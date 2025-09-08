STAN v Praze posílá do volebního boje komunální politiky i vysoké úředníky

„Letos se na pražské kandidátce odráží to, že STAN původně vznikl jako regionální hnutí. Pevnou základnu má ve středních Čechách nebo na Liberecku, ale nikdy nebyl typicky pražskou stranou. Tady tak nejspíš spoléhají na to, že jsou dostatečně viditelní členové vlády a na kandidátku tak mohou dát lidi z druhé řady,“ komentuje politolog Lukáš Jelínek.
První pětka kandidátů STAN (Praha):
1. Karel Dvořák (STAN)
„Za ty roky se ani nikomu z Prahy nepodařilo vyprofilovat do nějaké politické hvězdy. Nejblíže k tomu má asi náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN), ale ten ani do Sněmovny nekandiduje,“ dodává.
Lídrem kandidátky je náměstek na ministerstvu spravedlnosti Karel Dvořák (STAN). Bohužel pro něj se o jeho osobě lidé dozvěděli především v souvislosti s bitcoinovou aférou bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka (pozastavené členství v ODS), se kterou se ho vládní i opoziční politici pokoušeli spojit.
Nyní má měsíc na to, aby si pražské voliče získal. „Naše kampaň má přívlastek dobrá, což znamená, že chceme mluvit o těch pozitivních věcech, kterých chceme dosáhnout. A já jsem vyslancem tohoto programu,“ říká Dvořák.
Skokanka ze Satalic
Na druhém místě kandidátky STAN je dlouholetá starostka městské části Praha-Petrovice Olga Hromasová. Příští rok bude na tomto postu uzavírat už druhou dekádu a posledních šest let je i místopředsedkyní Svazu městských částí hlavního města Prahy.
V Praze-Petrovicích nicméně žijí pouze jednotky tisíc obyvatel, a tedy i potenciálních voličů, kteří političku znají. I když poslední volby do Sněmovny ukázaly, že i komunální politici z menších městských částí umějí překvapit.
Největší pražskou skokankou voleb v roce 2021 totiž byla Milada Voborská (STAN), kterou skoro 20 tisíc preferenčních hlasů vytáhlo z šestnáctého místa na čtvrté a získala tak mandát. Starostka městské části Praha-Satalice, která je co do počtu obyvatel oproti Petrovicím poloviční, tak přeskočila třeba předsedu poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka.
Ještě o šest tisíc preferenčních hlasů více než ona získal jediný poslanec STAN, který letos na pražské kandidátce obhajuje mandát. Na třetím místě je radní Prahy 6 Jan Lacina (STAN), který se například před pár lety za Starosty účastnil vyjednávání se SPOLU a Piráty o koalici na magistrátu.
Čtvrtou příčku obsadil náměstek na ministerstvu průmyslu a obchodu Štěpán Hofman (STAN) a pátou místostarosta Prahy 8 Tomáš Hřebík (STAN).
Lidí z ministerstev je ale na kandidátce ještě víc. Osmou příčku má na kandidátce Kateřina Arnotová (STAN), ředitelka kabinetu ministra vnitra a předsedkyně zastupitelského klubu STAN na magistrátu. A na dvanáctém místě je ředitel kabinetu ministra pro místní rozvoj Adam Čejka (STAN).
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
Širší veřejnosti je známé jméno i „sedmičky“ – Vladimíra Balaše (STAN), který v červnu 2022 nahradil na pozici ministra školství Petra Gazdíka (STAN). Ten rezignoval kvůli korupční kauze Dozimetr.
V úřadu setrval ale pouze necelý rok a ze zdravotních důvodů odstoupil z funkce už v květnu 2023. Po něm pak nastoupil stávající ministr Mikuláš Bek (STAN).
„Nemyslím si, že by jeho jméno nějak zafungovalo. Jestli v něčem Starostové celostátně selhali, tak je to právě školství,“ podotýká Jelínek.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS
V pražském prostředí známým jménem je i Kateřina Šilhová Šafránková (STAN), starostka Dolních Chaber, která kandiduje ze sedmnáctého místa. Spolek Za lepší Chabry, jehož je členkou, v minulosti napadal povolení stavby úseku Pražského okruhu 511 mezi Běchovicemi a dálnicí D1 a momentálně starostka brojí i proti dostavbě jeho severní části, která by podle ní měla vést dále od Prahy.
Korupčníci před soudem
V aktuálních průzkumech se STAN pohybuje mezi 10 až 12 procenty. Volební model STEM pro CNN Prima News za druhé čtvrtletí letošního roku jim v hlavním městě přiřkl 15,5 procenta.
Podle Jelínka ale za současných okolností nebudou Starostové shánět hlasy snadno. „O stejné voliče usiluje i koalice SPOLU a Piráti a nedivil bych se nakonec jednocifernému výsledku,“ míní.
Otázkou navíc zůstává, jak do rozhodování zasáhne Dozimetr, který je s hnutím spojený a měl by se ještě před volbami dostat k soudu.