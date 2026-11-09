Městskou část povede koalice tvořená hnutím STAN, ODS, KDU-ČSL a uskupením Praha 6 sobě s podporou Zelených. Ve 45členném zastupitelstvu má většinu dvaatřicet hlasů. Volby vyhrál STAN před hnutím Praha 6 sobě.
Prokop v tajné volbě získal čtyřicet hlasů.
„Jsem připraven čelit výzvám, které Prahu 6 v příštích letech čekají - ať už jde o připravenost na změny klimatu, dostupné bydlení, kvalitní veřejný prostor, bezpečnost nebo dopravu. Za jednu ze svých osobních priorit považuji také zlepšení komunikace s našimi občany,“ uvedl před volbou.
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V pondělním projevu mimo jiné vyzval občany k zapojení se do komunitního života a připomněl, že pochází z kulturního prostředí. Syn hudebníka a zpěváka Michala Prokopa je mimo jiné známý jako člen Divadla Vosto5.
Ve volbách zvítězil STAN se ziskem 12 mandátů, druhá Praha 6 sobě a třetí koalice ODS a KDU-ČSL získaly po deseti křeslech. Čtvrté skončilo ANO, má pět mandátů. Čtyři zastupitele mají na pátém místě Piráti. Šestá je TOP 09 se čtyřmi mandáty. Volební účast v Praze 6 činila 52,06 procenta.
Praha 6 má přibližně 107 tisíc obyvatel a je jednou z největších pražských městských částí. Zahrnuje katastrální území Břevnov, Dejvice, Liboc, Ruzyně, Střešovice, Veleslavín, Vokovice, část Bubenče a Hradčan. Správní obvod Praha 6 navíc zahrnuje i sousední samostatné městské části Lysolaje, Nebušice, Přední Kopanina a Suchdol.