, mají po pěti mandátech. Koalice Pirátů a Zelených má čtyři mandáty, SEN pro Prahu 13 má tři mandáty, koalice TOP 09 a KDU-ČSL má dva mandáty a SPD jeden mandát.
Městská část Praha 13 se nachází v jihozápadní části hlavního města a zahrnuje většinu Stodůlek a části Jinonic, Třebonic a Řeporyjí. Většinu území tvoří sídliště Jihozápadní Město. V městské části žije asi 65 000 obyvatel.