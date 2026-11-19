Na koalici v první městské části se domluvili TOP 09, ODS, ANO, STAN s lidovci a Nezávislí z Jedničky Kateřiny Klasnové a Davida Bodečka. Bude mít většinu 17 hlasů ve 27 členném zastupitelstvu.
„Jsem a dále hodlám být člověk, který spojuje více, než rozděluje,“ řekla před svojí volbou starostka. Důležitý je podle ní prostor pro názory a diskusi. „Byla bych ráda, aby kultura našich jednání byla zlepšována,“ uvedla. „Pokud mi dáte svoji důvěru, budu se snažit být starostka nikoliv pouze koalice, ale starostka všech,“ dodala.
Zastupitelé následně zvolili i místostarosty, kterých je pět v devítičlenné radě. Prvním je Michal Müller (ODS), který bude mít na starosti zdravotnictví, péči o seniory a zahraniční vztahy. Petr Hejma (STAN) si vezme na starost územní a strategický rozvoj a památkovou péči. Tomáš Heres (ODS) bude mít v gesci finance a majetek, Petr Burgr (KDU-ČSL) bude zodpovídat za kulturu a sociální oblast a Giancarlo Lamberti (TOP 09) si vezme na starost dopravu, veřejný prostor či investice.
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Radními městské části se na základě volby stali také Richard Bureš (ODS), který bude mít na starosti informatiku. Karel Grabein Procházka (ANO) se postará o obchod a služby, obchodní využití městského majetku či cestovní ruch. Kateřina Klasnová (nez.) pak bude řešit životní prostředí a veřejný prostor.
Koalici budou tvořit všechny strany, které se dostaly do zastupitelstva, kromě vítězné Prahy 1 sobě a Pirátů. O koaličním formátu rozhodovala TOP 09, které vítězné uskupení nabídlo společnou koalici s Piráty. Praha 1 sobě vyhrála i minulé volby v roce 2022 a i tehdy skončila v opozici.
Vítězná Praha 1 sobě získala v letošních volbách sedm mandátů v zastupitelstvu. Druhá skončila ODS s pěti mandáty, třetí STAN s lidovci budou mít čtyři zastupitele, čtvrtá TOP 09 má čtyři mandáty a tři křesla budou mít na pátém místě Piráti. Šesté ANO získalo dva mandáty. Sedmou příčku obsadili Nezávislí z Jedničky Kateřiny Klasnové a Davida Bodečka se dvěma zastupiteli.
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Dosud v Praze 1 vládli ODS, TOP 09, ANO, Rezidenti 1 a Piráti s nezávislými. Klub Pirátů se v uplynulém volebním období rozpadl, když strana vyloučila kvůli nerespektování rozhodnutí stranických orgánů jeho členy účastnící se koalice.