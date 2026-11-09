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Prahu 6 povede syn hudebníka Michala Prokopa, v čele radnice vystřídal Stárka

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  12:56
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Podpis koaliční smlouvy na Praze 6. Zleva Jakub Stárek (ODS), Jan Decker (KDU-ČSL), Petr Prokop, Jan Lacina (oba STAN), Mariana Čapková (Praha 6 sobě), Petr Palacký (Zelení) (4. listopadu 2026) | foto: Praha 6

Starostou Prahy 6 se stal Petr Prokop (STAN), který ve funkci vystřídal Jakuba Stárka (ODS). Pozici statutární místostarostky obsadila Mariana Čapková (Praha 6 sobě a Zelení), která bude mít na starosti školství. Čapková v rozpravě připustila, že má ambice za dva roky kandidovat do Senátu.

Městskou část povede koalice tvořená hnutím STAN, ODS, KDU-ČSL a uskupením Praha 6 sobě s podporou Zelených. Ve 45členném zastupitelstvu má většinu dvaatřicet hlasů. Volby vyhrál STAN před hnutím Praha 6 sobě.

Prokop v tajné volbě získal čtyřicet hlasů.

„Jsem připraven čelit výzvám, které Prahu 6 v příštích letech čekají - ať už jde o připravenost na změny klimatu, dostupné bydlení, kvalitní veřejný prostor, bezpečnost nebo dopravu. Za jednu ze svých osobních priorit považuji také zlepšení komunikace s našimi občany,“ uvedl před volbou.

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V pondělním projevu mimo jiné vyzval občany k zapojení se do komunitního života a připomněl, že pochází z kulturního prostředí. Syn hudebníka a zpěváka Michala Prokopa je mimo jiné známý jako člen Divadla Vosto5.

Ve volbách zvítězil STAN se ziskem 12 mandátů, druhá Praha 6 sobě a třetí koalice ODS a KDU-ČSL získaly po deseti křeslech. Čtvrté skončilo ANO, má pět mandátů. Čtyři zastupitele mají na pátém místě Piráti. Šestá je TOP 09 se čtyřmi mandáty. Volební účast v Praze 6 činila 52,06 procenta.

Praha 6 má přibližně 107 tisíc obyvatel a je jednou z největších pražských městských částí. Zahrnuje katastrální území Břevnov, Dejvice, Liboc, Ruzyně, Střešovice, Veleslavín, Vokovice, část Bubenče a Hradčan. Správní obvod Praha 6 navíc zahrnuje i sousední samostatné městské části Lysolaje, Nebušice, Přední Kopanina a Suchdol.

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